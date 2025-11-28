'রাজ্য শিক্ষানীতি' নামে হলেও দেশজুড়ে NEP চালু হোক, বিশ্বভারতীতে আর্জি UGC-র প্রাক্তন চেয়ারম্যানের

'রাজ্য শিক্ষানীতি' নামে হলেও দেশজুড়ে NEP চালু হোক, বিশ্বভারতীতে আর্জি UGC-র প্রাক্তন চেয়ারম্যানের
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর তত্ত্বাবধানে 'বিকাশ 2025' কর্মসূচির অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলীয় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনে ।
বোলপুর, 28 নভেম্বর: 'রাজ্য শিক্ষানীতি' নামে হলেও দেশজুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হওয়া দরকার ৷ এমনটাই মত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020)-র অন্যতম রূপকার মামিদালা জগদেশ কুমার । এদিন বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের স্বার্থে জাতীয় শিক্ষানীতি দেশজুড়ে প্রয়োগ করা প্রয়োজন বলে দাবি করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, তিনি জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রমরমা নিয়ে চিন্তায় সরকার ৷ তাই সেদিকে লাগাম টানার ইঙ্গিতও দিলেন এম জগদেশ কুমার ৷
এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই রাজ্য শিক্ষানীতি নামে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছি ৷ তাই তাঁর মতের সঙ্গে দ্বিমত নই ।"
'বিকাশ 2025' কর্মসূচি সম্মেলন
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-র তত্ত্বাবধানে 'বিকাশ 2025' কর্মসূচির অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলীয় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনে । একদিনের এই সম্মেলনে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিও অংশ নিয়েছে । আরও সাতটি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য, যেমন-অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছে । এছাড়াও, অংশ নিয়েছেন আন্দামান-নিকোবরের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির উপাচার্য, কর্মসচিব, অধ্যক্ষরা ৷ মোট 377টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেশ কিছু কলেজের প্রায় 500 জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন জাতীয় স্তরের এই আলোচনা সভায় ।
আলোচনায় কারা
আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা জাতীয় শিক্ষানীতির অন্যতম রূপকার অধ্যাপক মামিদাল জগদেশ কুমার । সম্মেলনের সূচনাপর্বের পরে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি ৷ সেখানে ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ ও কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়ও ।
জাতীয় শিক্ষানীতির পক্ষে জোরদার সওয়াল
অধ্যাপক এম জগদেশ কুমার বলেন, "আমাদের দেশের পড়ুয়াদের কেমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, কীভাবে তারা নিজেদের গড়ে তুলবে, তার জন্যই নিউ এডুকেশন পলিসি । আমাদের দেশ প্রথম অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল দেশ, আর এই জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে ৷ তাই দক্ষ কুশলী জরুরি । কিন্তু, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলিতে সেই পড়াশোনা হয় না ৷ ফলে আমাদের পড়ুয়ারা কীভাবে চাকরি পাবে ! এই নিয়েই মূলত আলোচনা ছিল ৷"
তিনি আরও বলেন, "নিউ এডুকেশন পলিসিতে পড়ুয়াদের মাল্টিডিসিপ্লিনারি, ফ্লেক্সিবিলিটি শেখানো হয় ৷ ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ভারতীয় জ্ঞান প্রাপ্তির সুযোগ আছে ৷ ধরুন, একটা রাজ্য যদি নিউ এডুকেশন পলিসি না গ্রহণ করে, তাহলে অন্য রাজ্যের পড়ুয়াদের সঙ্গে তফাৎ হয়ে যাবে ৷ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলে পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়বে ৷ আমি বলতে চাই, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি না-বলে স্টেট এডুকেশন পলিসি বলুন, কিন্তু, ইমপ্লিমেন্ট করুন ৷ এতে কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করুন ।"
বেসরকারি রমরমা ঠেকাতে উদ্যোগ
দেশজুড়ে বাড়ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রমরমা ৷ যা নিয়ে উদ্বিগ্ন দেশের শীর্ষ আদালতও ৷ ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর কাছে এই নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে ৷ এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মামিদাল জগদেশ কুমার বলেন, "আমরা সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি, কতজন ফর্ম ফিল-আপ করে ভর্তি হচ্ছে, ভর্তির নিয়মাবলী কী, ফি কত, ফান্ড কোথা থেকে আসছে, এই তথ্য যেন আপনাদের পোর্টালে জানা যায় । সকলেই যেন তা জানতে পারেন । আপনারা দেখে থাকবেন, কেন্দ্র সরকার সিঙ্গল রেগুলেটর করার জন্য রীতিমতো গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করেছে । জাতীয় শিক্ষানীতি দেশজুড়ে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেলে সরকারি বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ধরন বদলে যাবে ।"
প্রসঙ্গত, জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি 2020)-র বিরুদ্ধে দেশের অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো প্রথম থেকেই বিরোধিতা করেছিল ৷ একাধিকবার লোকসভাও তোলপাড় হয়েছে এই ইস্যুতে । পরবর্তীতে বেশ কিছু রাজ্য জাতীয় শিক্ষানীতিকে অন্যভাবে হলেও গ্রহণ করেছে । তবে দেশজুড়ে এখনও জাতীয় শিক্ষানীতি সর্বতোভাবে সফল নয় ৷ বেশকিছু রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীরা এখনও বিরোধ করে চলেছেন ৷ তাঁদের মত, বলপূর্বক একটা শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী ।