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মুখ ঘুরল নিম্নচাপের, বাংলা আবার বানভাসি !

হাওয়া অফিস বলছে, এখন নিম্নচাপ অক্ষরেখা ফের সক্রিয় হওয়ায় উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

BENGAL TO RECEIVE HEAVY RAIN
বৃষ্টির বুধবারে রাজধানী দিল্লির ছবি (ছবি-পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 8, 2026 at 7:59 AM IST

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কলকাতা, 8 জুলাই: নিম্নচাপ চলে গিয়েছিল ওড়িশা অভিমুখে। বঙ্গে তার সরাসরি প্রভাব ছিল না। গত কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টি দূর্যোগ যা হয়েছে তা সবই নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবে। বিশেষ করে সমুদ্রের কাছাকাছি থাকা জেলাগুলিতে পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল। এখন নিম্নচাপ অক্ষরেখা ফের সক্রিয় হওয়ায় উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলছে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশের জেরে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি অক্ষরেখা বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পাশাপাশি পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয়বঙ্গের উপর অবস্থান করছে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চল ৷ প্রভাবে বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, 7 থেকে 10 জুলাই অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 20 সেমি) এবং কোথাও কোথাও প্রবল বৃষ্টি ( 20 সেমির বেশি) হতে পারে। বুধবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী থেকে অতি প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে বইতে পারে।

আগামিকাল পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 10 জুলাই জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টি এবং দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে । 11 থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।

অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকলেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। 8 ও 9 জুলাই অর্থাৎ আজ ও আগামিকাল দুই 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানের কয়েকটি এলাকায় ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। 10 ও 11 জুলাই দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বৃষ্টি বাড়বে। 13 জুলাই দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 2.3 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 93 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 81 শতাংশ।

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মুখ ঘুরল নিম্নচাপের
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