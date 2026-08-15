মিড-ডে মিলে বড়সড় বদল ! রাজ্যের সব স্কুলে গ্যাসে রান্না, বাড়ল রাঁধুনিদের ভাতা
একইসঙ্গে তিনটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে চলেছে ৷ রান্নার জন্য জ্বালানির পরিকাঠামো, মিড-ডে মিলের রন্ধনকর্মীদের ভাতা এবং পড়ুয়াদের খাবার তৈরির জন্য স্কুলপিছু বরাদ্দ ৷
Published : August 15, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 15 অগস্ট: মিড-ডে মিল ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। রান্নার জ্বালানি থেকে শুরু করে রন্ধনকর্মীদের ভাতা এবং পড়ুয়াদের খাবার তৈরির খরচ, তিন ক্ষেত্রেই বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।
স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, কলকাতাকে বাদ দিলে রাজ্যের কার্যত 100 শতাংশ স্কুলেই এবার রান্নার গ্যাসের ব্যবস্থা করা হবে। একইসঙ্গে মিড-ডে মিলের কুক-কাম-হেল্পারদের জন্য রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তাও দ্বিগুন করা হয়েছে।
রাজ্যজুড়ে এখনও 8 হাজার 375টি স্কুলে রান্নার গ্যাসের সংযোগ নেই। এতদিন ওই স্কুলগুলির কোনও কোনওটিতে বিকল্প জ্বালানি কিংবা সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে মিড-ডে মিল রান্না করা হত। এবার সেই ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে গ্যাসের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে এলপিজি সেট আপ এবং ইনস্টলেশনের জন্য নির্দেশ দিয়েছে স্কুলশিক্ষা দফতর। এই পরিকাঠামো তৈরির জন্য প্রতিটি স্কুলকে 3000 টাকা করে অনুদান দেবে রাজ্য সরকার।
অর্থ দফতরের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলাশাসক, শিক্ষা আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। ফলে যে স্কুলগুলিতে এখনও গ্যাসের সংযোগ নেই, সেখানে দ্রুত সেই পরিকাঠামো তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। শুধু রান্নার জ্বালানি নয়, মিড-ডে মিলের সঙ্গে যুক্ত রন্ধনকর্মীদের ভাতাও বাড়ানো হয়েছে।
এতদিন কুক-কাম-হেল্পাররা বছরে সর্বোচ্চ 10 মাসের জন্য মাসে 2000 টাকা করে পেতেন। এই 2000 টাকার মধ্যে কেন্দ্রের অংশ ছিল 600 টাকা। রাজ্যের নির্ধারিত অংশ 400 টাকা এবং রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত সহায়তা ছিল 1000 টাকা।
নতুন সিদ্ধান্তে সেই অতিরিক্ত রাজ্য সহায়তা আরও 1000 টাকা বাড়িয়ে 2 হাজার টাকা করা হয়েছে। ফলে সবমিলিয়ে রন্ধনকর্মীদের মাসিক ভাতা 3000 টাকা হচ্ছে। চলতি বছরের অগস্ট থেকেই এই বর্ধিত অর্থ কার্যকর হবে। রাজ্যজুড়ে প্রায় 2 লাখ 23 হাজার 386 জন রন্ধনকর্মী এই সিদ্ধান্তের ফলে উপকৃত হবেন। অর্থাৎ, একই সময়ে মিড-ডে মিলের রান্নার পরিকাঠামো উন্নত করার পাশাপাশি, যাঁরা রান্না এবং খাবার পরিবেশনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, তাঁদের আর্থিক সহায়তাও বাড়ানো হল।
মিড-ডে মিলের রান্নার জন্য শিশুপিছু বরাদ্দও বাড়িয়েছে রাজ্য। সরকারি, সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পোষিত প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক অর্থাৎ 'বাল-বাটিকা' স্কুলগুলিতে এতদিন রান্না করা খাবারের জন্য শিশুপিছু দৈনিক বরাদ্দ ছিল 6.78 টাকা।
এবার সেই বরাদ্দের সঙ্গে রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে আরও 3.22 টাকা যোগ করা হচ্ছে। ফলে গত 1 অগস্ট থেকে প্রাথমিক স্তরে প্রতিটি পড়ুয়ার জন্য রান্না করা খাবার তৈরির খরচ দাঁড়াচ্ছে 10 টাকা। তার মানে আগের তুলনায় শিশুপিছু রান্নার খরচে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হল।
উল্লেখ্য, রাজ্যের নতুন সরকারের প্রথম বাজেটেই প্রাথমিক স্তরে মিড-ডে মিলের এই বরাদ্দ বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। একইসঙ্গে মিড-ডে মিলের রন্ধনকর্মীদের ভাতা বাড়ানোর কথাও বাজেটে জানানো হয়েছিল। সেই ঘোষণার পর এবার দফতরের তরফে একাধিক ক্ষেত্রে তা কার্যকর করার নির্দেশিকা জারি করা হল।
তবে রাজ্যের বাকি স্কুলগুলিতে গ্যাসের ব্যবস্থা করা হলেও এই নির্দেশের আওতায় আপাতত কলকাতা নেই। এর পিছনে শহরের স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল সরবরাহের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে বলেই জানিয়েছে স্কুলশিক্ষা দফতর। দফতর সূত্রে খবর, কলকাতার ক'য়েকটি স্কুলে ইসকনের মাধ্যমে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়। অন্য বেশকিছু স্কুলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে খাবার পৌঁছয়। ফলে ওই স্কুলগুলিতে স্কুল চত্বরে রান্না করার প্রয়োজন হয় না।
বিশেষ করে ইসকনের মাধ্যমে খাবার সরবরাহ করা স্কুলগুলিতে বর্তমানে সিদ্ধ ডিমও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিই সরবরাহ করছে। তবে পরবর্তী সময়ে ওই স্কুলগুলিতেও গ্যাসের সংযোগ অথবা ইলেকট্রিক হিটারের ব্যবস্থা করা হতে পারে। উদ্দেশ্য, স্কুলগুলির পক্ষেই যাতে ডিম সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।
স্কুল শিক্ষা দফতরের এক কর্তার বক্তব্য, "কলকাতার ক্ষেত্রে খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা আলাদা হওয়ায় এই মুহূর্তে শহরকে গ্যাস সংযোগের নির্দেশের বাইরে রাখা হয়েছে। কলকাতাকে বাদ দিলে রাজ্যের বাকি স্কুলগুলিতে 100 শতাংশ গ্যাসের সংযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। ফলে একই সঙ্গে তিনটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে চলেছে ৷ রান্নার জন্য জ্বালানির পরিকাঠামো, মিড-ডে মিলের রন্ধনকর্মীদের ভাতা এবং পড়ুয়াদের খাবার তৈরির জন্য স্কুলপিছু বরাদ্দ। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে মিড-ডে মিল ব্যবস্থায় রান্নার পরিকাঠামো আরও একরকম করার পাশাপাশি রন্ধনকর্মীদের আর্থিক সহায়তাও বাড়ল।"