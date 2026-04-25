নোয়াপাড়ায় থানা চত্বরেই বিস্ফোরণ ! ভোটের আগে আতঙ্ক, প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা
স্থানীয়দের দাবি, শব্দের উৎস ছিল স্পষ্টতই থানার ভেতর । কিন্তু ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি ।
Published : April 25, 2026 at 4:27 PM IST
নোয়াপাড়া, 25 এপ্রিল: ভোটের ঠিক আগে চাঞ্চল্যকর ঘটনা উত্তর 24 পরগনার নোয়াপাড়ায় । শনিবার দুপুরে থানার চত্বরের ভিতরেই বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা । মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বোমার স্প্লিন্টার, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশ । ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা, গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা ৷ থানার ভিতরেই কীভাবে ঘটল এই বিস্ফোরণ, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বেলা প্রায় 12টা নাগাদ আচমকাই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় নোয়াপাড়া থানার ভিতর থেকে । বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে তার অভিঘাতে বোমার টুকরো উড়ে গিয়ে পড়ে থানার লাগোয়া বাড়িগুলির উঠোন ও ছাদে । বিস্ফোরণের পর মুহূর্তে ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা ৷ আতঙ্কে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এলাকার বাসিন্দারা ।
স্থানীয়দের দাবি, শব্দের উৎস ছিল স্পষ্টতই থানার ভেতর । কিন্তু ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি । অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় গিয়ে খোঁজখবর করতে চাইলে পুলিশ কোনও স্পষ্ট উত্তর দেয়নি । ফলে আতঙ্ক আরও বেড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ।
স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ বাঁশফোড়ের কথায়, "থানার গায়েই আমাদের বাড়ি । হঠাৎ বিকট শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে । পরে দেখি উঠোনে আর ছাদে বোমার টুকরো পড়ে আছে । থানার ভেতরেই যদি এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে আমরা নিরাপদ কোথায় ?" তাঁর এই প্রশ্নেই যেন ধরা পড়ছে এলাকার সামগ্রিক উদ্বেগ ।
ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয় । আগামী 29 এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ, যেখানে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রও অন্তর্ভুক্ত । এই কেন্দ্রে প্রধান লড়াই বিজেপির প্রার্থী অর্জুন সিং এবং তৃণমূলের প্রার্থী তৃণমূল ভট্টাচার্যের মধ্যে । ভোটের আগে এমন বিস্ফোরণের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় উত্তেজনা আরও বেড়েছে ।
অতীতের অভিজ্ঞতা টেনে অনেকেই আশঙ্কা করছেন, ভোটের দিন গোলমালের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না । তারই মধ্যে থানার ভিতরে বিস্ফোরণের ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঘিরে বড় প্রশ্ন তুলে দিল । কীভাবে থানার মতো সুরক্ষিত জায়গায় বিস্ফোরক এল ? তা কি দুর্ঘটনা, না কি অন্য কোনও কারণ ? পুলিশের তরফে অবশ্য এখনও কোনও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷
এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দ্রুত ব্যাখ্যা দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । ভোটের মুখে এই বিস্ফোরণ যে প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, রহস্যের জট কত দ্রুত কাটাতে পারে পুলিশ এবং কতটা আশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে আতঙ্কিত নোয়াপাড়ায় ।
