ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার আসার আগেই 16 ডিগ্রিতে পারদ, আজ মরশুমের শীতলতম দিন

ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার আসার আগেই 16 ডিগ্রিতে পারদ, আজ মরশুমের শীতলতম দিন
বঙ্গোপসাগরে তৈরি গভীর নিম্নচাপ শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার'-এ পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা । বাংলায় এর প্রভাব পড়ার আগেই মরশুমের শীতলতম দিনের রেকর্ড গড়ল তাপমাত্রা ৷
Published : November 25, 2025 at 7:34 AM IST|
Updated : November 25, 2025 at 9:22 AM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় সাগরে তৈরি হলেও তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই বঙ্গজুড়ে । তবে সাগরে অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় উত্তুরে বাতাসের প্রবেশ থমকে গিয়েছে । ফলস্বরূপ তাপমাত্রার ওঠানামা চলছে । তার মধ্যেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রথমবার 16 ডিগ্রির ঘরে নামল ৷ এই মরশুমের শীতলতম দিন আজ ৷
অন্যদিকে, মালাক্কা ও দক্ষিণ আন্দামান সাগরে নিম্নচাপ বলয় অবস্থান করছে । তার জেরেই তৈরি হতে পারে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় 'সেনিয়ার (Senyar)'। এর জেরে বাংলায় কতটা প্রভাব পড়বে তা জানাল হাওয়া অফিস ৷
শীতের মরশুমে চোখ রাঙাচ্ছে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী 2 দিন অর্থাৎ মঙ্গল ও বুধবার রাতের তাপমাত্রা 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে । তারপর থেকে তিন দিন আবার ধীরে ধীরে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা বাড়বে । ঠান্ডার আমেজ থাকলেও শীত আসার সম্ভাবনা আপাতত দূরেই ।
আজ দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । ভোরে কুয়াশার দাপট যেমন চলছে, তেমনই আগামী ক'টা দিন তা অব্যাহত থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 28 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
হাওয়া অফিস বিশেষ বুলেটিনে জানিয়েছে, মালাক্কা এবং সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপরে নিম্নচাপ অঞ্চলটি অবস্থান করছে । যা পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আজকের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি করবে । এরপর তা শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হবে । পরবর্তী 48 ঘণ্টায় আরও শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে । তখন তা অবস্থান করবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপরে । আসন্ন ওই ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'সেনিয়ার'।
এই সেনিয়ার নামটি সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর দেওয়া । সেনিয়ারের অর্থ সিংহ । যার প্রভাবে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আগামী 2 দিন ঝোড়ো হাওয়া-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সমুদ্র উত্তাল থাকবে ৷ তাই পর্যটক ও মৎস্যজীবীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ।
তবে আগামী সাতদিন সেনিয়ারের জন্য এই রাজ্যে কোনও সতর্কতা নেই । দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট থাকলেও বেলায় রৌদ্রোজ্জ্বল দিন লক্ষ্য করা যাবে ৷ তবে ঘূর্ণিঝড়ের পার্শ্বপ্রভাবে রাজ্যের আবহাওয়ায় খানিকটা বদল দেখা যেতে পারে মাসের শেষের দিকে । বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে সকালের দিকে হালকা শীত ও দিনের বেলায় আর্দ্রতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে ।
সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.1 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 ও সর্বনিম্ন 45 শতাংশ ।