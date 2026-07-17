শক্তি বাড়াল নিম্নচাপ, উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি

শক্তি বাড়াল নিম্নচাপ, উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি
শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।
Published : July 17, 2026 at 6:50 AM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: গত কয়েকদিন ধরেই আকাশ মেঘলা। রোদের দেখা অল্পসময়ের জন্য দেখা গেলেও তা থিতু হচ্ছে না। মেঘ-বৃষ্টির খেলায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে নিম্নচাপের শক্তিবৃদ্ধি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।
শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। পশ্চিমের জেলাগুলোতে বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং ঝাড়গ্রামে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বাকি জেলাগুলিতেও 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা।
শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত অর্থাৎ 18 থেকে 20 জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা ও বীরভূমে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। 21 ও 22 জুলাই অর্থাৎ মঙ্গলবার ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে ৷
অন্যদিকে, সপ্তাহের শেষ থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বেশি হতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস। শুক্রবার উপরের পাঁচটি জেলার মধ্য়ে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। শনিবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর রবি ও সোমবার উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলা—দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সোমবার উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে এবং বুধবার জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় ফের ধ্বস এবং নদীর জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের 0.8 ডিগ্রি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 0.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 96 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 76 শতাংশ।