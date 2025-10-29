ETV Bharat / state

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, দর্শনার্থীকে পিষে দিল লরি

চুঁচুড়ার বাড়ি মৃত মহিলার ৷ তাঁর পিঠের উপর দিয়ে চলে যায় লরিটি ৷ ঘটনায় তাঁর স্বামী সুস্থ রয়েছেন ৷

Chandannagar accident
মণ্ডপের সামনে মহিলাকে পিষে দিল লরি (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চন্দননগর, 29 অক্টোবর: জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে এসে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু মহিলার । তাঁকে মণ্ডপের সামনে পিষে দিল লরি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার চন্দননগরের কুলুপুকুর এলাকায় ৷ মৃতের নাম দিপালী দাস (58) । বাড়ি চুঁচুড়ার মতিঝিলে ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামীর সঙ্গে চন্দননগর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দর্শনের জন্য বাইক করে এসেছিলেন প্রৌঢ়া । মানকুণ্ডু আদি পালপাড়ার জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রায় যাওয়ার সময় লরিটি কুলুপুকুর জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির মণ্ডপের সামনে হঠাৎই পিছন থেকে ধাক্কা মারে বাইকটিকে । তাতেই মৃত্যু হয় বাইকে আরোহী মহিলার ৷ যদিও মহিলার স্বামীর কোনও ক্ষতি হয়নি ।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি মহিলার (ইটিভি ভারত)

ঘটনার পরই ছুটে আসেন পুজো উদ্যোক্তা থেকে স্থানীয় মানুষেরা । খবর দেওয়া হয় চন্দননগর থানার পুলিশকে । বৃষ্টির কারণে একটু দেরি হলেও দেহ উদ্ধার করে প্রথমে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয় । ঘটনার তদন্তে নেমে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখছে পুলিশ ।

মৃতের স্বামী তরুণকান্তি দাস বলেন, "আমি স্ত্রীকে গাড়িতে করে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম । তখন লরিটি ধাক্কা মারে আমার বাইকে ৷ তাতে আমরা পড়ে যাই রাস্তায় । এরপর আমার স্ত্রীর পিঠের উপর দিয়ে চলে যায় লরিটি ।"

Chandannagar accident
মৃত মহিলা দিপালী দাস (নিজস্ব ছবি)

কুলুপুকুর জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সম্পাদক পলাশ ঘোষ বলেন, "আমাদের মণ্ডপে জগদ্ধাত্রী পুজোর আরতি হচ্ছিল । ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসি । প্রৌঢ় দম্পতির মধ্যে স্বামীকে উদ্ধার করি । তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন । তাঁদের বড় মেয়ে জামাই বেঙ্গালুরুতে থাকেন । তাঁদের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে । দুর্ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে । পুলিশের কাছে অনুরোধ, বড় গাড়ি বা যান চলাচল আরও বেশি করে নিয়ন্ত্রণ করা হোক । কয়েক মাস আগেই আমাদের এখানে আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল । জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় আরও বেশি মানুষ আসে । সিসিটিভি বাড়ানো উচিত ।"

Chandannagar accident
কুলুপুকুর পুজো মণ্ডপের সামনে ঘটে ঘটনাটি (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওমপ্রকাশ মাহাতো বলেন, "মানকুণ্ডু আদি পালপাড়ার লরি যাচ্ছিল । সেটি ধাক্কা মারে বাইকটিকে । দুপুর থেকে নো এন্ট্রি থাকে । আগামিদিনে শুধু লরি চালক খালাসি ছাড়া যাতে না যায়, সেটা দেখা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।"

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "এক প্রৌঢ় দম্পতি চন্দননগর ভাগার মোড়ের দিক থেকে বিদ্যালঙ্কার মোড়ের দিকে আসার সময় কুলপুকুর মণ্ডলের সামনে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে । তবে কী করে এই ঘটনা ঘটেছে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করবে পুলিশ । আপাতত ঘাতক লরিকে আটক করা হয়েছে । চালকের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।"

TAGGED:

ACCIDENT IN JAGADHATRI PUJA
CHANDANNAGAR JAGADHATRI PUJA
জগদ্ধাত্রী পুজোয় দুর্ঘটনা
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় মৃত্যু
ACCIDENT IN CHANDANNAGAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.