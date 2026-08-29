নেপালের ভয়াবহ বিপর্যয়ে নিখোঁজ স্ত্রী, উদ্বিগ্ন শুভ্রাংশুর পাশে ঋতব্রত-তৃণমূলের প্রতিনিধি দল
শুভ্রাংশুর সঙ্গে দেখা করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সবরকমভাবে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।
Published : August 29, 2026 at 8:04 PM IST
কাঁচরাপাড়া, 29 অগস্ট: নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানের পর থেকেই খোঁজ মিলছে না মুকুল রায়ের ছেলে শুভ্রাংশু রায়ের স্ত্রী'র। চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে পরিবার। এই কঠিন সময়ে সমস্ত রাজনৈতিক সমীকরণ সরিয়ে রেখে শুভ্রাংশুর পাশে দাঁড়াল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী। কাঁচরাপাড়ায় শুভ্রাংশুর বাসভবনে গিয়ে দেখা করলেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস-সহ তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল।
এই দলে ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, শান্তনু সেন, বুরহানুল মুকাদ্দিস, সন্তোষ সিং পাপ্পু, ঋজু দত্ত এবং রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভ্রাংশুর সঙ্গে দেখা করে তাঁরা সবরকমভাবে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। এই একই ইস্যুতে শুভ্রাংশুর সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।
জানা গিয়েছে, মানসরোবর ট্রেকের একটি নির্দিষ্ট অংশে আটকে পড়েছেন প্রায় 535 জন। এর মধ্যে 32 জনের একটি দল বাংলার, বাকিরা মূলত দক্ষিণ ভারতের। যোগাযোগের কোনও উপায় না থাকায় উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে।
পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বলেন, "শুভ্রাংশু কতটা টেনশনের মধ্যে রয়েছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি। মুকুলদার সঙ্গে আমাদের পুরনো যোগাযোগ ৷ স্বাভাবিকভাবেই এটা গভীর উৎকণ্ঠার। যতক্ষণ না খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই চিন্তা কমবে না।" উদ্ধারকাজের বিষয়ে তিনি বলেন, "সর্বশক্তিমানের কাছে আমাদের সবার প্রার্থনা, যাতে আটকে পড়া প্রত্যেকে সুস্থ শরীরে ফিরে আসেন। এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার। ভারত সরকার এবং বিদেশ মন্ত্রককেই যোগাযোগ করে বাকি পদক্ষেপ করতে হবে।" শুভ্রাংশুর একাদশ শ্রেণির মেয়ের মনের জোরের কথা তুলে ধরে ঋতব্রত জানান, মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং সে আশাবাদী যে অভিযাত্রী দলটি সীমান্ত পেরিয়ে কোনও নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পেরেছে।
পুরনো রাজনৈতিক দূরত্ব ভুলে তৃণমূল নেতাদের এই উপস্থিতিতে কিছুটা আবেগপ্রবণ শুভ্রাংশুও। তিনি বলেন, "এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি। ববিদা, শান্তনুদা, অরূপদা, চন্দ্রিমা দি'র কাছে আমার একটা আবদারের জায়গা ছিল। মাঝে নিশ্চয়ই একটা গ্যাপ হয়েছিল, তবে এখন সে সব বলার কিছু নেই।" গোটা ঘটনায় রাজনীতি না খোঁজার আর্জি জানিয়ে তিনি বলেন, "দুই বাচ্চা বাড়িতে রয়েছে। এখানে কোনও রাজনীতির গন্ধ খুঁজবেন না। কে এলেন নাা, সেটা তাঁদের প্রায়োরিটি। আপনারা মানবিকতার দিক দিয়ে বিচার করবেন।"
মুখ্যমন্ত্রীর বারবার যোগাযোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। শুভ্রাংশুর কথায়, "সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী আমার সঙ্গে বারবার কথা বলেছেন। উনি কালকেও বলেছেন, শুধু আমার জন্য নয়, 32টি ফ্যামিলির সঙ্গেই উনি রয়েছেন এবং যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।" আপাতত নেপাল থেকে স্বস্তির খবরের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন সকলে।