21 জুলাই কমিশনের রিপোর্ট কেন প্রকাশিত হয়নি ? মমতার উদ্দেশে প্রশ্ন ঋতব্রতর

21 জুলাই কমিশনের রিপোর্ট কেন প্রকাশিত হয়নি ? মমতার উদ্দেশে প্রশ্ন ঋতব্রতর
মেয়ো রোডে 21 জুলাইয়ের পৃথক সমাবেশের আয়োজন করে ঋতব্রত শিবির ৷ সেখান থেকেই একের পর এক কালীঘাট তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : July 21, 2026 at 7:23 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: 21 জুলাই মঞ্চ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন 21 জুলাই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হল না, কেন সুপারিশ মেনে শহিদ পরিবারদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়নি, এমনই প্রশ্ন তিনি ছুড়ে দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে ৷ অন্যদিকে, দলের টাকায় হেলিকপ্টারে চড়া থেকে একাধিক দুর্নীতি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানালেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
এদিন মেয়ো রোডে 21 জুলাইয়ের পৃথক সমাবেশের আয়োজন করে ঋতব্রত শিবির ৷ আর সেই মঞ্চেই দেখা যায় মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিক, অরূপ বিশ্বাস, অনুব্রত মণ্ডলদের ৷ আর সেখান থেকেই একের পর এক কালীঘাট তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি জানান, তাঁদের আসল তৃণমূল শহিদ পরিবারদের পাওনা থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাবেন। তাঁর কথায়, "পাই পয়সা খরচ হবে কর্মীদের জন্য। তিন মাস অন্তর জানানা হবে জমা খরচের হিসেব।"
এদিন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, গতকাল যে রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেছে তাতে একাধিক প্রশ্ন উঠছে যার উত্তর আমরা চাই। যার নেতৃত্বে একুশে জুলাই আন্দোলন হয়েছিল কেন কমিশন তাঁকেই ডেকে পাঠাল না ? কমিশনের রিপোর্ট কেন এতগুলো বছরে প্রকাশ করলেন না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কমিশন সুপারিশ করেছিল যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করার সেই পরিমাণ অর্থ দিলেন না কেন ? এর সব জবাব তাঁকে দিতে হবে। উনি এই বিষয় নিয়ে রাজনীতি করলেও শহিদ পরিবারদের সঙ্গে বঞ্চনা করেছেন।"
এরপরই দলের অর্থ খরচ নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক হাতে নেন ঋতব্রত। তিনি বলেন, "যে কোম্পানির টাকায় যিনি হেলিকপ্টার কিনছেন তিনিই আবার সেই হেলিকপ্টার চড়তে বিপুল টাকা ভাড়া গুনছেন ! লাগামহীন দুর্নীতি সামনে এসেছে। আরও না জানি এমন কত ফাইল আছে, যা খুললে আরও প্রকাশ্যে আসবে সব। তৃণমূলের ফান্ডের টাকা তৃণমূলের কর্মীদের। আমরা পাই পয়সা কর্মীদের জন্য খরচ করব ৷ তিন মাস অন্তর আমরা সেই জমা খরচের হিসাব প্রকাশ করব ৷ যা প্রতিটা কর্মী চাইলেই দেখতে পারবেন।"
এদিন ঋতব্রত আরও দাবি করে জানান, ঠিক যেভাবে শহিদ দিবস পালনের কথা ছিল আজ ঠিক সেভাবেই পালন করেছেন তাঁরা। এতদিন ধরে সিনেমা, সিরিয়ালের লোকজন আলোকিত করত শহিদ দিবসের মঞ্চ। আজ শহিদ পরিবারেরাই এই সমাবেশের প্রথম সারিতে রয়েছেন বলেও দাবি করেছেন তিনি।