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নিম্নচাপ সরলেও আজ ও কাল বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে, বাড়বে উত্তরবঙ্গেও

দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে বলে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে।

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বৃষ্টিতে পথচলা (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 7:41 AM IST

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কলকাতা, 15 অগস্ট : নিম্নচাপ এবার ঝাড়খণ্ডমুখী । তবে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে বলে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে। আজ স্বাধীনতা দিবসে দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৷

বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রবিবার পর্যন্ত জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস । আজ, শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে । দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 40 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের হলুদ সর্তকতা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ।

সোম এবং মঙ্গলবার দু'এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হলেও সেভাবে সতর্কতা জারি করেনি আবহাওয়া দপ্তর । উত্তরবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বৃষ্টি বাড়বে কাল রবিবার। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে রবিবার এবং সোমবার। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে বুধবার পর্যন্ত।

আজ 15 অগস্ট শনিবার বিকেল পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ নিম্নচাপের কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে । সমুদ্রপৃষ্ঠে 55 থেকে 65 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসও বইবে। সেই কারণে বাংলা এবং ওড়িশার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।

কলকাতায় আজ ও আগামীকাল হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। সোমবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
শুক্রবার কলকাতা এবং প্বার্শবর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 0.3 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 76 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান সামান্য।

আজ শনিবার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ও 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

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