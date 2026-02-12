SIR যাচাই-পর্বে উঠে এল আজব তথ্য, 26 দিনের ব্যবধানে 2 সন্তানের বাবা একই ব্যক্তি !
একই পার্ট নম্বরে 10 জন নিজের ফর্ম পূরণ করেছেন এক ব্যক্তি ৷ অবাক করার মত বিষয়, একই বাবা-মায়ের 2 সন্তানের মধ্যে ব্যবধান 26 দিন !
Published : February 12, 2026 at 5:40 PM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুযারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর শুনানি পর্বে উঠে এল আজব সব তথ্য ৷ কোথায় দেখা গিয়েছে, একজন ভোটারের একই পার্ট নম্বর দিয়ে 10 জন নিজের ফর্ম পূরণ করেছেন ৷ এর অর্থ ওই ভোটারের 10 সন্তান ৷ কিন্তু অবাক করার মত বিষয় হল, একই বাবা-মায়ের দুই সন্তানের মধ্যে ব্যবধান 26 দিন !
আবার কোথাও দেখা গিয়েছে, জন্মের আগেই ইস্যু হয়েছে বার্থ সার্টিফিকেট ৷ শুনানির একেবারে শেষলগ্নে নথি যাচাইয়ের সময় এই ধরনের একাধিক গরমিল ধরা পড়ছে ৷ এমনটাই জানা গিয়েছে কমিশন সূত্রে ৷
SIR কাজের সময় বিভিন্ন পর্যায় গরমিলের একাধিক উদাহরণ সামনে এসেছে ৷ আবারও এমনই বেশকিছু তথ্য গরমিলের ঘটনা সামনে উঠে এল ৷ স্ক্রুটিনির সময় আজব এক তথ্য কমিশনের নজরে আসল মেটিয়াবুরুজে । একটি পার্ট নম্বরে একই ব্যক্তিকে বাবা দেখিয়ে ফর্মপূরণ হয়েছে 10 জনের ৷ এর থেকেও চাঞ্চল্যের বিষয়, ওই তালিকায় তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানের বয়সের পার্থক্য মাত্র এক মাস । যা অসম্ভব ৷ নথি অনুসারে ওই ব্যক্তির নাম আব্দুল হাই ৷ কোথাও তাঁর নাম লেখা হয়েছে আব্দুল হাই শেখ। মা হিসেবে উল্লেখ রয়েছে মনোয়ারা বিবির নাম ৷ তবে 10 জনের গণনা ফর্মে পার্ট নম্বর ও সিরিয়াল নম্বর এক হওয়ায় পুরো বিষয়টি কমিশনের নজরে আসে ৷
নথি অনুযায়ী আব্দুল হাইয়ের ছেলেমেয়েদের জন্ম-তারিখ
1 জানুয়ারি 1984 (মেয়ে)
1 জানুয়ারি 1988 (মেয়ে)
5 ডিসেম্বর 1990 (মেয়ে)
1 জানুয়ারি 1991 (মেয়ে)
14 অগস্ট 1994 (মেয়ে)
11 এপ্রিল 1996 (ছেলে)
1 জানুয়ারি 1997 (মেয়ে)
1 জানুয়ারি 1998 (মেয়ে)
10 মার্চ 2000 (ছেলে)
13 ডিসেম্বর 2004 (মেয়ে)
তালিকায় দেখা গিয়েছে, 1985 থেকে 2004 সালের মধ্যে জন্ম তারিখ দেখিয়ে একাধিক ছেলেমেয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ কিন্তু 1990 সালের 5 ডিসেম্বর এক সন্তানের জন্ম হয়েছে ৷ আর এক সন্তানের জন্ম তারিখ দেখানো হয়েছে 1 জানুয়ারি, 1991 অর্থাৎ দুই সন্তানের জন্মের ব্যবধান মাত্র একমাস ৷
এই তথ্য নজরে আসার পরই নড়েচড়ে বসেছে কমিশন। ইআরও (ERO)-কে বিস্তারিত তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ৷ প্রয়োজনে আইনানুগ পদক্ষেপ করার কথাও জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে ।
অন্যদিকে, আবার আরও এক ক্ষেত্রে তথ্যযাচাই করার সময় দেখা গিয়েছে, জন্মের আগেই একজনের বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে । এই ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ইআরও-কে আইনানুগ পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন । এখানে দেখা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির জন্ম 06.03.1993 সালে অথচ বার্থ সার্টিফিকেট তৈরি হয়েছে 04.03.1993 । খতিয়ে দেখার পর সংশ্লিষ্ট ইআরও-কে আইনানুগ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট ERO-কে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে ৷
কমিশনের যুক্তি হল, কীভাবে জন্মের আগেই বার্থ সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়েছে ? নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই ব্যক্তির নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমানের মেমারির 55 নম্বর পার্টের আলাউদ্দিন শেখ নামক এক ব্যক্তিও কমিশনে ভুল তথ্য জমা দিয়েছেন । গণনা ফর্মে তিনি জন্ম তারিখ লেখার জায়গায় xx/xx/1987 লিখেছেন। এই ক্ষেত্রেও তিনি কমিশনের কাছে যে শুধু ভুল তথ্য দিয়েছেন, তেমনটাই জয় তিনি তথ্য গোপন করেছেন। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধেও আইনানুগ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।