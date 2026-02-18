পারস্পরিক সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক, বিয়ে না-হলে ধর্ষণের অভিযোগ নয়: কলকাতা হাইকোর্ট

পারস্পরিক সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক, বিয়ে না-হলে ধর্ষণের অভিযোগ নয়: কলকাতা হাইকোর্ট
নিজেদের ইচ্ছেই যুগল একত্র বাস করেছেন ৷ একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন ৷ কিন্তু দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ভেঙে গেলে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তোলা যায় না ৷
Published : February 18, 2026 at 1:01 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: পারস্পরিক সম্মতিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক পরবর্তীকালে ভেঙে গেলে ধর্ষণের অভিযোগ আনা যায় না, রায় কলকাতা হাইকোর্টের । বুধবার বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের একক বেঞ্চ অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় নামের এক ব্যক্তির দায়ের করা মামলায় এই নির্দেশ দিয়েছে ৷
আদালতের পর্যবেক্ষণ, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে ছিলেন ৷ তাঁরা একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়েছেন ৷ হোটেলে থেকেছেন ৷ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন ৷ এর পাঁচ বছর পর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করার অভিযোগে ধর্ষণের অভিযোগ আনা যায় না ৷ ফলে মামলাকারীর বিরুদ্ধে ওই মহিলা আইপিসির 417, 376, 313, এবং 506 ধারায় যে যৌন হেনস্থা এবং জোর করে গর্ভপাত করানোর অভিযোগ এনেছেন, তা খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি ৷