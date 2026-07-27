শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, সপ্তাহভর রাজ্যজুড়ে বর্ষণের পূর্বাভাস

শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, সপ্তাহভর রাজ্যজুড়ে বর্ষণের পূর্বাভাস
নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ায় সমুদ্র উত্তাল থাকার আশঙ্কা। 28 জুলাই মঙ্গলবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা উপকূল এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
Published : July 27, 2026 at 7:19 AM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: বাংলার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা ৷ নিম্নচাপের হাত ধরে চলতি সপ্তাহে অব্যাহত থাকবে শ্রাবণের বারিধারা । ফলে বৃষ্টি বিঘ্নিত দিন অপেক্ষা করছে রাজ্যবাসীর জন্য ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান ও গতি প্রকৃতি
বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে বর্তমানে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। রবিবার রাতে নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের উপর অবস্থান করছিল । আজ সকালে সেটি আরও শক্তি সঞ্চয় করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে । দুপুরের মধ্যে চাঁদবালি ও ক্যানিংয়ের মাঝামাঝি অঞ্চল দিয়ে উত্তর ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূল অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে ।
নিম্নচাপের প্রভাবে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ
এর ফলে আজ সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । পাশাপাশি উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় আজ এবং আগামিকাল ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পাশাপাশি পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । বুধবার থেকে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গে সোমবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । উপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় 1 অগস্ট শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
রবিবারেপ তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 67 শতাংশ ।