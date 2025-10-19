নেই কোনও মন্দির, 600 বছরের ঐতিহ্য মেনে মাটির বেদীতে পূজিতা 'মা মাটিয়া কালী'

নেই কোনও মন্দির, 600 বছরের ঐতিহ্য মেনে মাটির বেদীতে পূজিতা 'মা মাটিয়া কালী'
মাটির থানে দেবী পূজিতা হন বলেই তাঁর নাম 'মা মাটিয়া কালী' ৷ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলেন জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী ৷
Published : October 19, 2025 at 8:30 PM IST
কুশমন্ডি, 19 অক্টোবর: সোমবার কালীপুজো ৷ বাকি সবার মতোই শক্তির আরাধনার জন্য তৈরি দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডির আমিনপুরের মানুষজন ৷ এই জেলার প্রাচীন কালীপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কালী হল 'মা মাটিয়া কালী' ৷ যদিও এখানে কালী ঠাকুরের কোনও মন্দির নেই ৷ প্রাচীন রীতি মেনে এখনও মাটির থানেই হয় দেবীর আরাধনা ৷
এখানে দীপান্বিতা অমাবস্যায় পূজিতা হন দেবী ৷ দীর্ঘ 600 বছর ধরে 'মা মাটিয়া কালী'র পুজো হয়ে আসছে ৷ মাটির থানেই পুজো হয় তাঁর ৷ আবার মাটিতেই মিলিয়ে যায় তাঁর মূর্তি ৷ অবিভক্ত বাংলায় প্রায় 600 বছর আগে এই পুজো সূচনা হয়েছিল ৷ তবে, ব্রিটিশ আমলে জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী এই পুজোর দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন ৷ কথিত আছে, স্বপ্নাদেশ পাওয়ার কারণে দেবীর কোনও মন্দির তৈরি করা হয়নি ৷
সেই সময় থেকেই দেবীর পুজো হয় মাটিতে। এমনকি মা মাটিতে থাকার কারণে জমিদার বংশের সকলেই পুজোর কয়েকদিন মাটিতেই শয়ন করতেন ৷ এই কালীপুজোর একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে ৷ জানা যায়, এই কালীর নাম ছিল 'রটন্তী কালী' ৷ ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় 'রটন্তী কালী'র পুজো করে জয়লাভ করেছিল জমিদার বংশ ৷ পরবর্তী সময়ে দেবী মূর্তি মাটিতে থাকার কারণে, এই 'রটন্তী কালী' এলাকাবাসীর কাছে 'মা মাটিয়া কালী' নামে পরিচিত হন ৷ এলাকার সকলেই যে কোনও শুভ কাজ শুরু করার আগে, এখানে এসে পুজো দিয়ে যান ৷
মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দীপান্বিতা অমাবস্যায় 'মা মাটিয়া কালী'র পুজোয় দূরদূরান্ত থেকে ভক্তের সমাগম হয়, চলে মেলাও ৷ তবে, কালী পুজো ছাড়াও সারা বছরই এখানে ভক্তরা আসেন ৷ কথিত আছে 'মা মাটিয়া কালী'র থানের ঈশাণ কোণে ছিল একটি ঘর ৷ যেখানে একসময় মায়ের সাজগোজের গয়না রাখা হতো ৷ তার পাশেই রয়েছে পঞ্চমুখী শিব ৷
'মা মাটিয়া কালী'র মন্দির না-করলেও, পঞ্চমুখী শিবের জন্য মন্দির করা হয়েছে ৷ বর্তমানে জমিদারি প্রথা উঠে গিয়েছে। তবে, এই পুজোর দেখাশোনা করেন জমিদারের এক সেবায়েত ও তাঁর বংশধররা ৷ প্রাচীন রীতি মেনে আজও বলি প্রথা রয়েছে মাটিয়া কালী পুজোতে ৷ এই কালী পুজো মাটির থানে হওয়ার কারণে পুজো উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় আগত সকল দোকানিরাও মাটিতে বসে ব্যবসা করেন ৷
এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত বর্মন বলেন, "এটা আমাদের মাটিয়া কালীর পুজো ৷ এই পুজো অনেক প্রাচীন ৷ বাবা-ঠাকুরদার সময় থেকে এই পুজো দেখে আসছি ৷ আগে জমিদাররা করলেও, এখন গ্রামবাসীরা সহযোগিতা করছে ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, মালদা-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসে মা মাটিয়া কালীর পুজোতে ৷"
আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সুনীলচন্দ্র দাস বলেন, "আমিনপুর এলাকার মা মাটিয়া কালীর পুজো ৷ আমার বয়স এখন চুয়াত্তর বছর ৷ জ্ঞান হওয়া থেকে আমি দেখে আসছি আর কতদিন দেখতে পারব জানি না ৷ মা মাটিয়া কালীর পুজো বহু প্রাচীন ৷ এই পুজো শুরু হয়েছিল 600 বছর আগে ৷ পরে পুজো জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী পুজোর দায়িত্ব নেন ৷ জমিদার বংশের বংশধর-সহ গ্রামবাসীরা মিলে এখন এই পুজো করে ৷"
মা মাটিয়া কালী পুজোর অন্যতম আয়োজন কমলাপদ সিংহ বলেন, "কুশমন্ডি থানার অন্তর্গত আমিনপুর এলাকার মা মাটিয়া কালীর পুজো ৷ প্রায় 600 বছর ধরে এই পুজো হয়ে আসছে ৷ জমিদার বংশের নিয়ম অনুযায়ী এই পুজো হয়ে থাকে ৷ সকল গ্রামবাসীরা এখানে পুজো করেন ৷"
পুরোহিত বিশ্বনাথ সিংহ বলেন, "আমিনপুর মৌজার মা মাটিয়া কালীর পুজো ৷ জমিদার বংশের নিয়ম অনুযায়ী এখনো এই পুজো হয়ে আসছে ৷ মা মাটিয়া কালী পুজোর সমস্ত ফলমূল এবং সামগ্রী এখনও জমিদার বংশের থেকে আসে ৷ আমরা এলাকার কারও কাছে কোনও সাহায্য চাই না ৷ জমিদার বংশের পক্ষ থেকে যেটুকু পুজার সামগ্রী লাগে, সে সমস্ত দিয়েই মা মাটিয়া কালীর পুজো হয় ৷ পুজোতে প্রচুর পরিমাণে বলি হয় ৷ যাঁদের মনস্কামনা থাকে, তাঁরা পাঁঠা বলি দিয়ে যান ৷"