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নিম্নচাপ সরছে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমলেও বাড়বে উত্তরে

আজ, বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা, বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

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ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 7:11 AM IST

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কলকাতা, 3 অগস্ট : দফায় দফায় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটে জল জমে যাওয়ায় বিপর্যস্ত জনজীবন। নিম্নচাপের কারণে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 123.7 মিলিমিটার। তবে, নিম্নচাপ সরে যাওয়ায় আপাতত বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে। তবে, কিছুটা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। আজ, বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা, বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন উত্তর উপকূলীয় ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর থাকা নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তর দিকে সরে উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, এটি সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে এবং পরবর্তী 24 ঘণ্টায় দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশ ও উত্তর মধ্যপ্রদেশের দিকে সরে যাবে।

এর ফলে আগামী 48 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, 8 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি চলতে পারে। দক্ষিণবঙ্গেও আগামী 24 ঘণ্টায় এক বা দুই জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

3 ও 4 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ আজ এবং আগামিকাল সকাল পর্যন্ত উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
4 থেকে 8 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ শুক্রবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। উপরের পাঁচটি জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
দক্ষিণবঙ্গে আজ এবং আগামিকাল অর্থাৎ 3 ও 4 সেপ্টেম্বর প্রায় সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 4 থেকে 7 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ শুক্র থেকে সোমবার পর্যন্ত পরিমাণ কিছুটা কমলেও বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। 7 থেকে 8 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সোমবার ও মঙ্গলবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, দুই বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। 8 এবং 9 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আগামী মঙ্গল ও বুধবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷
বুধবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.6, যা স্বাভাবিকের থেকে 2.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.2, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 100 এবং সর্বনিম্ন 88 শতাংশ।

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