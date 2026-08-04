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আন্দোলন-অনশনে কেটেছে 101 দিন ! বকেয়ার 6 কোটি মিলতেই উদযাপনে চা-বাগান শ্রমিকরা

দীর্ঘদিনের বকেয়া পিএফ, গ্র্যাচুইটি এবং মজুরি পরিশোধ না করায় 2024 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2025 সালের জুন মাস পর্যন্ত বকেয়া আদায়ে সরব হয়েছিলেন বাগান শ্রমিকরা ।

Longview Tea Workers Protest in Kurseong
লংভিউ চা বাগান শ্রমিকদের প্রতিবাদের একটি মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 4, 2026 at 7:39 AM IST

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কার্শিয়াং, 4 অগস্ট: পাহাড়ের চা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়। টানা 101 দিনের দীর্ঘ ও কঠিন অনশন-আন্দোলনের পর অবশেষে নজিরবিহীন জয় হাসিল করলেন কার্শিয়াংয়ের লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকরা ।

শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) ও বকেয়া মজুরি তছরূপের মামলায় আদালতের কড়া অবস্থান এবং আন্দোলনের তীব্র চাপে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন বাগান মালিক গোবিন্দ গর্গ । আইনি লড়াই ও পাহাড়ের রাজপথের টানা শ্রমিক সংগ্রামের ফলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের পাওনা বাবদ মোট প্রায় 5 কোটি 90 লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে । জয়ের খবর পৌঁছতেই অনশন মঞ্চে ফেটে পড়ে আনন্দাশ্রু ৷ শোনা যায় জয়োল্লাস । শ্রমজীবী মানুষের এই জয়ের পর দীর্ঘ অনশন আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়ে বিজয় মিছিলে মেতে ওঠেন কার্শিয়াংয়ের সর্বস্তরের শ্রমিকরা ।

ঘটনার সূত্রপাত দীর্ঘদিনের বকেয়া পিএফ, গ্র্যাচুইটি এবং মজুরি পরিশোধ না করাকে কেন্দ্র করে । 2024 সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে 2025 সালের জুন মাস পর্যন্ত দফায় দফায় বকেয়া আদায়ে সরব হন লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকরা । তবে ন্যায্য পাওনা না-পাওয়ায় এক পর্যায়ে অনশন আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন তাঁরা । আন্দোলনের তীব্রতার মুখে বাগানের মালিক গোবিন্দ গর্গের বিরুদ্ধে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও)-এর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয় ৷ তিনি গ্রেফতার হন ।

কার্শিয়াং আদালতে আট দিন পুলিশ হাজতবাসের পর সম্প্রতি ফের শুনানির জন্য তাঁকে পেশ করা হলে আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় ও আরও দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় । আদালতের কঠোর মনোভাবের জেরে মালিকপক্ষ প্রভিডেন্ট ফান্ডে শ্রমিকদের জমানো কাটা টাকা এবং মালিকের নিজস্ব অবদানের পুরো অর্থ জমা করতে বাধ্য হয় ।

Longview Tea Workers Protest in Kurseong
অনশন আন্দোলন চলাকালীন একটি মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

শ্রমিকদের পিএফ বাবদ বকেয়া মোট 3 কোটি 32 লক্ষ 41 হাজার 736 টাকা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে । এর আগে অনশন চলাকালীন সময়ে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ 1 কোটি 28 লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছিল । পাশাপাশি 2025 সাল পর্যন্ত পিএফ বাবদ আরও প্রায় 1 কোটি টাকা দেওয়া হয় । সম্প্রতি কার্শিয়াং কোর্টের নির্দেশে ও মালিকের গ্রেফতারের পর পিএফে মালিকপক্ষের অংশ হিসেবে আরও 31 লক্ষ টাকা জমা পড়েছে । সবমিলিয়ে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টে প্রায় 5 কোটি 90 লক্ষ টাকা জমা হল ৷

আন্দোলনের জয় প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, লংভিউ চা বাগানের এই বিজয় দীর্ঘ সংগ্রামের ফল । রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের দ্রুত ও সময়োপযোগী হস্তক্ষেপে দরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে । যারা খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত জল করা টাকা তছরূপ করবে, তাদের জবাবদিহি করতেই হবে । উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের স্বার্থ ও মর্যাদা সুরক্ষায় বিজেপি সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতবদ্ধ ।

শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড বলেন, "যখন অঙ্গীকারবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং প্রশাসন একযোগে কাজ করে, তখন চা বাগানের শ্রমিকরা ন্যায়বিচার পান । এইচপিইউ, লংভিউয়ের শ্রমিক নেতা সুমেন্দ্র তামাং ও তাঁর পুরো টিম এবং সর্বোপরি যে সমস্ত শ্রমিক ভাই-বোনেরা বছরের পর বছর ধরে কষ্ট সহ্য করে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি । পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা যেভাবে পুলিশ ও প্রশাসনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় । এটি শ্রমজীবী মানুষের এক অভূতপূর্ব বিজয় ।"

Longview Tea Workers Protest in Kurseong
101 দিনের আন্দোলন শেষে লংভিউ চা বাগান শ্রমিকরা ফিরে পেলেন বকেয়া টাকা (ইটিভি ভারত)

এদিকে, সোমবার পাহাড় সফরে এসেছেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । বন্ধ চা বাগান খোলা, চা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি, পিএফ-গ্র‍্যাচুইটির টাকা নয়ছয় নিয়ে রাজ্য সরকারের কড়া অবস্থানের কথা আগেই জানিয়েছেন তিনি । তাঁর পাহাড় সফরের মাঝে লংভিউয়ের শ্রমিকরা ন্যায় পাওয়ায় স্বস্তিতে রাজ্য সরকার ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রমিকদের থেকে কাটা টাকার পুরো অংশ ইতিমধ্যেই জমা হয়ে গিয়েছে ৷ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, হাইকোর্টের বিচারাধীন বিষয়ে আগামী 10 অগস্ট 2026-এর মধ্যে আরও বকেয়া 1 কোটি 32 লক্ষ 41 হাজার 736 টাকা পরিশোধ করতে হবে । এদিকে মালিক গোবিন্দ গর্গকে আরও দু'দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।

খবর প্রকাশ্যে আসতেই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে লংভিউ চা বাগান থেকে বের হয় বিশাল বিজয় মিছিল । শ্রমিকদের উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা । শ্রমিকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত লড়াইয়ের গান । শ্রমিক নেতা সুমেন্দ্র তামাংয়ের স্পষ্ট বক্তব্য, "ঐতিহাসিক জয় হলেও লড়াই এখানেই শেষ নয় । আগামিদিনে গ্র্যাচুইটির বকেয়া অর্থ আদায়ে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে । 101 দিনের এই অনশন পাহাড়ের অন্যান্য চা বাগানের শ্রমিকদেরও নিজেদের অধিকার আদায়ে এক নতুন দিশা ও সাহস জোগাবে ।"

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লংভিউ চা বাগান শ্রমিকদের বকেয়া মিলল
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