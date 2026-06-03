কলেজের ভিতরে বিলাসবহুল শোবার ঘর ! কিছুই জানেন না অধ্যক্ষ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো নয় যেন হোটেল ৷ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ট্রলি ভর্তি টাকা উদ্ধারের পর শোবার ঘরের হদিশ মিলতেই ছিছিক্কার রাজ্যে ৷
Published : June 3, 2026 at 8:18 AM IST
কলকাতা, 3 জুন: টাকা উদ্ধারের পর এবার বেডরুম ! অবাক সুরেন্দ্রনাথ কলেজে কর্তৃপক্ষ । মঙ্গলবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিক ক্ষতি দেখার জন্য পৌরসভার কর্মীরা সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আসেন ।
তখন তারা একটি বন্ধ ঘর দেখে সেখানে আগাছা জন্মানোর আশঙ্কা করেন । সেই ঘর খোলার নির্দেশ দেওয়া হয় । চাবি খুঁজে না পাওয়ায় তালা ভেঙে ঘর খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ উপস্থিত সকলের । ঘর থেকে উদ্ধার হয় দু ট্রলি উইয়ে খাওয়া টাকা ৷ সেই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পাঁচতলায় দু'টি শোয়ার ঘরের সন্ধান পাওয়া গেল । ঠিক যেন হোটেল ৷
দেখা যায়, ওই দু'টি ঘরের মধ্যে রয়েছে একটি খাট, একটি আলমারি এবং একটি এসি । রয়েছে আধুনিক শৌচালয়ও । এমনকি শোয়র ঘরের পাশে রয়েছে ছাদ । সেই ছাদে ছড়ানো আছে ভর্তি মদের বোতল ।
এদিন কলেজের অধ্যক্ষের সামনেই ওই শোয়ার ঘর দু'টি খোলা হয় । এরকম দু'টি বিলাসবহুল শোয়ার ঘর কী ভাবে কলেজে হল, সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই কলেজের বর্তমান টিচার ইনচার্জ পূর্ণেন্দু প্রকাশ পালের ।
তিনি জানান, এই প্রথম তিনি এখানে এলেন । ওই শোয়ার ঘরের পাশেই রয়েছে একটি ছাদ । পরিচালন সমিতির বৈঠকে একটি রেস্ট রুম তৈরি করার কথা হলেও এইভাবে দু'টি ঘর আছে সেই বিষয়ে কোনও ধারণাই তাদের নেই ।
এদিন ঘটনাস্থলে ছিল মুচিপাড়া থানার পুলিশ । এছাড়াও উপস্থিত হয়েছিলেন বরানগরের বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ । ইউনিয়ন রুমে দেখা গিয়েছে বহু লকার । প্রত্যেকটি লকারের তলা ভেঙে খুলে দেখা হয়েছে । সেখানে বেশ কিছু ভর্তির আবেদন পত্র মিলেছে । এই বিষয়ে সজল ঘোষ বলেন, "কলেজগুলি থেকে কোটি কোটি টাকা এরা প্রত্যেক বছর লুট করেছে । এর পিছনে পুরো মাথা রয়েছে সুদীপ ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের । একটা কলেজের ভিতরে ওয়ো রুম করা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ বেআইনি ।"
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুরসভার কর্মীদের নির্দেশ মেনে তৃণমূলের ইউনিয়ন রুমের তালা ভাঙা হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে । সেই ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় বেশ কিছু নথি । তার সঙ্গে মেলে দুটো ট্রলি ভর্তি টাকা । যার মধ্যে রয়েছে 500 এবং 100 টাকার বান্ডিল । যদিও এই বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছুই জানে না বলে জানিয়েছেন ।
4 মে ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ওই ইউনিয়ন রুমে তালা পড়ে যায় । তারপর সেই চাবি কোথায় আছে সেই বিষয়ে কেউ অবগত নয় । ফলত মঙ্গলবার দরজা ভাঙতে হয় । একইভাবে দরজা ভেঙে এই শোয়ার ঘরের হদিশ মেলে ৷