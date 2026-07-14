রেললাইনে বুনো হাতি, 15 মিনিট ট্রেন থামিয়ে অপেক্ষা করলেন লোকো পাইলট

রেললাইনে বুনো হাতি, 15 মিনিট ট্রেন থামিয়ে অপেক্ষা করলেন লোকো পাইলট
ভোর রাতের ঘটনায় লোকো পাইলটের ভূমিকার প্রশংসা ৷ গত এক মাসে হাতি, হরিণ-সহ 50-এর বেশি বন্যপ্রাণীর জীবন রক্ষা ৷
Published : July 14, 2026 at 8:16 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 14 জুলাই: আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি রেলপথে ফের লোকো পাইলটদের তৎপরতায় প্রাণ রক্ষা হল একটি বুনো হাতির ৷ ঘটনার ভিডিয়ো মঙ্গলবার দুপুরে প্রকাশ করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ৷ যা সামনে আসতেই চালকদের ভূমিকায় প্রশংসা সব মহলে ৷
রেলের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার ভোর প্রায় 3টে 40 মিনিটে ক্যারন ও বানারহাট স্টেশনের মাঝামাঝি রেলে লাইনের 84/8 কিলোমিটারের পোস্টের কাছাকাছি এলাকায় আপ লাইন দিয়ে ইঞ্জিন নিয়ে যাওয়ার সময় লোকো পাইলট রাজীব রায় এবং সহকারী লোকো পাইলট ডি জে সরকার রেললাইনের পাশে একটি বুনো হাতিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন ৷
হাতিটি যে কোনও মুহূর্তে রেললাইনে উঠে যেতে পারে, তা বুঝতে পারেন তাঁরা ৷ তাই পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁরা দ্রুত ইঞ্জিনের গতি কমিয়ে দেন ৷ এরপর ধীর গতিতে ইঞ্জিনটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন লোকো পাইলট ৷ কিছুক্ষণ পর হাতিটি লাইনে উঠে এলে, সেখানেই প্রায় 15 মিনিট ইঞ্জিন থামিয়ে অপেক্ষা করেন চালক ও সহকারী চালক ৷
রেলের প্রকাশিত ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, প্রায় 15 মিনিট পর বুনো হাতিটি নিরাপদে জঙ্গলের ভিতরে ফিরে যায় ৷ তারপরেই ইঞ্জিনটি ফের গন্তব্যে যাত্রা শুরু করে ৷ রেলের তরফে জানানো হয়েছে, লোকো পাইলটদের এই সময়োচিত সিদ্ধান্তে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় এবং বুনো হাতিটি প্রাণে বাঁচে ৷
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের তরফে বলা হয়েছে, গত এক মাসে আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি রেলপথে লোকো পাইলটদের সতর্কতা ও দ্রুত পদক্ষেপের ফলে হাতি, হরিণ-সহ 50-এর বেশি বন্যপ্রাণীর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ৷ যেখানে লোকো পাইলটদের ভূমিকার প্রশংসা করেছে কর্তৃপক্ষ ৷
লোকো পাইলটরা ট্রেন ও ইঞ্জিনের নির্ধারিত গতিসীমা কঠোরভাবে মেনে চলা, আলিপুরদুয়ার জোনাল ট্রেনিং স্কুলে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, রেল ও বন দফতরের যৌথ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান এবং মাদারিহাট থেকে নাগরাকাটা পর্যন্ত ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (IDS) চালুর মতো একাধিক উদ্যোগের ফলেই এই রুটে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে ৷ মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান নিশ্চিত করতে রেল ও বন দফতরের এই সমন্বিত উদ্যোগ এবং লোকো পাইলটদের মানবিকতা ও সতর্কতার ফলে ফের একবার বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে ৷