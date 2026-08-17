পেট্রল-ডিজেল-কেরোসিন বিক্রিতে নয়া নির্দেশ, বিশেষ ক্ষেত্রে 60 দিনের পুলিশি নিষেধাজ্ঞা

পেট্রল-ডিজেল-কেরোসিন বিক্রিতে নয়া নির্দেশ, বিশেষ ক্ষেত্রে 60 দিনের পুলিশি নিষেধাজ্ঞা
পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ'র জারি করা এই আদেশটি 20 অগস্ট থেকে কার্যকর হবে ৷ পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত অথবা পরবর্তী 60 দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
Published : August 17, 2026 at 10:44 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: অগ্নিকাণ্ড ও জননিরাপত্তার ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে কলকাতা পুলিশ খোলা বাজার ও রাস্তার ধারের দোকানগুলিতে খোলা অবস্থায় বা কন্টেনারে-বোতলে পেট্রল, ডিজেল ও কেরোসিন বিক্রি করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ৷ কারণ, দাহ্য পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের অনুমোদনহীন ব্যবস্থাপনা ও মজুতকরণে অগ্নিকাণ্ড ও জননিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে।
পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দর জারি করা এই আদেশটি 20 অগস্ট থেকে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অথবা পরবর্তী 60 দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তিনি পেট্রল পাম্প ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিলারদের নির্দেশ দিয়েছেন, জ্বালানি শুধুমাত্র অনুমোদিত ডিসপেন্সিং ইউনিটের মাধ্যমেই সরাসরি যানবাহনের জ্বালানি ট্যাঙ্কে সরবরাহ করতে হবে।
এই আদেশ অনুযায়ী, বোতল, বয়াম, প্লাস্টিকের ক্যান, ড্রাম এবং জেরি-ক্যানে জ্বালানি ভরা বা বিক্রি করা সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷ তবে আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে অনুমোদিত এবং যথাযথ যাচাইয়ের পর হওয়া বিক্রির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। এই নির্দেশে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা বিধি ও আইনি বিধান লঙ্ঘন করে খোলা বাজারে, রাস্তার ধারের দোকানে এবং অননুমোদিত পাত্রের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম পণ্য খোলা অবস্থায় বিক্রির ঘটনা পুলিশের নজরে আসার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্তা জানিয়েছেন যে, এই বিধিনিষেধের লক্ষ্য হল অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধ করা— বিশেষ করে যখন অনুমোদিত অংশের বাইরে এগুলি সংরক্ষণ বা কেনা-বেচা করা হয় বা হচ্ছে । তিনি বলেন, "এর উদ্দেশ্য এটা নিশ্চিত করা যে, পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলি যেন কঠোরভাবে নির্ধারিত নিরাপত্তা বিধি ও লাইসেন্সের শর্ত মেনে বিক্রি ও ব্যবহার করা হয় ৷"
পেট্রল পাম্প ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিলারদের অননুমোদিতভাবে মজুত, বিক্রি বা বেআইনি উদ্দেশ্যে জ্বালানি সরবরাহ না করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দর জারি করা এই আদেশটিতে । ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS), 2023-এর 163 ধারার অধীনে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে এবং এটি কলকাতা পুলিশ ও তার উপকণ্ঠের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় কার্যকর হবে । এতে বলা হয়েছে, আদেশ অমান্যকারী যে কাউকে প্রচলিত আইনের আওতায় বিচারের সম্মুখীন হতে হবে ।