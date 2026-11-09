10-15 লক্ষের ক্ষয়ক্ষতি! কালীপুজোর রাতে ভস্মীভূত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের ‘স্বপ্নতোরণ’

10-15 লক্ষের ক্ষয়ক্ষতি! কালীপুজোর রাতে ভস্মীভূত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের ‘স্বপ্নতোরণ’
Home for Children with Special Needs Gutted: দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অধিকাংশ সামগ্রী ৷
Published : November 9, 2026 at 5:17 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 নভেম্বর: এক রাতেই সব স্বপ্ন যেন মাটিতে মিশে গিয়েছে ৷ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল 'স্বপ্নতোরণ' । গতকাল রাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একেবারে ভস্মীভূত সেই সংস্থা । আগুন লেগে প্রায় 10-15 লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান ৷
আগুন লাগার খবর পেয়ে জলপাইগুড়ির শহরের সেনপাড়ায় স্বপ্নতোরণ ভবনে পৌঁছয় দমকল বাহিনী ও পুলিশ । দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে আগুনের গ্রাসে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অধিকাংশ সামগ্রী । এই মুহূর্তে তাই ভীষণ অনিশ্চয়তার দোলাচলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ভবিষ্যৎ । স্বপ্নতোরণ ছিল তাদের স্বপ্ন গড়ে তোলার আশ্রয়স্থল । সেই স্বপ্নই এক লহমায় ভেঙে চুরমার । বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের স্বনির্ভর করে তোলার স্বপ্ন নিয়ে সমাজসেবী দেবাশিষ চক্রবর্তী গড়ে তুলেছিলেন ‘স্বপ্নতোরণ’ প্রকল্প ।
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের হাতে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী এই ভবনে তৈরি করা হত । হাতের কাজের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য । কিন্তু কালীপুজোর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কার্যত সব শেষ । পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে হাতে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বানানোর মেশিন ও সরঞ্জাম । সামনেই কোচবিহারের বিরাট রাসমেলা । সেই মেলার জন্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা প্রচুর সামগ্রী তৈরি করেছিল । মেলার জন্য মজুত রাখা প্রয়োজনীয় সামগ্রী আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে । পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া অবশেষের দিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে স্বপ্ন গড়ার ছোট ছোট কারিগরেরা ।
স্বপ্নতোরণের কাণ্ডারি দেবাশিষ চক্রবর্তী বলেছেন, "আমি কালীপুজো করছিলাম । সেই সময় আমাকে পাশের বাড়ি থেকে ফোন করে জানানো হয় স্বপ্নতোরণে আগুন লেগেছে । আমি এসে দেখি সব শেষ ! গতকাল রাত এগারোটা পর্যন্ত স্বপ্নতোরণ ভবনেই তো ছিলাম । কীভাবে আগুন লাগল বুঝতেই পারলাম না । সব শেষ হয়ে গেল । সামনেই রাসমেলা । মেলার জন্য প্রচুর সামগ্রী তৈরী করা হয়েছিল । সব পরিশ্রম শেষ । এত টাকার সামগ্রী সহ প্রচুর মেশিন আগুনে পুড়ে গিয়েছে । ল্যামিনেশন মেশিন, ধূপকাঠি তৈরির মেশিন... সব শেষ ৷ বিভিন্ন হস্তশিল্প মেলার জন্য প্রচুর জিনিস তৈরি করা হয়েছিল ৷ এখন কী করব জানি না !"
শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়, বড়সড় মানসিক ধাক্কা খেলেন এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ভাই-বোনেরা । তাঁদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম এবং স্বনির্ভর হয়ে ওঠার প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল স্বপ্নতোরণ । দেবাশিষ চক্রবর্তীর আক্ষেপ নিয়ে বলেন, "প্রশাসনের সহযোগিতায় তিল তিলে এই স্বপ্নতোরণ ভবনটি তৈরি করা হয়েছিল । মেশিন কেনা হয়েছিল ৷ এভাবে এক রাতে সব শেষ হয়ে গেল । কী করব বুঝে উঠতে পারছি না । আশা করি ভবিষ্যতে প্রশাসন ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে ৷"
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