6 মাথা, 12 হাতের কার্তিক ! ষড়াননের পুজোয় মাতোয়ারা ভারত-বাংলা সীমান্তের এই গ্রাম
Kartik Puja 2026: পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, যাঁরা সন্তান লাভের আশায় মানত করেন, তাঁদের 80 শতাংশের মনোকামনা পূরণ হয় ৷ পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 18, 2026 at 6:15 PM IST
মালদা, 18 নভেম্বর: কার্তিকের ছ'টি মাথা, 12টি হাত ! পায়ের নীচে রয়েছে তারকাসুর ৷ কার্তিক ঠাকুরের অন্য রূপের দেখা মেলে রাজ্যের এই গ্রামে ৷ ষড়ানন রূপে পূজিত হন এখানে দেবসেনাপতি ৷ জানেন কেন ও কোথায় এমনটা হয় ?
প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন 'চার ইয়ারি কথা' ৷ ওই কাহিনিতে চার বন্ধু তাস খেলার অবসরে নিজেদের জীবনের গল্প একে অন্যকে শুনিয়েছিল ৷ ঠিক একইভাবে চার ইয়ার চালু করেছিলেন কার্তিক পুজো ৷ একটু ভিন্যভাবে ৷ তাঁরা ঠিক করেছিলেন, এমন এক কার্তিকের পুজো করতে হবে যার উদাহরণ জেলা তো বটেই, রাজ্যেও যেন বিরল হয় ৷ তাঁদের এই চিন্তাভাবনাতেই জন্ম নেয় ষড়াননের মূর্তি ৷ সেই পুজোর মাহাত্ম্য এখন ছড়িয়ে পড়েছে মালদা জেলায় ৷
হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রাম ৷ পাশেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ৷ 68 বছর ধরে এই গ্রামেই হয়ে আসছে ষড়াননের পুজো নিরবিচ্ছিন্নভাবে ৷ এলাকার মানুষজন দুর্গাপুজো কিংবা কালীপুজোয় নয়, কার্তিক পুজোতেই মাতোয়ারা হন তাঁরা ৷ 10 দিন ধরে চলে সেই উৎসবের মেজাজ ৷ চলে মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বাউল গানের আসরও ৷ যেসব গ্রামবাসী কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন, কার্তিক পুজোর সময় তাঁরাও ফিরে আসেন ঘরে ৷ পুজোয় নিরাপত্তা রক্ষা করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় পুলিশ, এমনকি সীমান্তরক্ষী বাহিনীও ৷
দেবসেনাপতি কার্তিক কীভাবে ষড়ানন হলেন ?
স্কন্দ পুরাণ অনুযায়ী, একসময় তারকাসুরের অত্যাচারে ত্রিলোক প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল ৷ অসুররাজ তারকাসুরের শক্তির কাছে দেবতারা পেরে উঠছিলেন না ৷ তাঁরা বারবার পরাজিত হচ্ছিলেন ৷ স্বর্গের উপর তাঁদের অধিকার প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল ৷ এদিকে বরপ্রাপ্ত তারকাসুরকে শুধুমাত্র বধ করতে পারেন শিবপুত্র ৷ সেই সময় সতীর মৃত্যুতে মনমরা মহাদেব সংসার থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ৷
এই পরিস্থিতিতে দেবতারা পার্বতীর তপস্যা শুরু করেন ৷ শেষ পর্যন্ত মহাদেব আর পার্বতীর মিলনে তৈরি তেজ ধারণ করা কোনও সাধারণ সত্তার পক্ষে সম্ভব ছিল না ৷ অবশেষে অগ্নিদেব সেই তেজ ধারণ করেন ৷ পরবর্তীতে কৃত্তিকাগণ অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ করতে গিয়ে সেই দিব্য তেজের সংস্পর্শে আসেন ৷ কিন্তু ভুল বুঝে স্বামীরা তাঁদের অভিশাপ দেন ৷ কৃত্তিকারা মনের দুঃখে হিমালয় পর্বতে সেই তেজ ত্যাগ করেন ৷ ওই তেজ গঙ্গার মাধ্যমে নলখাগড়ার মধ্যে অবস্থান করে ৷ এর কিছুক্ষণ পরেই সেই নলবনে ছয় মাথাবিশিষ্ট এক শিশুর আবির্ভাব হয় ৷ ছয়টি মাথা নিয়ে জন্ম নেওয়ায় তাঁর নাম হয় ষড়ানন ৷ পরবর্তীতে এই শিশুই কার্তিকেয় নাম পায় ৷ দেব সেনাপতি হয়ে তারকাসুরকে বধ করেন ৷
কার্তিক পুজো সর্বজনীন
প্রবীণ এক গ্রামবাসী পাণ্ডবচন্দ্র সিংহ ইটিভি ভারত-কে বলেন, "1958 সালে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে ষড়াননের পুজোর প্রবর্তন হয় ৷ চার বন্ধু এই কার্তিকপুজো চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ৷ তাঁরা হলেন নারায়ণচন্দ্র সিংহ, বিনয় মণ্ডল, সুফল ভুতি ও গুণেন্দুমোহন মণ্ডল ৷ তখন থেকে প্রতি বছর এই গ্রামে ষড়াননের পুজো হচ্ছে ৷ এমন মূর্তি এদিকে কোথাও হয় না ৷ এই পুজো সর্বজনীন ৷ গ্রামের প্রতি বাড়ি থেকে চাঁদা তুলে পুজো করা হয় ৷"
সন্তান লাভের আশায় মানত
পুজো কমিটির সহকারি সভাপতি তপনকুমার সিংহ বলেন, "যেসব মায়েদের পুত্রসন্তান হয় না, তাঁরা এখানে মানত করেন ৷ আমাদের এই কার্তিক ঠাকুর খুব জাগ্রত ৷ যাঁরা পুত্রসন্তান লাভের আশায় মানত করেন, তাঁদের 80 শতাংশের মনোকামনা পূরণ হয় ৷ এতে আমাদের এই পুজোর মাহাত্ম্য প্রতি বছর বিস্তৃতি লাভ করছে ৷ দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন এখানে পুজো দিয়ে আসছেন ৷ এবার মানতের 64টি প্রতিমা মণ্ডপে জমা পড়েছে ৷"
তাঁর কথায়, "সারা জেলায় আমাদের এই পুজো সুনাম অর্জন করেছে ৷ চাঁদা তুলেই এই পুজো করা হয় ৷ পুজোর কয়েকটা দিন এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাউল গান আর বাংলা নাটকের আসর বসে ৷ এই মেলায় কোনও জুয়ার আসর বসে না ৷ কেউ নেশা করে বেয়াদপি করলে তাকে 10 হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ৷ এখানে চার প্রহরে চারবার পুজো হয় ৷ 10 দিন প্রতিমা মণ্ডপে থাকে ৷ পুজোকে কেন্দ্র করে আজ থেকেই মেলা বসবে ৷ এটা শুধু পুজো নয়, এই পুজো দক্ষিণ চাঁদপুর তথা সারা জেলার আবেগ ৷"
মানত পূরণ
স্থানীয় গৌড়ামারি গ্রাম থেকে কার্তিকের পুজো দিতে এসেছিলেন লক্ষ্মী মণ্ডল ৷ তিনি বলেন, "10-15 বছর ধরে প্রতিবার আমি এখানে পুজো দিতে আসি ৷ বাবার মাহাত্ম্য খুবই ভালো ৷ গত বছর ছেলের সন্তান লাভের আশায় বাবার কাছে মানত করেছিলাম ৷ এক বছরের মধ্যেই ঘর আলো করে কন্যা এসেছে ৷ এখানে যাঁরা পুজো দিতে আসেন, তাঁরা সবাই সন্তানের আশা করেন ৷ বাবা প্রত্যেকের মনস্কামনা পূরণ করেন ৷"
বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর ৷ যে কারণেই হোক না কেন, ইন্দো-বাংলা সীমান্তের প্রত্যন্ত দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের কার্তিক পুজোর কথা এখন জেলার সীমানা পেরিয়ে ভিনজেলা, এমনকি ভিনরাজ্যেও পৌঁছে গিয়েছে ৷ তেমনটাই দাবি করছেন উদ্যোক্তারা ৷