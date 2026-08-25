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শৌচালয়ের পাশে ‘মা আহার’-এর স্টল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই চলছে খাওয়া-দাওয়া

স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্টল সরানোর দাবি ৷ পরিকাঠামো ঠিক করার কাজ চলছে বলে আশ্বাস দিয়েছে মাথাভাঙা পুরসভা ৷

Unhygienic Maa Aahar Stall
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই চলছে খাওয়াদাওয়া (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2026 at 9:55 PM IST

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মাথাভাঙা (কোচবিহার), 25 অগস্ট: পাঁচ টাকায় পেটভর্তি খাবার ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি উদ্যোগে ‘মা আহার’ প্রকল্পের মাধ্যমে এই খাবার দেওয়া হয় ৷ বহু মানুষই সস্তায় মেলা এই খাবারে মধ্যহ্নভোজ সারেন ৷ অথচ সেই ‘মা আহার’-এর স্টলই অস্বাস্থ্যকর জায়গায় চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কোচবিহারের মাথাভাঙা পুরসভা এলাকার ওই স্টলে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই বহু মানুষ সস্তায় খাবারের জন্য হাজির হচ্ছেন বাধ্য হয়ে ৷

যাঁরা এই খাবার স্টলে খাবার তৈরি করেন এবং পরিবেশন করেন, তাঁদের বক্তব্য প্রশাসনের কাছে বিষয়টি একাধিকবার দরবার করা হয়েছে ৷ কিন্তু কোনও লাভ হয়নি ৷ বরং পরিস্থিতি একই থেকে গিয়েছে ৷ যদিও মাথাভাঙা পুরসভার বক্তব্য, তারা বিষয়টি জানে ৷ দ্রুত পরিস্থিতির পরিবর্তন করা হবে ৷

শৌচালয়ের পাশেই ‘মা আহার’-এর স্টল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই চলছে খাওয়াদাওয়া (ইটিভি ভারত)

মা ক্যান্টিন থেকে মা আহার

2021 সালের বিধানসভা ভোটের আগে পেশ করা বাজেটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে প্রকল্পগুলির ঘোষণা করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ‘মা ক্যান্টিন’ ৷ ভোটের আগে কলকাতায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই মা ক্যান্টিন তৈরি করা হয় ৷ ভোটের রাজ্যের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে সস্তায় খাবার দেওয়ার এই প্রকল্প ৷

এই প্রকল্পে পাঁচ টাকায় খাবার দেওয়া হয় ৷ রোজ পাঁচ টাকা খরচ করে ডিম-ভাত খেতে পারেন যে কেউ ৷ টানা পাঁচ বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই প্রকল্পের স্টল তৈরি হয়েছে ৷ সেখানে ভিড় জমিয়েছেন সাধারণ মানুষ ৷ অনেক জায়গায় কয়েকমাস পরই স্টল বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ আবার কোথাও কোথাও নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা মিলেছে মা ক্যান্টিনে ৷ কোচবিহারের মাথাভাঙা পুরসভা এলাকার পুরনো বাসস্ট্যান্ড এলাকার মা ক্যান্টিনটি তেমনই ৷ পাঁচ বছর ধরে এখানে রোজ বহু মানুষ পাঁচ টাকায় ডিম-ভাত খেতে আসেন ৷

Unhygienic Maa Aahar Stall
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই চলছে খাওয়াদাওয়া (ইটিভি ভারত)

তবে এখন মা ক্যান্টিনের নাম বদল হয়েছে ৷ চলতি বছরে রাজ্যে বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর মা ক্যান্টিন হয়েছে মা আহার৷ তৃণমূল আমলে দেওয়া হতো ডিম-ভাত ৷ এখন সেখানে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে মাছ-ভাত, ডিম এবং নিরামিষ খাবার দেওয়া হয় ৷ স্বাভাবিক নিয়মে মাথাভাঙা পুরনো বাসস্ট্যান্ডের মা আহারের মেনুতেও পরিবর্তন হয়েছে ৷ সেখানে নিয়ম করে বহু মানুষ খেতে আসেন এখনও ৷

শৌচালয়ের পাশে চলছে মা আহার

মাথাভাঙা পুরনো বাসস্ট্যান্ডের মা আহার স্টলটি চলে শৌচালয়ের পাশে ৷ যেখানে মানুষ খাবার খান, তার নিচ দিয়ে গিয়েছে নর্দমা ৷ ফলে দুর্গন্ধযুক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্নাও চলছে ৷ আবার খাওয়া-দাওয়াও চলছে ৷ বৃষ্টি হলে আবার উপরে থাকা টিনের শেড থেকে জল পড়ে ৷ তখন সমস্যায় পড়েন ক্রেতারা ৷ টিনের শেডের নিচে জায়গা না পেলে অনেকে শৌচালয়ের পাশে ফুটপাথে বসেই খাওয়া সেরে নেন ৷

ফলে খাবারের মান বাড়লেও খাওয়ার পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে গ্রাহকদের মধ্যে । শ্যাম রবিদাস নামে এক ব্যক্তি জানান, যখন থেকে এই ক্যান্টিন চালু হয়েছে, তখন থেকেই তিনি‌ এখানে খাবার খান । খাবারের মান ভালো থাকলেও, ভালো নেই পরিবেশ । টিনের শেড দিয়ে পড়ে জল, নেই বসার জায়গা ৷ তাই জায়গা পরিবর্তন করলে ভালো হয় । সুধান বর্মন বলেন, ‘‘আমি পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি । 10 থেকে 15 দিন ধরে আমি এখানে খাচ্ছি ৷ খাবারে কোনও সমস্যা নেই । পাঁচ টাকায় মাছ-ভাত পাচ্ছি ৷ এতে খুবই উপকৃত হচ্ছি । তবে বসার জায়গা এবং শেড মেরামত করা উচিত ৷’’

একই বক্তব্য চলভোলা বর্মন নামে আরও এক ব্যক্তির ৷ তিনি জানান, কোভিড অতিমারির সময় থেকে তিনি এখানে খাবার খাচ্ছেন । হোটেলে খেতে গেলে 50 থেকে 60 টাকা লাগে ৷ আর এখানে পাঁচ টাকায় খাবার মিলছে । যেহেতু তিনি শ্রমিক, তাই খুবই উপকৃত হচ্ছেন ৷ কিন্তু খাবারে উপকৃত হলেও নেই বসার জায়গা ৷ উপর দিয়ে পড়ে জল, এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি ৷

নজরুল সরকার বলেন, ‘‘একটি মানুষেরও বসার জায়গা নেই, সবাই দাঁড়িয়ে খাবার খাচ্ছেন । খাবারের মান ঠিক থাকলেও খাবার খাওয়ার পরিবেশ নেই । গত 6 মাস ধরে অর্থাৎ বিগত সরকারের আমল থেকেই খাবার খাচ্ছি । পানীয় জলাধার থাকলেও ঠিকমতো মেলে না জল । তাই খাবার খাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হোক ৷’’

কী বলছে কর্তৃপক্ষ ?

গ্রাহকদের সঙ্গে সহমত গঙ্গা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা ছায়া সেনশর্মা ৷ তিনি ওই মা আহার স্টলে রান্নার কাজে যুক্ত ৷ তাঁর অভিযোগ, ‘‘ক্যান্টিনের নিচ দিয়ে ড্রেন ও শৌচালয়ের দুর্গন্ধ আসে । পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা একাধিকবার জানানো হলেও কাজ হয়নি ।’’

তবে মাথাভাঙা পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার স্বপনকুমার পাত্র বলেন, ‘‘বিষয়টি নজরে রয়েছে । দ্রুত ক্যান্টিনের খাবার খাওয়ার ঘরের পরিকাঠামোর মান উন্নয়ন করা হবে ।’’

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TAGGED:

MAA AAHAR
মা আহার
মা ক্যান্টিন
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ
UNHYGIENIC MAA AAHAR STALL

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