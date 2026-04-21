লোকভবনের 24x7 নাগরিক হেল্পলাইন, উদ্দেশ্য অবাধ-সুষ্ঠু-ভয়মুক্ত ভোটগ্রহণ
আগের নির্বাচনগুলিতে অশান্তির অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ রাজ্যপাল আর এন রবির ৷ গোপনীয়তা বজায় রাখার আশ্বাস ৷
Published : April 21, 2026 at 8:51 PM IST
কলকাতা, 21 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও ভয়মুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করতে একটি 24x7 নাগরিক হেল্পলাইন চালু করেছে লোকভবন পশ্চিমবঙ্গ ৷ সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক রাজনৈতিক দল রাজ্যপাল আর এন রবির সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে ও পরে সম্ভাব্য হিংসার আশঙ্কা প্রকাশ করে অভিযোগ করেছে ৷ আর তার প্রেক্ষিতেই ভোটের দিনগুলিতে রাজভবন অধুনা লোকভবন থেকে ভোটগ্রহণের উপর নজরদারি চালানো হবে ৷ সেই সঙ্গে নাগরিক সহায়তার জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে ৷
রাজ্যে বিগত নির্বাচনগুলিতে ব্যাপক ও লাগামহীন হিংসার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, ভয়মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ভারতের নির্বাচন কমিশন সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ৷ রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশ যেমন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করবে, তেমনই নাগরিকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে লোকভবন একটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে ৷
সেই নম্বরগুলি হল- 033-2200-1022, 033-2200-1023, 033-2200-1025, 033-2200-1026, 33-2200-1027, 033-2200-1028, 033-2200-1029. এর পাশাপাশি ই-মেইল করতে পারবে লোকজন ৷ ই-মেইল আইডি হল- lokbhavanbengalhelpline@gmail.com .
সূত্রের দাবি, অভিযোগকারীরা বিগত নির্বাচনগুলিতে নির্মম হিংসার শিকার হওয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ৷ কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগে জোরপূর্বক বাধা দেওয়া হয়েছিল ৷ আর যাঁরা সেই ভয় দেখানোকে উপেক্ষা করেছেন, তাঁদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল ৷
তাই প্রত্যেক ভোটার যাতে কোনোরকম ভয়ভীতি ছাড়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে চাইছে লোকভবন ৷ হেল্পলাইনে অভিযোগ নেওয়া, তার দ্রুত সমাধান ও নাগরিকদের উপযুক্ত প্রশাসনিক সহায়তার জন্য সাহায্য করা হবে ৷ এমনকি সব অভিযোগ যথাযথ সংবেদনশীলতা ও সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করবে বলে জানানো হয়েছে লোকভবনের তরফে ৷
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার প্রাক্কালে সিভি আনন্দ বোসকে রাজ্যপালের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয় কেন্দ্র ৷ বদলে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আর এন রবিকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ উল্লেখ্য, একটা সময় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থায় থাকাকালীন পূর্ব ভারতের দায়িত্বে ছিলেন তিনি ৷ ফলে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত করা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল কেন্দ্রের ৷