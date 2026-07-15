102 বছরের ঐতিহ্য, বরাকরে রথের আগের দিনই জগন্নাথদেবের ব্যতিক্রমী স্নানযাত্রা
এই রথযাত্রার অন্যতম বিশেষত্ব হল, দেশের অন্যান্য জগন্নাথ মন্দিরের তুলনায় এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ।
Published : July 15, 2026 at 7:58 PM IST
আসানসোল, 15 জুলাই: জগন্নাথ দেবের ব্যতিক্রমী স্নানযাত্রা । ঠিক রথযাত্রার আগের দিনে জগন্নাথ দেবকে স্নান করানো হয় কুলটির বরাকরে । এমন রীতি অনেক প্রাচীন এবং সেই রীতি মেনেই রথযাত্রার আগের দিন ধুমধাম করে স্নান যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বরাকরের গৌরাঙ্গ মন্দিরে ।
আসানসোলের কুলটির বরাকরের ঐতিহ্যবাহী গৌরাঙ্গ মন্দিরে প্রায় 102 বছর ধরে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়ে আসছে । এই রথযাত্রার অন্যতম বিশেষত্ব হল, দেশের অন্যান্য জগন্নাথ মন্দিরের তুলনায় এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় । সাধারণত রথযাত্রার প্রায় 15 দিন আগে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হয় । এরপর দেবতাকে অসুস্থ বলে মনে করে মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা হয় ।
এই সময় তাঁকে বিভিন্ন ভেষজ ও পাচন দেওয়ার রীতি রয়েছে । কিন্তু বরাকরের গৌরাঙ্গ মন্দিরে সেই নিয়ম অনুসরণ করা সম্ভব হয় না । কারণ, এই মন্দিরে জগন্নাথদেব ছাড়াও একাধিক দেবদেবীর নিত্যপূজা ও ভোগের আয়োজন হয় । তাই মন্দির দীর্ঘদিন বন্ধ রাখা যায় না । সেই কারণেই এখানে রথযাত্রার ঠিক আগের দিন জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয় এবং স্নানের পরই রাতে তাঁকে রথে অধিষ্ঠিত করা হয় ।
গৌরাঙ্গ মন্দিরের সেবায়েত হরেকৃষ্ণ বাবা জানান, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রায় 112টি পবিত্র স্থানের মাটি এবং 112টি উৎসের জল ব্যবহার করা হয় । এর মধ্যে যেমন রাজদরবারের মাটি থাকে, তেমনই থাকে পতিতালয়ের মাটি । পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের পবিত্র মাটি ও জল দিয়েই সম্পন্ন হয় এই বিশেষ স্নানযাত্রা । এই আচার কার্যত সব মানুষের সমান মর্যাদা ও সর্বজনীনতার বার্তা বহন করে ।
রথযাত্রার আগের দিনের এই ব্যতিক্রমী স্নানযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে প্রতি বছরই হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় । শুধু পশ্চিম বর্ধমান জেলা নয়, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম-সহ বিভিন্ন জেলা এবং প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকেও অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থী বরাকরের গৌরাঙ্গ মন্দিরে ভিড় জমান ।
এবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রথযাত্রা উপলক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকার অনুদান পাওয়ায় উৎসবের আনন্দ আরও বেড়েছে । সেবায়েত হরেকৃষ্ণ বাবা জানান, সরকারি সহযোগিতা পাওয়ায় এবারের রথযাত্রা আরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে । তিনি বলেন, "ভক্তদের উৎসাহ ও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এবারের রথযাত্রা উৎসব বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে ।"