প্রাক্তন প্রেমিকার ইনস্টা পোস্টে 'লাভ' রিয়্যাকশন ! স্বামী-স্ত্রীর 'মল্লযুদ্ধে' রক্তারক্তি

প্রাক্তন প্রেমিকার ইনস্টা পোস্টে 'লাভ' রিয়্যাকশন ! স্বামী-স্ত্রীর 'মল্লযুদ্ধে' রক্তারক্তি
মারামারিতে মাথা ফাটল বধূর ৷ জখম হয়েছেন তাঁর ননদ-সহ মোট তিনজন ৷ দু'পক্ষই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে ৷
Published : November 17, 2025 at 7:41 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 নভেম্বর: প্রাক্তন প্রেমিকার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নাকি 'লাভ' রিয়্যাকশন দিয়েছিলেন স্বামী ! আর তার জেরেই সংসারে 'অগ্নিকাণ্ড'৷ সেই আগুনের তাপ এতটাই ছড়াল যে, তা গিয়ে শেষ হল রক্তারক্তিতে ৷ প্রাক্তনের প্রতি স্বামীর 'আশক্তি' মেনে নিতে না-পেরে প্রথমে বচসা, তারপর একপ্রকার 'মল্লযুদ্ধে' অবতীর্ণ দম্পতি ৷ ফল যা হওয়ার তাই হল ৷ মাথা ফাটল বধূর ৷ জখম তাঁর ননদ ৷ দু'পক্ষই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে ৷
জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া এলাকার ঘটনা । স্বামীর পুরনো প্রেম জেগে ওঠার আশঙ্কায় হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধালেন স্ত্রী ৷ পেশায় রাজমিস্ত্রি শাহজাহান আলি । রুবিনা পারভিনের সঙ্গে তাঁর মোটের উপর সুখের সংসার ৷ একটি ছেলে রয়েছে ৷ তবে সম্প্রতি স্বামীর প্রতি রুবিনার সন্দেহ দানা বাঁধে সোশাল মিডিয়ার কয়েকটি পোস্টকে ঘিরে ।
জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে প্রাক্তন প্রেমিকার ছবিতে লাইক ও কমেন্ট করতে শুরু করেছিলেন শাহজাহান ৷ বিষয়টি রুবিনার নজরে আসায় তিনি নাকি স্বামীকে নিষেধ করেছিলেন ৷ তবে তার পরেও গত শনিবার প্রাক্তন প্রেমিকার একটি ছবিতে শাহজাহান 'লাভ' রিয়্যাকশন দেন বলে অভিযোগ ৷
এটা রুবিনার নজরে আসার পরই স্বামীর সঙ্গে তাঁর শুরু হয় বাক-বিতণ্ডা ৷ তখনই সামনে আসে স্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকার সাম্প্রতিক মেসেজ ও ফোনালাপ ৷ এই দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন রুবিনা ৷ স্বামীর 'পরকীয়া' সম্পর্কের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠায় শাহজাহান ও তাঁর বোন রুবিনার উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ ৷ শুরু হয় দু'পক্ষের হাতাহাতি ৷
ঘটনাটি রুবিনার দিদি বিউটি পারভিনকে জানানো হলে তাঁদের বাড়ির লোকজন সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে আসেন ৷ দুই বাড়ির লোকজন মুখোমুখি হলে ঘটনাস্থল রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ৷ অভিযোগ, সেই সময় শাহজাহানের বোন রাবেয়া বালতি দিয়ে আঘাত করলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন রুবিনা ৷ তিনি ছাড়াও তাঁর পরিবারের আরও এক সদস্য মারপিটে জখম হন ৷ আহত হয়েছেন শাহজাহানের বোনও ৷ তিনজনকেই ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷
রুবিনা পারভিনের অভিযোগ, "আমার স্বামী এখনও প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে । অনেকবার বারণ করা সত্বেও কোনও কথাই শোনেনি । আমার বাচ্চার খাবার আনে না । আমার মোবাইল ভেঙে দিয়েছে । সে তার প্রাক্তন প্রেমিকার ছবিতে লাইক ও কমেন্ট করে । ব্লক করে দেওয়ার পরেও আবার ব্লক খুলে দিয়েছে । এরপর মেসেজ করাও শুরু করে । মেয়েটি আমার স্বামীকে মেসেজে লিখেছে, 'কী করো সোনা !' আমি সেই মেসেজটি দেখে ফেলি । আমি ওই মহিলাকে ফোন করেও বলেছি, আমার স্বামীর সঙ্গে যেন কথা না-বলে । স্বামীকেও বলি, যাতে আর যোগাযোগ না রাখে মেয়েটির সঙ্গে । এরপরেই আমার উপর ও ক্ষেপে যায় । আমি প্রতিবাদ করতেই আমার স্বামী বলে, 'আমি যা ইচ্ছা তাই করব'। আমার পিসি, দাদু, দিদিকে মেরেছে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন । আমাকে আমার স্বামী, ননদও মারধোর করে ৷"
অন্যদিকে, রুবিনার ননদ রাবেয়া খাতুন বলেন, "আমার ভাই একটি মেয়ের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লাভ রিঅ্যাক্ট দিয়েছিল । সেটা নিয়েই ঝগড়া । আমি আমার ভাইয়ের বউকে বলি, 'দেখো এমন তো অনেকেই মেসেজ করে । তুমি যদি ভাইকে সন্দেহ করো, তাহলে মেয়েটিকে ব্লক করে দাও ।' এমন বলার পর সে মেয়েটিকে ফোন করে ব্লক করে দেয় । এরপর আমার ভাইও তার বউকে বলে, 'তোমাকেও তো অনেক ছেলে মেসেজ করে ।' এটা শোনার পরেই ভাইয়ের বউ তাঁর নিজের মোবাইল নিজেই ভেঙে দেয়, যাতে সেখানে কোনও মেসেজ তাকে দেখাতে না-হয় । এরপর 'ছেলেকে নিয়ে মরে যাব' বলে চিৎকার করতে থাকে । এরপর পুলিশকেও আমরা খবর দিই । তার বাড়ির লোকেদেরকেও জানানো হয় ।"
রাবেয়া আরও বলে, "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকেই ঝগড়াটা বড় আকার নিয়েছিল । বউদি তার ফোন ঢিল দিয়ে ভেঙে দিয়েছে । ঝামেলা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে যখন দুই পরিবারের লোকেরা আসেন । ভিড়ের মধ্যে কার মাথা কেমন করে ফেটেছে সেটা বলতে পারব না ।"
জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য জানান, "ভেমটিয়া এলাকায় পারিবারিক অশান্তির ঘটনার পর দুই পক্ষই অভিযোগ দায়ের করেছে । আমরা তদন্ত শুরু করেছি ।"