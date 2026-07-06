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নিম্নচাপের অভিমুখ বদল, উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ-শঙ্কা

অতিভারি বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৷ সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গেও ৷

monsoon 2026
লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই, সোমবার সকালের ছবি (ছবি : পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 8:35 AM IST

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কলকাতা, 6 জুলাই: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। ক্রমশ তা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমদিকে এগোবে বলে মনে করছে মৌসম ভবন। আগামী দুই থেকে তিন দিনে উত্তর ওড়িশা হয়ে সেটির গন্তব্য হবে ছত্রিশগড়। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে ওড়িশায়। সেখানে আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে ৷ বঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে কিছুটা হলেও প্রভাব পড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে অতিভারি বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী 24 ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র। সোমবার থেকেই ভারী বৃষ্টি শুরু হবে উত্তরবঙ্গেও। বৃহস্পতিবার থাকছে অতি-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। অন্য সব জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে পুরমাত্রায়। মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করেছে হাওয়া অফিস। সমুদ্র উত্তাল থাকবে বলে মৎস্যজীবীদের আগামিকাল মানে 7 জুলাই মঙ্গলবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে ৷

দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি

আজ সোমবারেও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে পুরুলিয়া-পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম মুর্শিদাবাদে । মঙ্গলবার থেকে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকছে। উপকূলের জেলাগুলিতে ঝড়ো হওয়ার গতিবেগ বেশি থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি

সোমবার থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকছে উত্তরবঙ্গেও। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকছে। মঙ্গলবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলায়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও একটু বাড়বে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সব জেলাতে।

আগামী দিন কয়েক কলকাতার আকাশ থাকবে মেঘলা ৷ সঙ্গে দু'এক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। একইসঙ্গে 30 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। আজও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। মঙ্গলবার থেকে সম্ভাবনা কমবে।

রবিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 2.5 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 82 শতাংশ।

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WEATHER ALERT BENGAL
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নিম্নচাপের অভিমুখ বদল
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