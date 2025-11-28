ETV Bharat / state

'রাজ্য শিক্ষানীতি' নামে হলেও দেশজুড়ে NEP চালু হোক, বিশ্বভারতীতে আর্জি UGC-র প্রাক্তন চেয়ারম্যানের

'বিকাশ 2025' কর্মসূচি সম্মেলনের ফাঁকে সাংবাদিক বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)
বোলপুর, 28 নভেম্বর: 'রাজ্য শিক্ষানীতি' নামে হলেও দেশজুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হওয়া দরকার ৷ এমনটাই মত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020)-র অন্যতম রূপকার মামিদালা জগদেশ কুমার । এদিন বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের স্বার্থে জাতীয় শিক্ষানীতি দেশজুড়ে প্রয়োগ করা প্রয়োজন বলে দাবি করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, তিনি জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রমরমা নিয়ে চিন্তায় সরকার ৷ তাই সেদিকে লাগাম টানার ইঙ্গিতও দিলেন এম জগদেশ কুমার ৷

এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই রাজ্য শিক্ষানীতি নামে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছি ৷ তাই তাঁর মতের সঙ্গে দ্বিমত নই ।"

বিশ্বভারতীতে 'বিকাশ 2025' কর্মসূচি সম্মেলনের ফাঁকে সাংবাদিক বৈঠকে UGC-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান (নিজস্ব ভিডিয়ো)

'বিকাশ 2025' কর্মসূচি সম্মেলন

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-র তত্ত্বাবধানে 'বিকাশ 2025' কর্মসূচির অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলীয় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনে । একদিনের এই সম্মেলনে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিও অংশ নিয়েছে । আরও সাতটি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য, যেমন-অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছে । এছাড়াও, অংশ নিয়েছেন আন্দামান-নিকোবরের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির উপাচার্য, কর্মসচিব, অধ্যক্ষরা ৷ মোট 377টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেশ কিছু কলেজের প্রায় 500 জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন জাতীয় স্তরের এই আলোচনা সভায় ।

আলোচনায় কারা

আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা জাতীয় শিক্ষানীতির অন্যতম রূপকার অধ্যাপক মামিদাল জগদেশ কুমার । সম্মেলনের সূচনাপর্বের পরে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি ৷ সেখানে ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ ও কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়ও ।

ETV BHARAT
বিশ্বভারতীতে UGC প্রাক্তন চেয়ারম্যান (নিজস্ব চিত্র)

জাতীয় শিক্ষানীতির পক্ষে জোরদার সওয়াল

অধ্যাপক এম জগদেশ কুমার বলেন, "আমাদের দেশের পড়ুয়াদের কেমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, কীভাবে তারা নিজেদের গড়ে তুলবে, তার জন্যই নিউ এডুকেশন পলিসি । আমাদের দেশ প্রথম অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল দেশ, আর এই জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে ৷ তাই দক্ষ কুশলী জরুরি । কিন্তু, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলিতে সেই পড়াশোনা হয় না ৷ ফলে আমাদের পড়ুয়ারা কীভাবে চাকরি পাবে ! এই নিয়েই মূলত আলোচনা ছিল ৷"

তিনি আরও বলেন, "নিউ এডুকেশন পলিসিতে পড়ুয়াদের মাল্টিডিসিপ্লিনারি, ফ্লেক্সিবিলিটি শেখানো হয় ৷ ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ভারতীয় জ্ঞান প্রাপ্তির সুযোগ আছে ৷ ধরুন, একটা রাজ্য যদি নিউ এডুকেশন পলিসি না গ্রহণ করে, তাহলে অন্য রাজ্যের পড়ুয়াদের সঙ্গে তফাৎ হয়ে যাবে ৷ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলে পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়বে ৷ আমি বলতে চাই, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি না-বলে স্টেট এডুকেশন পলিসি বলুন, কিন্তু, ইমপ্লিমেন্ট করুন ৷ এতে কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করুন ।"

বেসরকারি রমরমা ঠেকাতে উদ্যোগ

দেশজুড়ে বাড়ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রমরমা ৷ যা নিয়ে উদ্বিগ্ন দেশের শীর্ষ আদালতও ৷ ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর কাছে এই নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে ৷ এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মামিদাল জগদেশ কুমার বলেন, "আমরা সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি, কতজন ফর্ম ফিল-আপ করে ভর্তি হচ্ছে, ভর্তির নিয়মাবলী কী, ফি কত, ফান্ড কোথা থেকে আসছে, এই তথ্য যেন আপনাদের পোর্টালে জানা যায় । সকলেই যেন তা জানতে পারেন । আপনারা দেখে থাকবেন, কেন্দ্র সরকার সিঙ্গল রেগুলেটর করার জন্য রীতিমতো গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করেছে । জাতীয় শিক্ষানীতি দেশজুড়ে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেলে সরকারি বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ধরন বদলে যাবে ।"

প্রসঙ্গত, জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি 2020)-র বিরুদ্ধে দেশের অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো প্রথম থেকেই বিরোধিতা করেছিল ৷ একাধিকবার লোকসভাও তোলপাড় হয়েছে এই ইস্যুতে । পরবর্তীতে বেশ কিছু রাজ্য জাতীয় শিক্ষানীতিকে অন্যভাবে হলেও গ্রহণ করেছে । তবে দেশজুড়ে এখনও জাতীয় শিক্ষানীতি সর্বতোভাবে সফল নয় ৷ বেশকিছু রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীরা এখনও বিরোধ করে চলেছেন ৷ তাঁদের মত, বলপূর্বক একটা শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী ।

