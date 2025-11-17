ETV Bharat / state

ফের বঙ্গোসাগরে তৈরি নিম্নচাপ অঞ্চল, কী বলছে আবহাওয়া দফতর ?

আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ অঞ্চল শ্রীলঙ্কা উপকূলের কাছে রয়েছে ৷ রাজ্যে কি এর প্রভাব পড়বে ?

আজ থেকে চড়বে পারদ সঙ্গে কুয়াশার দাপট (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 17, 2025 at 9:58 AM IST

Updated : November 17, 2025 at 10:03 AM IST

কলকাতা, 17 নভেম্বর: হালকা ঠান্ডার রেশ সরিয়ে নতুন সপ্তাহে পারদ চড়বে। তবে ভোরের দিকে থাকবে কুয়াশার দাপট । বেলায় ঠান্ডার অনুভূতি কম হবে। ইতিমধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অল্প অল্প করে বাড়ছে । তবে তা 20 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে । কেন এই পারদের নড়াচড়া ?

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ অঞ্চল। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ অঞ্চল শ্রীলঙ্কা উপকূলের কাছে রয়েছে ৷ ক্রমে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে ৷ যাদিও তার প্রভাব আশপাশের স্থলভাগে আপাতত পড়েনি ৷ আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, এই নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাব রাজ্যের ওপর সরাসরি পড়বে না। কারণ নিম্নচাপ অঞ্চলটি অনেক দূরে রয়েছে । তবে জলীয় বাষ্প প্রবেশের ফের সুযোগ তৈরি হয়েছে । ফলে উত্তুরে হাওয়া ধাক্কা খাবে । যার ফলে পারদ ওঠানামা করবে ৷

রাজ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আজ, সোমবার থেকে আগামী বুধবার পর্যন্ত ভোরের দিকে আকাশে কুয়াশার দাপট ৷ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আজ থেকে ধীরে ধীরে বাড়বে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷ আগামী চার দিন রাতের তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও সোমবার থেকে একইভাবে রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ফলে যে ঠান্ডার হালকা আমেজ পাওয়া যাচ্ছে তা কিছুটা ম্লান হবে। কার্তিক মাসে হিমের পরশ, ঠান্ডার রেশ শীত পড়ার পরিস্থিতি তৈরি করে । এখনই শীত দুয়ারে, এখনই এমনটা বলতে রাজি নয় হাওয়া অফিস। আরও অন্তত সপ্তাহ তিন থেকে চারেক পরে সেই পরিস্থিতি তৈরি হবে। আপাতত হালকা ঠান্ডার ওঠানামায় হেমন্ত পার করে শীতের প্রবেশ ঘটবে বঙ্গে। সুতরাং এখনই জাঁকিয়ে শীত পড়ছে না বঙ্গে।

সোমবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে ৷ ভোরের দিকে থাকবে কুয়াশার দাপট। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 18 ডিগ্রি ও 18 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷

রবিবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে 2.7 ডিগ্রি নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.6 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 90 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 45 শতাংশ।

