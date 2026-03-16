গ্যাস সংকট: মেনুতে কাটছাঁট হাসপাতালের 'মা' ক্যান্টিনে, পুর এলাকায় ফিরল কাঠকুটো

গ্যাস সংকট: মেনুতে কাটছাঁট হাসপাতালের 'মা' ক্যান্টিনে, পুর এলাকায় ফিরল কাঠকুটো
কাঠে জ্বালানিতে রান্না 'মা' ক্যান্টিনে ৷ দ্রুত সমস্যার সমাধান না-হলে কাঠের উনুনও বন্ধ হবে বলে জানাচ্ছেন 'মা' ক্যান্টিনের কর্মীরা ৷
Published : March 16, 2026 at 8:22 PM IST
দুর্গাপুর ও মালদা, 16 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে এলপিজি-র সংকটের আঁচ পড়েছে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে ৷ এলপিজি-র সেই সংকটের প্রভাব এবার পড়ল রাজ্য সরকারের 'মা' ক্যান্টিনে ৷ দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের 'মা' ক্যান্টিনের হেঁসেলে মেনুতে কাটছাঁট করেছে কর্তৃপক্ষ ৷ এদিকে, মালদার পুর এলাকাতেও এখন ভরসা প্রাচীন পদ্ধতিতে রান্নাবান্না ৷ ফিরে এসেছে কাঠকুটো ৷
সংকটে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের 'মা' ক্যান্টিন
গ্যাস সিলিন্ডার না-মেলায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের 'মা' ক্যান্টিনের মেনুতে কাটছাঁট করতে হয়েছে ৷ ফলে কাঠের জ্বালানিতে রান্না করতে হচ্ছে ৷ যার জেরে করে তরকারি রান্না করতে পারছেন না রাঁধুনি ৷ তাই ডালের সঙ্গে সবজি মিশিয়ে রান্না করছেন তাঁরা ৷ গ্যাসের জোগানের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেওয়ায় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক ঘরোয়া ও বাণিজ্যিক এলপিজি-র দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ কিন্তু, তারপরেও গ্যাস কিনতে গেলে অতিরিক্ত দাম চাওয়া হচ্ছে ৷ ফলে অতিরিক্ত দাম দিয়ে সিলিন্ডার কিনতে পারছে না কর্তৃপক্ষ ৷ তবে, কেন্দ্রের তরফে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, রান্নার এলপিজি-র জোগানের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখা দেবে না ৷ কিন্তু, সেই প্রতিশ্রুতিই সার ! গ্যাসের তীব্র সংকটের জেরে সমস্যায় পড়েছে আমজনতা ৷
গ্যাসের সংকটের জেরে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে 'মা' ক্যান্টিনে কাঠের জ্বালানিতে শুরু হয়েছে রান্নার কাজ ৷ কিন্তু, যাঁরা এই ক্যান্টিন চালাচ্ছেন, তাঁদের কথায় গ্যাস সিলিন্ডার না-পাওয়া গেলে জ্বালানির অভাবে অতি দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে চালু হওয়া সরকারি এই 'মা' ক্যান্টিন ৷
দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে দুর্গাপুর মহকুমা-সহ আশপাশের বিভিন্ন জেলার মানুষ নিঃখরচায় সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা গ্রহণ করার জন্য ৷ এই হাসপাতালে প্রতিদিন হাজার-হাজার মানুষের আসা-যাওয়া ৷ দীন-দরিদ্র মানুষ এই হাসপাতালে এসে যাতে কম পয়সায় খাবার পায়, তাই সরকারিভাবে 'মা' ক্যান্টিনের সূচনা হয় ৷ মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, দুর্গাপুর পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় এবং আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্তের উদ্যোগে এই 'মা' ক্যান্টিন শুরু করেছিলেন ৷
এখনও পর্যন্ত কর্মীদের প্রচেষ্টায় কাঠের জ্বালানিতে সাত থেকে আট দিন ধরে চলছে রান্না করার কাজ ৷ কিন্তু, এভাবে আর কতদিন ? গ্যাস সিলিন্ডার না-পেলে এই ক্যান্টিন আর খোলা যাবে না ৷
দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের 'মা' ক্যান্টিনের পরিচালনার ভার যে মহিলা সমবায় গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার অন্যতম সদস্য মিঠু ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা এটাকে গুরুদায়িত্ব মনে করে গ্যাসের তীব্র সংকটের সময়েও কাঠের জ্বালানিতে রান্না করছি ৷ শুধু কতদিন এটা চালাতে পারব এভাবে জানি না ৷ আগে আমরা গ্যাসের জ্বালানোর সময় ভাত, ডাল, একটা সবজি এবং ডিমের ঝোল করতাম ৷ কিন্তু কাঠের জ্বালানিতে আলাদা করে আর সবজি রান্না করা যাচ্ছে না ৷ তাই আমরা ডালের মধ্যেই সব সবজি মিশিয়ে দিচ্ছি ৷"
দুর্গাপুর পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণে আবারও কি আমাদেরকে আদিম যুগে ফিরে যেতে হবে ? এই মেয়েরা কাঠ কয়লা দিয়ে কতদিন রান্না করতে পারবেন আমি জানি না ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে যে 'মা' ক্যান্টিন চালু করেছিলেন, আজকে গ্যাসের অভাবে সেই ক্যান্টিন বন্ধ হওয়ার জোগাড় ৷"
মালদায় গ্যাসের সংকটে জেরবার দরিদ্ররা
রান্নার গ্যাসের আকাল নিয়ে কয়েকদিন ধরেই তোলপাড় রাজ্য ৷ আকালের বাজারে গ্যাস নিয়ে কালোবাজারি যাতে না-হয়, পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক থাকে, তার জন্য ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কেন্দ্রের তরফে পেট্রল আর ডিজেল নিয়ে আশ্বাসবাণী দেওয়া হলেও, রান্নার গ্যাসের আকালের কথা মেনে নিয়েছেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের মন্ত্রী ৷ এই পরিস্থিতিতে মালদা জেলার পুর এলাকায় ফের দেখা গিয়েছে রান্নার প্রাচীন প্রথা ৷
কাঠকুটো, খড়ি জ্বালিয়ে রান্না করতে বাধ্য হচ্ছেন পুরাতন মালদা পুর এলাকার বাসিন্দারা ৷ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটারদের দোকানের সামনে লম্বা লাইন ৷ আগের মতো মোবাইল ফোনে এখন গ্যাসের বুকিং করা যাচ্ছে না-বলে অভিযোগ ৷ আর তাই সুযোগ বুঝে দেদার চলছে গ্যাসের কালোবাজারি ৷ এই কালোবাজারির সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন ডিস্ট্রিবিউটাররাও ৷
পুরাতন মালদা পুরসভার মির্জাপুর এলাকার বাসিন্দা দীপালি মণ্ডল ৷ পরিচারিকা কাজ করেন তিনি ৷ উজ্জ্বলা প্রকল্পে রান্নার গ্যাস পেয়েছিলেন ৷ কিন্তু, এখন গ্যাসের সিলিন্ডার মিলছে না ৷ অগত্যা খড়িতেই ভরসা রেখেছেন ৷ তিনি বললেন, "গ্যাস শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ সাত থেকে আটদিন আগে সিলিন্ডার বুক করেছি ৷ কিন্তু গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না ৷ খোলা বাজারে 1600 টাকা দরে এক একটি সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে ৷ আমরা গরিব মানুষ ৷ অত টাকা দিয়ে সিলিন্ডার নিতে পারব না ৷ অত টাকা পাব কোথায় ? তাই উনুনেই রান্না করছি ৷"
একই বক্তব্য বাচামারি এলাকার বেবি মণ্ডলের ৷ তাঁর বক্তব্য, "গ্যাসেই রান্না করি ৷ কিন্তু, এখন গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না ৷ বাধ্য হয়ে উনুন জ্বালাতে হচ্ছে ৷ দিন দশেক ধরে এই সমস্যা চলছে ৷ গ্যাস বুক করা আছে ৷ কিন্তু সিলিন্ডার পাইনি ৷ খুব সমস্যায় আছি ৷ এভাবে কতদিন চলবে জানি না ৷"
শুধু গৃহস্থ বাড়িতেই নয় ৷ কাঠ জ্বালিয়ে রান্না শুরু হয়েছে পুরাতন মালদার একাধিক হোটেলেও ৷ মঙ্গলবাড়ি এলাকায় 12 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ছোট হোটেল রয়েছে বিশ্বনাথ পালের ৷ তাঁর কথায়, "গ্যাস পাচ্ছি না ৷ অগত্যা খড়িতে রান্না করছি ৷ প্রচণ্ড ধোঁয়া হচ্ছে ৷ বাসনপত্রে কালি লাগছে ৷ অনেকের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ৷ অনেকদিন আগে কোক কিংবা খড়িতে রান্না করতাম ৷ গ্যাস পাওয়ার পর থেকে তাতেই রান্না হয় ৷ চার বছরেরও বেশি সময় পর হোটেলে আবার খড়িতে রান্না হল ৷ ডিলাররা বলছে, গ্যাস বুক করার পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন পর সিলিন্ডার পাওয়া যাবে ৷ এভাবে বেশিদিন ব্যবসা করা যাবে না ৷ হোটেল বন্ধ করে দিতে হবে ৷"
গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে অমিতকুমার দাস বলেন, "ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধে নেই ৷ ডোমেস্টিক সাপ্লাই স্বাভাবিক হচ্ছে ৷ কিন্তু, এখন প্রচুর পরিমাণে প্যানিক বুকিং হচ্ছে ৷ সেই কারণে প্রচুর পরিমাণে বুকিং চলে এসেছে ৷ এতেই সিলিন্ডার পৌঁছোতে একটু দেরি হচ্ছে ৷ কিছুদিনের মধ্যেই আমরা এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারব ৷ তবে, শহরের উপভোক্তারা 25 দিনের আগে সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন না ৷ গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে 45 দিনের আগে বুকিং হবে না ৷ আজ থেকে বুকিং সার্ভার ঠিক হয়েছে ৷ তাই শো-রুমগুলিতেও ভিড় কমেছে ৷ তবে, আইওসি-র তরফে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র স্কুল ও হাসপাতাল ছাড়া এখন কোথাও কমার্শিয়াল সিলিন্ডার দেওয়া যাবে না ৷"