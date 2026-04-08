মালদায় চালু অফলাইন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল, প্রচারের অভাবে আবেদনের সংখ্যা হাতে গোনা !

মালদায় চালু অফলাইন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল, প্রচারের অভাবে আবেদনের সংখ্যা হাতে গোনা !
মালদায় জেলাশাসকের দফতরে খোলা হল বিধানসভা ভিত্তিক অফলাইন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল ৷ নথি জমা নেওয়ার পর দ্বিতীয়বার ট্রাইব্যুনাল ডাকা হবে আবেদনকারীদের ৷
Published : April 8, 2026 at 4:18 PM IST
মালদা, 8 এপ্রিল: অবশেষে অফলাইন পদ্ধতিতে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল চালু হল মালদা জেলায় ৷ বুধবার সকাল থেকে জেলার প্রশাসনিকভবন সংলগ্ন পুল গ্যারেজে ট্রাইব্যুনাল খোলা হয়েছে ৷ এসআইআর-এর শুনানিতে নাম বাদ যাওয়া ভোটাররা এই ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে পারবেন ৷ তবে, প্রথমদিনে হাতে গোনা কিছু মানুষ ট্রাইব্যুনালে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়েছেন ৷ অফলাইনে কম সংখ্যক আবেদন জমা পড়ায় প্রচারের অভাবের অভিযোগ উঠেছে ৷
উল্লেখ্য, মালদা জেলায় মোট 8 লক্ষ 28 হাজার 127 জনের নাম বিচারাধীন ছিল ৷ সেগুলি নিষ্পত্তির পর 5 লক্ষ 88 হাজার 657 জনের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, 28 ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর মালদা জেলায় মোট নাম বাদ গিয়েছিল 2 লক্ষ 39 হাজার 375 জনের ৷ গত বছর এসআইআর শুরুর আগে মালদা জেলায় মোট ভোটার ছিল 31 লক্ষ 99 হাজার 533 জন ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ায় মোট নাম বাদ গিয়েছে 4 লক্ষ 59 হাজার 530 জনের ৷ অর্থাৎ, বর্তমানে মালদা জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 27 লক্ষ 46 হাজার 733 জন ৷
সেই রকমই এসআইআর-এ নাম বাদ গিয়েছে মহম্মদ আতাউর রহমানের মায়ের ৷ বুধবার মায়ের নাম তোলার জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানালেন আতাউর রহমান ৷ তিনি বলেন, "আমার মা 1966 সাল থেকে ভোট দিয়ে আসছেন ৷ 2002 সালের তালিকায় ভুলবশত মায়ের নাম খোলেশা বেওয়ার জায়গায় মোলেশা বেওয়া হয়ে যায় ৷ সেই কারণে এসআইআর-এর ফর্ম জমা দেওয়ার পর, মায়ের নামে শুনানির নোটিশ আসে ৷ সমস্ত নথিপত্র দেওয়ার পরেও তালিকা থেকে মায়ের নাম বাদ পড়ে যায় ৷ অবশেষে আজ মায়ের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে ট্রইব্যুনালে আবেদন করলাম ৷ ওঁরা আমাদের ফোন নম্বর নিয়েছেন ৷ বলেছেন ফোন করে ডাকা হলে, আবার আসতে হবে ৷"
আরেক আবেদনকারী বিউটি মণ্ডল বলেন, "আমার বাড়ির সকলের নাম ভোটার তালিকায় উঠে গেলেও, আমার নাম ওঠেনি ৷ ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গত কয়েকদিন ধরে প্রশাসনিকভবন চত্বরে ঘোরাঘুরি করছি ৷ কিন্তু, এতদিন কিছুই হয়নি ৷ অবশেষে আজ এখানে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল বসেছে ৷ আবার ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আবেদন করছি ৷"
এদিকে, মোথাবাড়িতে বিচারকদের বন্দি করে রাখার ঘটনাকে মাথায় রেখে এবার আরও সতর্ক নির্বাচন কমিশন ৷ অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে বাড়তি নিরাপত্তা হিসাবে ট্রাইব্যুনাল ক্যাম্পের পাশে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ ৷