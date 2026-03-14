কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতির পরেও আড়াই দিনে মিলছে না গ্যাস সিলিন্ডার, হয়রান গ্রাহকরা

দুর্গাপুরে রান্নার গ্যাসের হাহাকার! সরকারি প্রতিশ্রুতি কেবলই কাগজে-কলমে? রাতভর লাইনে দাঁড়িয়েও মিলছে না সিলিন্ডার।

Published : March 14, 2026 at 2:05 PM IST

দুর্গাপুর, 14 মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজই আসছেন রাজ্যে। ইতিমধ্যেই তিনি LPG গ্যাস নিয়ে যারা কালোবাজরি করছেন, তাঁদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ তার আগে মোদি সরকার জানিয়েছে, দেশের রান্নার গ্য়াসের জোগান রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ৷ আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ বুকিং করার আড়াই দিনের মধ্যে মিলবে রান্নার গ্যাস ৷ তাহলে গ্যাস পাওয়ার সেই সরকারি ঘোষণা কি তবে প্রহসন? দুর্গাপুরে গ্যাসের হাহাকার ! রাতভর লাইনে দাঁড়িয়েও মিলছে না সিলিন্ডার।​

দুর্গাপুরের বিভিন্ন জায়গায় চরম গ্যাসের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গোডাউনগুলিতে চড়া রোদে হন্যে হয়ে ঘুরছেন গ্রাহকরা। ঘড়ির কাঁটায় তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, কিন্তু গোডাউনের সামনে দীর্ঘ লাইন। কেউ এসেছেন সেই মাঝরাতে, কেউবা ভোরের প্রথম আলোয়। উদ্দেশ্য একটাই, একটা রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার।

গ্রাহকদের অভিযোগ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও শেষমেশ খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে অনেককেই। বুকিং করার আড়াই দিনের মধ্যে বাড়িতে গ্যাস পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। অথচ বাস্তব চিত্রটা ঠিক উল্টো। আড়াই দিন তো দূরস্থ, রাতভর লাইনে দাঁড়িয়েও মিলছে না একটিও সিলিন্ডার। দুর্গাপুরের মুচিপাড়ার নাসির উদ্দিন HP গ্যাসের গোডাউনের সামনে এখন এটাই নিত্যদিনের ছবি।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেওয়া হলেও, দুর্গাপুরের বিভিন্ন ডিলার পয়েন্টে ভোগান্তির ছবিটা বিন্দুমাত্র বদলায়নি। পার্বতী শর্মা, বিউটি দাস ও দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়দের একই অভিজ্ঞতা। তাঁরা বলেন, "আমরা রাত থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি। শুনলাম আড়াই দিনে গ্যাস পাওয়া যাবে, কিন্তু এখানে এসে দেখছি কোনও ঠিকঠিকানা নেই। প্রতিদিন হন্যে হয়ে ঘুরছি, কাজ ফেলে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে, তাও গ্যাস পাচ্ছি না।"

মুচিপাড়া আরআইপি প্লট সংলগ্ন এই এলাকায় প্রতিদিন বাড়ছে ক্ষোভ। শুধু নাসির উদ্দিন অ্যাভিনিউয়ের ডিলার নয়, দুর্গাপুরের প্রায় প্রতিটি গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থার কাছেই এখন একই পরিস্থিতি।

প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণার পরও কেন সরবরাহে এত ঘাটতি? ডিলারদের অব্যবস্থা নাকি যোগানের অভাব, কোন গোলকধাঁধায় ফেঁসে আছেন সাধারণ মানুষ? পেট চালাতে গেলে রান্না দরকার, আর রান্নার জন্য প্রয়োজন গ্যাস। কিন্তু সেই গ্যাস পেতে যদি বিনিদ্র রাত কাটাতে হয়, তবে সাধারণ মানুষের ধৈর্য বাঁধ ভাঙবেই। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি দ্রুত এর সমাধান করবে? নাকি দীর্ঘ লাইনের এই যন্ত্রণা চলতেই থাকবে?

উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কোপে এদেশে LPG সঙ্কট চরমে উঠেছে । রান্নার গ্যাস (এলপিজি) নিয়ে দেশজুড়ে উদ্বেগ পরিস্থিতির মাঝে গত পরশু মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, দেশে এলপিজি পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে কিছু মানুষ ৷ যারা এই কাজ করছে তারা যে শুধু জনগণের সামনে নিজেদের রূপ প্রকাশ্যে আনছে এমনটা নয়, দেশেরও ক্ষতি করছে ৷ এমন সময়ে কালোবাজারি এবং মজুতদারদের থামাতে হবে ৷ কালোবাজারি রুখতে রাজ্যগুলিকে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ।

এদিকে আজ মোদির জনসভা রয়েছে ব্রিগেডে ৷ জেলা থেকে শহরতলীর বিজেপি কর্মীও সমর্থকরা ব্রিগেড চত্বরে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করেছেন ৷ কোথাও আমিষ, কোথাও নিরামিষ রান্না চলছে। তা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "যারা গ্যাসের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে, জেনে রাখুন, আজ ব্রিগেডে প্রচুর গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে।"

