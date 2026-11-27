উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের 'লোগো বিভ্রাট' ! উধাও বাংলা হরফ
'Logo Controversy' in HS Council: প্রিন্টিং সংস্থার ছাপার ভুল, বিবৃতি জারি করে দাবি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ৷
Published : November 27, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: প্রকাশিত হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের ফলাফল ৷ তবে, ফলপ্রকাশের সাংবাদিক বৈঠক ঘিরে তৈরি হল নতুন বিতর্ক ৷ সংসদ সভাপতি ও আধিকারিকদের পিছনে থাকা ব্যানারে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের চিরাচরিত বাংলায় লেখা লোগোয় পরিবর্তে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
'পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ', এই লেখাটি লোগোয় বাংলা ও ইংরেজি হরফে জ্বলজ্বল করত ৷ কিন্তু, সেই বাংলা হরফে লেখা এবার সংসদের লোগো থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ কেন এমন ঘটনা ঘটল, সেই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন ৷ যদিও বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷
এই লোগো-বিতর্কে ইতিমধ্যেই নিন্দা জানিয়েছে রাজ্যের শিক্ষক সংগঠনগুলি ৷ এই ঘটনায় আপত্তি জানিয়েছেন শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী ৷ তাঁর বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ ফলে সংসদের লোগোয় বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ৷ ইংরেজি বা হিন্দি ভাষা থাকতেই পারে, তাতে আপত্তির কিছু নেই ৷ কিন্তু বাংলাকে বাদ দিয়ে দেওয়া কোনওভাবেই কাম্য নয় ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা বাঙালি ৷ পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নাম বাংলায় থাকবে, এটাই স্বাভাবিক ৷ অন্য ভাষাকে অবজ্ঞা করার প্রশ্ন নেই ৷ ইংরেজি, হিন্দি থাকতেই পারে ৷ কিন্তু নিজেদের ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ৷"
একই সঙ্গে লোগোয় প্রদীপের উপরে থাকা অপরিচিত লিপির লেখার অর্থ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷ তাঁর দাবি, ওই লেখার অর্থ কী, তা শিক্ষা সংসদের স্পষ্ট করে জানানো উচিত ৷ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি ৷
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ৷ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাসের অভিযোগ, "এটি নিছক লোগোর পরিবর্তন নয়, এর পিছনে শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের প্রবণতা কাজ করছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সংসদের লোগোর রং ও নকশা বদলে দেওয়া হয়েছে ৷ একই সঙ্গে বাংলা ভাষাকে সরিয়ে হিন্দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷"
তিনি যোগ করেন, "পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে এভাবে উপেক্ষা করা যায় না ৷ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই যে লোগো ব্যবহার হয়ে আসছে, তা পরিবর্তনের কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ?"
সুজিতের বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি-সহ একাধিক ভাষায় পড়াশোনা হয় ৷ বিভিন্ন পড়ুয়ার প্রথম ভাষাও আলাদা হতে পারে ৷ কিন্তু সেই বহুভাষিক বৈচিত্রের মধ্যেও রাজ্যের নিজস্ব ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না ৷"
শিক্ষাব্যবস্থায় বহুত্ববাদী সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্যের প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন ৷ সংসদের লোগো পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা হয়নি বলেই তাঁদের অভিযোগ ৷ এই পরিবর্তন অনিচ্ছাকৃত কোনও ভুল কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে সুজিত দাসের দাবি, এটি কোনও ভুল নয়, বরং ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন ৷
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে বিষয়টি সংশোধনের দাবি জানানো হয়েছে ৷ সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, "উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষা সংসদের সভাপতি এবং সচিব দু’জনেই আছেন ৷ তাঁদের দায়িত্ব এটা নজরে রাখা ৷ নাকি তারাও শিক্ষামন্ত্রীকে খুশি করার জন্য এই ধরনের ভুলকে প্রশ্রয় দিয়েছেন ?"
যদিও, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে এনিয়ে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের একটি ব্যানারে লোগো নিয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং প্রিন্টিং সংস্থার ছাপানোর ভুল ৷ বিষয়টি সংসদ কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখে ব্য়বস্থা নেবে ৷ সংসদের লোগোর কোনও পরিবর্তন নেই ৷"
শুক্রবার উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফল প্রকাশের পর একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে পাশের হারের পরিসংখ্যান ঘিরে। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে পাশের হার যেখানে প্রায় 98 শতাংশ, সেখানে কলা বিভাগে 91 শতাংশ। অর্থাৎ, দুই বিভাগের তুলনায় কলা বিভাগে পাশের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কম।
কেন এই ফারাক? কলা বিভাগের পড়ুয়াদের তুলনামূলক পিছিয়ে থাকার কারণ কী ? প্রশ্ন উঠলেও এখনই কোনও নির্দিষ্ট কারণ চিহ্নিত করতে চাইছে না উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বরং, সামগ্রিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবতে চাইছে তারা।
ফল অনুযায়ী, এ বার উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারে সামগ্রিক পাশের হার 92.62 শতাংশ। গত 21 সেপ্টেম্বর থেকে 14 অক্টোবর পরীক্ষা হয়েছিল। মোট 7 লক্ষ 18 হাজার 578 জন পরীক্ষায় বসেছিলেন।
তাঁদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা 3 লক্ষ 10 হাজার 996 এবং ছাত্রীর সংখ্যা 3 লক্ষ 94 হাজার 325। মোট পরীক্ষার্থীর 44.09 শতাংশ ছাত্র এবং 55.91 শতাংশ ছাত্রী। পাশের হারে ছাত্রদের তুলনায় সামান্য এগিয়ে ছাত্রীরা। ছাত্রদের পাশের হার 92.58 শতাংশ, ছাত্রীদের 92.68 শতাংশ।
বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যানেই সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে কলা বিভাগের ফল। বিজ্ঞান বিভাগে 1 লক্ষ 18 হাজার 537 জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশের হার 98 শতাংশ। বাণিজ্য বিভাগে 43 হাজার 612 জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছেন 98.11 শতাংশ।
কলা বিভাগে পরীক্ষার্থী ছিলেন 5 লক্ষ 43 হাজার 172 জন। পাশের হার 91 শতাংশ। অর্থাৎ, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের তুলনায় কলা বিভাগে পাশের হার প্রায় সাত শতাংশ কম। যদিও কলা বিভাগে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্য দুই বিভাগের তুলনায় অনেকটাই বেশি।