বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ, ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস; মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ, ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস; মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 11, 2026 at 8:49 AM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: ফের তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ ৷ রাজ্যজুড়ে দুর্যোগের ঘনঘটা ৷ দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গজুড়ে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি চলবে । সোমবার সন্ধ্যায় ঘণ্টা দেড়েকের মুষলধারা বৃষ্টি শহর কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলার একাধিক জায়গায় বানভাসি পরিস্থিতি তৈরি করেছে । এদিন বৃষ্টি হয়েছে 22.04 মিলিমিটার ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপরে আবার নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে । তার প্রভাবে সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তাল থাকবে সমুদ্র । আজ মঙ্গলবার থেকে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতেও বারণ করা হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ 11 অগস্ট মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামিকাল অর্থাৎ, 12 অগস্ট বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে । ওই দিন দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
পরশু বৃহস্পতিবার 13 অগস্ট দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে । পাশাপাশি দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এক বা দু'জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) হতে পারে ।
14 অগস্ট শুক্রবারও একই পরিস্থিতি বজায় থাকবে । এদিন দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক বা দু'টি এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
বৃষ্টির দাপট অব্য়াহত থাকবে উত্তরেও ৷ আজ 11 অগস্ট মঙ্গলবার সব জেলাতেই অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
12 অগস্ট বুধবার উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এলাকায় বৃষ্টি হবে । তার মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার এক বা দু'টি জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
13 ও 14 অগস্ট অর্থাৎ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় অধিকাংশ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 00.08 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.09 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 ও সর্বনিম্ন 60 শতাংশ ।