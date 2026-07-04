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অনেকটা শক্তি বাড়াল নিম্নচাপ, বাংলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের শক্তি ক্রমশ ৷ এরপর তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে আশঙ্কা হাওয়া অফিসের ৷

A HEAVY RAIN
বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সিমলার পথে পর্যটকরা (ছবি-পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 4, 2026 at 7:09 AM IST

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কলকাতা, 4 জুলাই : আপাতত ভারী বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ৷ সোমবার পর্যন্ত পরিস্থিতিতে চোখে পড়ার মতো বদল আসার তেমন সম্ভাবনা নেই । দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টি-দূর্যোগের কারণ নিম্নচাপ। তা ক্রমশ সুষ্পষ্ট হয়ে উঠছে। নিম্নচাপের শক্তি আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাত্তয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস ৷

শুক্রবার রাতে তিনি বলেন, "উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অবস্থান করছে। শক্তি বাড়িয়ে তা সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে এই নিম্নচাপ। তার জেরে উত্তর বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সেই সূত্রে মৎস্যজীবীদের সোমবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির ভ্রুকুটি নেই ।"

শনিবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে ৷ বিশেষ করে দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে। উপকূলে থাকবে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 40-50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া থাকবে। অতিভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি থাকছে দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়ায়। আগামিকাল রবিবার অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায়। ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা থাকবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর 24 পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

সোমবারেও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে। মঙ্গল এবং বুধবারেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতার মাঝে উপকূলের দুই জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে কয়েকটি জায়গায় ৷ সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।।

উত্তরবঙ্গ সোমবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা খুব একটা নেই । বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকছে সব জেলায়0। মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। সেদিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও একটু বাড়বে। দার্জিলিং, কালিম্প, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি-এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে।

এদিকে, শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 0.6 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিক। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 66 শতাংশ।

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