শৌচালয়ের পাশে ‘মা আহার’-এর স্টল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই চলছে খাওয়া-দাওয়া

শৌচালয়ের পাশে ‘মা আহার’-এর স্টল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই চলছে খাওয়া-দাওয়া
স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্টল সরানোর দাবি ৷ পরিকাঠামো ঠিক করার কাজ চলছে বলে আশ্বাস দিয়েছে মাথাভাঙা পুরসভা ৷
Published : August 25, 2026 at 9:55 PM IST
মাথাভাঙা (কোচবিহার), 25 অগস্ট: পাঁচ টাকায় পেটভর্তি খাবার ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি উদ্যোগে ‘মা আহার’ প্রকল্পের মাধ্যমে এই খাবার দেওয়া হয় ৷ বহু মানুষই সস্তায় মেলা এই খাবারে মধ্যহ্নভোজ সারেন ৷ অথচ সেই ‘মা আহার’-এর স্টলই অস্বাস্থ্যকর জায়গায় চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কোচবিহারের মাথাভাঙা পুরসভা এলাকার ওই স্টলে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই বহু মানুষ সস্তায় খাবারের জন্য হাজির হচ্ছেন বাধ্য হয়ে ৷
যাঁরা এই খাবার স্টলে খাবার তৈরি করেন এবং পরিবেশন করেন, তাঁদের বক্তব্য প্রশাসনের কাছে বিষয়টি একাধিকবার দরবার করা হয়েছে ৷ কিন্তু কোনও লাভ হয়নি ৷ বরং পরিস্থিতি একই থেকে গিয়েছে ৷ যদিও মাথাভাঙা পুরসভার বক্তব্য, তারা বিষয়টি জানে ৷ দ্রুত পরিস্থিতির পরিবর্তন করা হবে ৷
মা ক্যান্টিন থেকে মা আহার
2021 সালের বিধানসভা ভোটের আগে পেশ করা বাজেটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে প্রকল্পগুলির ঘোষণা করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ‘মা ক্যান্টিন’ ৷ ভোটের আগে কলকাতায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই মা ক্যান্টিন তৈরি করা হয় ৷ ভোটের রাজ্যের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে সস্তায় খাবার দেওয়ার এই প্রকল্প ৷
এই প্রকল্পে পাঁচ টাকায় খাবার দেওয়া হয় ৷ রোজ পাঁচ টাকা খরচ করে ডিম-ভাত খেতে পারেন যে কেউ ৷ টানা পাঁচ বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই প্রকল্পের স্টল তৈরি হয়েছে ৷ সেখানে ভিড় জমিয়েছেন সাধারণ মানুষ ৷ অনেক জায়গায় কয়েকমাস পরই স্টল বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ আবার কোথাও কোথাও নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা মিলেছে মা ক্যান্টিনে ৷ কোচবিহারের মাথাভাঙা পুরসভা এলাকার পুরনো বাসস্ট্যান্ড এলাকার মা ক্যান্টিনটি তেমনই ৷ পাঁচ বছর ধরে এখানে রোজ বহু মানুষ পাঁচ টাকায় ডিম-ভাত খেতে আসেন ৷
তবে এখন মা ক্যান্টিনের নাম বদল হয়েছে ৷ চলতি বছরে রাজ্যে বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর মা ক্যান্টিন হয়েছে মা আহার৷ তৃণমূল আমলে দেওয়া হতো ডিম-ভাত ৷ এখন সেখানে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে মাছ-ভাত, ডিম এবং নিরামিষ খাবার দেওয়া হয় ৷ স্বাভাবিক নিয়মে মাথাভাঙা পুরনো বাসস্ট্যান্ডের মা আহারের মেনুতেও পরিবর্তন হয়েছে ৷ সেখানে নিয়ম করে বহু মানুষ খেতে আসেন এখনও ৷
শৌচালয়ের পাশে চলছে মা আহার
মাথাভাঙা পুরনো বাসস্ট্যান্ডের মা আহার স্টলটি চলে শৌচালয়ের পাশে ৷ যেখানে মানুষ খাবার খান, তার নিচ দিয়ে গিয়েছে নর্দমা ৷ ফলে দুর্গন্ধযুক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্নাও চলছে ৷ আবার খাওয়া-দাওয়াও চলছে ৷ বৃষ্টি হলে আবার উপরে থাকা টিনের শেড থেকে জল পড়ে ৷ তখন সমস্যায় পড়েন ক্রেতারা ৷ টিনের শেডের নিচে জায়গা না পেলে অনেকে শৌচালয়ের পাশে ফুটপাথে বসেই খাওয়া সেরে নেন ৷
ফলে খাবারের মান বাড়লেও খাওয়ার পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে গ্রাহকদের মধ্যে । শ্যাম রবিদাস নামে এক ব্যক্তি জানান, যখন থেকে এই ক্যান্টিন চালু হয়েছে, তখন থেকেই তিনি এখানে খাবার খান । খাবারের মান ভালো থাকলেও, ভালো নেই পরিবেশ । টিনের শেড দিয়ে পড়ে জল, নেই বসার জায়গা ৷ তাই জায়গা পরিবর্তন করলে ভালো হয় । সুধান বর্মন বলেন, ‘‘আমি পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি । 10 থেকে 15 দিন ধরে আমি এখানে খাচ্ছি ৷ খাবারে কোনও সমস্যা নেই । পাঁচ টাকায় মাছ-ভাত পাচ্ছি ৷ এতে খুবই উপকৃত হচ্ছি । তবে বসার জায়গা এবং শেড মেরামত করা উচিত ৷’’
একই বক্তব্য চলভোলা বর্মন নামে আরও এক ব্যক্তির ৷ তিনি জানান, কোভিড অতিমারির সময় থেকে তিনি এখানে খাবার খাচ্ছেন । হোটেলে খেতে গেলে 50 থেকে 60 টাকা লাগে ৷ আর এখানে পাঁচ টাকায় খাবার মিলছে । যেহেতু তিনি শ্রমিক, তাই খুবই উপকৃত হচ্ছেন ৷ কিন্তু খাবারে উপকৃত হলেও নেই বসার জায়গা ৷ উপর দিয়ে পড়ে জল, এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি ৷
নজরুল সরকার বলেন, ‘‘একটি মানুষেরও বসার জায়গা নেই, সবাই দাঁড়িয়ে খাবার খাচ্ছেন । খাবারের মান ঠিক থাকলেও খাবার খাওয়ার পরিবেশ নেই । গত 6 মাস ধরে অর্থাৎ বিগত সরকারের আমল থেকেই খাবার খাচ্ছি । পানীয় জলাধার থাকলেও ঠিকমতো মেলে না জল । তাই খাবার খাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হোক ৷’’
কী বলছে কর্তৃপক্ষ ?
গ্রাহকদের সঙ্গে সহমত গঙ্গা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা ছায়া সেনশর্মা ৷ তিনি ওই মা আহার স্টলে রান্নার কাজে যুক্ত ৷ তাঁর অভিযোগ, ‘‘ক্যান্টিনের নিচ দিয়ে ড্রেন ও শৌচালয়ের দুর্গন্ধ আসে । পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা একাধিকবার জানানো হলেও কাজ হয়নি ।’’
তবে মাথাভাঙা পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার স্বপনকুমার পাত্র বলেন, ‘‘বিষয়টি নজরে রয়েছে । দ্রুত ক্যান্টিনের খাবার খাওয়ার ঘরের পরিকাঠামোর মান উন্নয়ন করা হবে ।’’