তৃণমূলের সমর্থনে নয়া সভাপতি বিজেপির একমাত্র সদস্য রুমা, 'পালাবদল' রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতিতে

তৃণমূলের সমর্থনে নয়া সভাপতি বিজেপির একমাত্র সদস্য রুমা, 'পালাবদল' রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতিতে
রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসন সংখ্যা 14। গত নির্বাচনে তার মধ্যে 13টি আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং একটি আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি।
Published : August 10, 2026 at 6:44 PM IST
রাজারহাট, 10 অগস্ট: অভূতপূর্ব পালাবদল রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতিতে । তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যদের সমর্থনে পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন পঞ্চায়েত সমিতির একমাত্র বিজয়ী বিজেপি সদস্য রুমা মণ্ডল ।
সোমবার বেলা 12টায় রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সকল সদস্য উপস্থিত হন রাজারহাট বিডিও অফিসে । উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়াও । সেখানেই বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি হবেন রুমা মণ্ডল । উল্লেখ্য, বিগত পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনে রুমা মণ্ডলই ছিলেন একমাত্র জয়ী বিজেপি প্রার্থী ।
রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসন সংখ্যা 14টি । গত নির্বাচনে তার মধ্যে 13টি আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং একটি আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি । এর আগে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে ছিলেন তৃণমূলের প্রবীর কর । রাজ্যে পালাবদলের পর তিনি পদত্যাগ করায় নতুন সভাপতি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং 11 জন সদস্যের উপস্থিতিতে নতুন পরিচালন সমিতি গঠন করা হয় ।
বিজেপি বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া বলেন, "রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভার অধীনে থাকা গ্রামীণ এলাকাগুলির অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত খারাপ । এলাকায় সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, রাস্তাঘাট এবং আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই । সাধারণ মানুষ অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন । আগের সভাপতি ইস্তফা দেওয়ার পর রুমা মণ্ডল এই পদে আসেন এবং উপস্থিত সকলেই তাঁকে সমর্থন জানান । জনগণের সেবা ও সার্বিক উন্নয়নই আমাদের মূল লক্ষ্য ।"
তিনি আরও বলেন, "পঞ্চায়েতে যদি সঠিকভাবে কাজ করা যায়, তবে মানুষ নিশ্চয়ই পরিষেবা পাবেন । এতদিন ধরে এখানে সভাপতি থাকা সত্ত্বেও প্রচুর কাজ অসম্পূর্ণ ও পেন্ডিং অবস্থায় পড়ে রয়েছে । আজ 11 জন সদস্যের উপস্থিতিতে নতুন বোর্ড গঠন করা হল । আমরা স্পষ্ট জানাতে চাই, আমাদের লক্ষ্য জনগণের সেবা করা, কাজ সবার জন্য হবে এবং কোনও কাজ আটকে থাকবে না ।"
নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি রুমা মণ্ডল বলেন, "যে কাজগুলি এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে, সেগুলি দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করব । পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করে যাব । সাধারণ মানুষকে যাতে কোনও দুর্ভোগে পড়তে না হয়, তা সুনিশ্চিত করা হবে । আমরা এতদিন একসঙ্গে কাজ করে এসেছি, ভবিষ্যতেও সবাই মিলে কাজ চালিয়ে যাব । কোনও সমস্যা থাকবে না ।"