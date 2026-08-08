ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ, বৃষ্টি দুর্যোগ চলবে দক্ষিণবঙ্গে, মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা
নিম্নচাপের জেরে উত্তাল হয়েছে সমুদ্র। রাজ্যের মৎস্যজীবীদের আগামী 24 ঘণ্টা গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
Published : August 8, 2026 at 8:19 AM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: দফায় দফায় বৃষ্টি। ঠান্ডা জোলো হাওয়ার দাপট বেড়েছে ৷ এরই মধ্যে নয়া নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশের উপর আজ, শনিবার তৈরি হতে চলেছে নিম্নচাপ। ইতিমধ্যেই ওই অঞ্চলে একটি ঘূর্ণাবর্ত ঘণীভূত হওয়ার ছবিও ধরা পড়ছে। ঘূর্ণাবর্তটি মূলত জলস্তরে উপর থাকায় শক্তি বৃদ্ধি করছে বেশ কিছুটা। জানা গিয়েছে, ঘূর্ণাবর্তটি দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ফলে নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে।
নিম্নচাপের জেরে উত্তাল হয়েছে সমুদ্র। রাজ্যের মৎস্যজীবীদের আগামী 24 ঘণ্টা গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আগামী দু'দিনে বৃষ্টি বাড়বে উপকূলের জেলাগুলিতে। বিশেষ দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর জেলায় কিছু অংশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
নিম্নচাপ ঘনীভূত হলেও খুব দীর্ঘক্ষণ তার প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। ফলে রবিবার থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমবে দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার আরও কমবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। ফের মঙ্গলবার অর্থাৎ 12 অগস্ট থেকে পশ্চিমাঞ্চলের জেলা এবং উপকূলের কিছু জেলায় বৃষ্টি বাড়বে। একই পরিস্থিত হবে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গের ছবিটা অবশ্য আলাদা। সেখানে বৃষ্টি কিছুটা কমবে। খুব বিক্ষিপ্তভাবে উপরের দিকের পাঁচ জেলায় আপাতত আগামী চারদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এছাড়া তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য সতর্কতা নেই উত্তরবঙ্গের জন্য।
কলকাতায় খুব বেশি বৃষ্টি না হলেও নিম্নচাপের প্রভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিনের বিভিন্ন সময় বৃষ্টি হতে পারে। মোট 80 থেকে 100 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার পরিস্থিতির উন্নতি হবে। শুক্রবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে 3.4 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 99 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 86 শতাংশ। আজ শনিবার দিনের আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
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