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বিকেল থেকে বাংলায় ভারী বৃষ্টি, কাল-পরশু আরও বাড়বে

নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। পাশাপাশি মৎস্যজীবীদেরও আপাতত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

HEAVY TO VERY HEAVY RAIN
বর্ষার মেঘে ঢাকা পড়েছে কুলুর আকাশ (ছবি-পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 5, 2026 at 7:42 AM IST

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কলকাতা, 5 জুলাই: বাংলায় বর্ষা প্রবেশ করেছে আগেই ৷ কিন্তু গত কয়কে বছরে মতো এবারও দক্ষিণবঙ্গে সেভাবে বৃষ্টিপাত হয়নি ৷ তুলনায় উত্তরবঙ্গে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷ তবে বঙ্গোপসাগরে থাকা নিম্নচাপের হাত ধরে এবার পরিস্থিতি বদলাতে চলেছে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য শনিবার রাতে জানিয়েছেন, নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সমুদ্রে যেতে মৎস্যজীবীদের নিষেধ করা হয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। আগামিকাল সোমবার 6 জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এরপর সপ্তাহজুড়েই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে থাকা নিম্নচাপটি আগামী দু’দিনে আরও শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর নিম্নচাপটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে রাজস্থান থেকে উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ফলে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প রাজ্যে প্রবেশ করছে। তার জেরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পরিস্থিতি ৷

রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা থাকবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। সোমবারও পুরুলিয়া, দক্ষিণ 24 পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা বহাল থাকবে। মঙ্গলবার ও বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত দূর্যোগ চললেও আপাতত তাতে রাশ পড়েছে। আগামীকাল সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। তবে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির বাড়বে। উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে, কলকাতাতেও আগামী 24 ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হবে ৷ ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তার আগে শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 0.4 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 94 শতাংশ সর্বনিম্ন 69 শতাংশ।

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বাংলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
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