সাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে
আগামী 48 ঘণ্টায় নিম্নচাপটি উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করে যাবে।
Published : August 31, 2026 at 7:16 AM IST
কলকাতা, 31 অগস্ট : সাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ সোমবার ক্রমেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তার জেরে সোমবার থেকে ভারী এবং অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে। আগামীকাল, মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি হবে সব জেলাতেই।
উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর ৷ দক্ষিণবঙ্গে নিম্নচাপটির অবস্থান উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, উত্তর ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় বঙ্গে। নিম্নচাপটি ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। আগামী 48 ঘণ্টায় এই নিম্নচাপটি উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করে যাবে।
মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার উপর দিয়ে নিম্নচাপের মধ্য দিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য।
ফলে, আজ সোমবার পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে ৷ তাই উত্তর ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে এবং বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।
দক্ষিণবঙ্গঃ
আজ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ছয় জেলায়। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বুধ থেকে শুক্রবার কোনও সতর্কবার্তা নেই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের
উত্তরবঙ্গঃ
উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলায়। বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি জেলার কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বুধবার পর্যন্ত উপরের দিকে দু'এক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
আজ, বৃষ্টি একটু বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। উপরের দিকের চার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া অফিস। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়। 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
কলকাতাঃ
আগামী 24 ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
রবিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.8, যা স্বাভাবিকের থেকে 0.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.6, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 93 ও সর্বনিম্ন 74 শতাংশ।