পুজোর আগে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ? বঙ্গজুড়ে আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা
Today Rain Forecast in West Bengal: উত্তর আন্দামান সাগরে আবার তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ । তার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় ক'য়েকদিন ঝড়বৃষ্টি চলবে।
Published : September 19, 2026 at 9:41 AM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে এমন কোনও পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতর এখনই দিতে রাজি নয়। দুর্গাপুজোর আগে বর্ষার বিদায় বেলায় একটি নিম্নচাপ যে সাগরে ঘনাচ্ছে, তা জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস ৷
থাইল্যান্ডের সাগরে ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্ত উত্তর আন্দামান সাগরের দিকে ইতিমধ্যে সরতে শুরু করেছে। শক্তি বাড়িয়ে আজ (শনিবার) সন্ধ্যায় নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। তবে ঘূর্ণিঝড় হবে কি না, তা নিয়ে বলার সময় আসেনি। ঘনায়মান ঘূর্ণাবর্ত এবং সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প এই রাজ্যের বাতাসে প্রবেশ করছে। ফলস্বরূপ আগামী তিন থেকে চারদিন দক্ষিণবঙ্গের আকাশে বৃষ্টি হবে।
বঙ্গজুড়ে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি
রাজ্যের সব জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং ঘন ঘন বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। আগামী তিনদিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। শনিবার দিনের আকাশ মেঘলা, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।
সমতলে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
- দক্ষিণবঙ্গে আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে সব জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে।
- শনিবারের পর থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমবে। তবে বেশকিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
- আগামিকাল, সকালের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তবে পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। পশ্চিমের জেলা মিলিয়ে ছয় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
পাহাড়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আগামী 24 ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে ৷ আজ থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে সব জেলায়।
কলকাতায় কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
কলকাতায় মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি না-হলে অস্বস্তি বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তিও হবে। কলকাতায় আগামী 22 তারিখ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। চলবে 23 এবং 24 তারিখ পর্যন্ত। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকবে। বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
শুক্রবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রির নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রির নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 96 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 77 শতাংশ।গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 32.6 মিলিমিটার।