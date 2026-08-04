আন্দোলন-অনশনে কেটেছে 101 দিন ! বকেয়ার 6 কোটি মিলতেই উদযাপনে চা-বাগান শ্রমিকরা

আন্দোলন-অনশনে কেটেছে 101 দিন ! বকেয়ার 6 কোটি মিলতেই উদযাপনে চা-বাগান শ্রমিকরা
দীর্ঘদিনের বকেয়া পিএফ, গ্র্যাচুইটি এবং মজুরি পরিশোধ না করায় 2024 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2025 সালের জুন মাস পর্যন্ত বকেয়া আদায়ে সরব হয়েছিলেন বাগান শ্রমিকরা ।
Published : August 4, 2026 at 7:39 AM IST
কার্শিয়াং, 4 অগস্ট: পাহাড়ের চা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়। টানা 101 দিনের দীর্ঘ ও কঠিন অনশন-আন্দোলনের পর অবশেষে নজিরবিহীন জয় হাসিল করলেন কার্শিয়াংয়ের লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকরা ।
শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) ও বকেয়া মজুরি তছরূপের মামলায় আদালতের কড়া অবস্থান এবং আন্দোলনের তীব্র চাপে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন বাগান মালিক গোবিন্দ গর্গ । আইনি লড়াই ও পাহাড়ের রাজপথের টানা শ্রমিক সংগ্রামের ফলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের পাওনা বাবদ মোট প্রায় 5 কোটি 90 লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে । জয়ের খবর পৌঁছতেই অনশন মঞ্চে ফেটে পড়ে আনন্দাশ্রু ৷ শোনা যায় জয়োল্লাস । শ্রমজীবী মানুষের এই জয়ের পর দীর্ঘ অনশন আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়ে বিজয় মিছিলে মেতে ওঠেন কার্শিয়াংয়ের সর্বস্তরের শ্রমিকরা ।
ঘটনার সূত্রপাত দীর্ঘদিনের বকেয়া পিএফ, গ্র্যাচুইটি এবং মজুরি পরিশোধ না করাকে কেন্দ্র করে । 2024 সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে 2025 সালের জুন মাস পর্যন্ত দফায় দফায় বকেয়া আদায়ে সরব হন লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকরা । তবে ন্যায্য পাওনা না-পাওয়ায় এক পর্যায়ে অনশন আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন তাঁরা । আন্দোলনের তীব্রতার মুখে বাগানের মালিক গোবিন্দ গর্গের বিরুদ্ধে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও)-এর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয় ৷ তিনি গ্রেফতার হন ।
কার্শিয়াং আদালতে আট দিন পুলিশ হাজতবাসের পর সম্প্রতি ফের শুনানির জন্য তাঁকে পেশ করা হলে আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় ও আরও দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় । আদালতের কঠোর মনোভাবের জেরে মালিকপক্ষ প্রভিডেন্ট ফান্ডে শ্রমিকদের জমানো কাটা টাকা এবং মালিকের নিজস্ব অবদানের পুরো অর্থ জমা করতে বাধ্য হয় ।
শ্রমিকদের পিএফ বাবদ বকেয়া মোট 3 কোটি 32 লক্ষ 41 হাজার 736 টাকা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে । এর আগে অনশন চলাকালীন সময়ে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ 1 কোটি 28 লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছিল । পাশাপাশি 2025 সাল পর্যন্ত পিএফ বাবদ আরও প্রায় 1 কোটি টাকা দেওয়া হয় । সম্প্রতি কার্শিয়াং কোর্টের নির্দেশে ও মালিকের গ্রেফতারের পর পিএফে মালিকপক্ষের অংশ হিসেবে আরও 31 লক্ষ টাকা জমা পড়েছে । সবমিলিয়ে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টে প্রায় 5 কোটি 90 লক্ষ টাকা জমা হল ৷
আন্দোলনের জয় প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, লংভিউ চা বাগানের এই বিজয় দীর্ঘ সংগ্রামের ফল । রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের দ্রুত ও সময়োপযোগী হস্তক্ষেপে দরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে । যারা খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত জল করা টাকা তছরূপ করবে, তাদের জবাবদিহি করতেই হবে । উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের স্বার্থ ও মর্যাদা সুরক্ষায় বিজেপি সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতবদ্ধ ।
শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড বলেন, "যখন অঙ্গীকারবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং প্রশাসন একযোগে কাজ করে, তখন চা বাগানের শ্রমিকরা ন্যায়বিচার পান । এইচপিইউ, লংভিউয়ের শ্রমিক নেতা সুমেন্দ্র তামাং ও তাঁর পুরো টিম এবং সর্বোপরি যে সমস্ত শ্রমিক ভাই-বোনেরা বছরের পর বছর ধরে কষ্ট সহ্য করে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি । পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা যেভাবে পুলিশ ও প্রশাসনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় । এটি শ্রমজীবী মানুষের এক অভূতপূর্ব বিজয় ।"
এদিকে, সোমবার পাহাড় সফরে এসেছেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । বন্ধ চা বাগান খোলা, চা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি, পিএফ-গ্র্যাচুইটির টাকা নয়ছয় নিয়ে রাজ্য সরকারের কড়া অবস্থানের কথা আগেই জানিয়েছেন তিনি । তাঁর পাহাড় সফরের মাঝে লংভিউয়ের শ্রমিকরা ন্যায় পাওয়ায় স্বস্তিতে রাজ্য সরকার ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রমিকদের থেকে কাটা টাকার পুরো অংশ ইতিমধ্যেই জমা হয়ে গিয়েছে ৷ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, হাইকোর্টের বিচারাধীন বিষয়ে আগামী 10 অগস্ট 2026-এর মধ্যে আরও বকেয়া 1 কোটি 32 লক্ষ 41 হাজার 736 টাকা পরিশোধ করতে হবে । এদিকে মালিক গোবিন্দ গর্গকে আরও দু'দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।
খবর প্রকাশ্যে আসতেই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে লংভিউ চা বাগান থেকে বের হয় বিশাল বিজয় মিছিল । শ্রমিকদের উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা । শ্রমিকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত লড়াইয়ের গান । শ্রমিক নেতা সুমেন্দ্র তামাংয়ের স্পষ্ট বক্তব্য, "ঐতিহাসিক জয় হলেও লড়াই এখানেই শেষ নয় । আগামিদিনে গ্র্যাচুইটির বকেয়া অর্থ আদায়ে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে । 101 দিনের এই অনশন পাহাড়ের অন্যান্য চা বাগানের শ্রমিকদেরও নিজেদের অধিকার আদায়ে এক নতুন দিশা ও সাহস জোগাবে ।"