স্কুল না মন্দির ! গঙ্গার গ্রাস রুখতে প্রশাসনের পদক্ষেপেও প্রশ্ন গ্রামবাসীদের
নদী ভাঙন থেকে কে আগে রক্ষা পাবে, স্কুল নাকি মন্দির ? স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধির কাছে উত্তর খুঁজলেন ইটিভি ভারতের পার্থ দাস ৷
Published : September 1, 2026 at 4:56 PM IST
মালদা, 1 সেপ্টেম্বর: গঙ্গার ভয়াল ভাঙনে দিশেহারা রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ গত বছর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কান্তটোলা ও শ্রীকান্তটোলা নামে দু'টি গ্রাম ৷ চলতি বছর গঙ্গা গিলতে শুরু করেছে মুলিরামটোলা আর জিতুটোলাকে ৷ সময় থাকতেই মানুষ ভেঙে ফেলছে তিল তিল করে গড়ে তোলা বাড়ি ৷ অনেকে পরিবার নিয়ে পাড়ি দিয়েছে অনিশ্চিত ঠিকানার দিকে ৷
তবে গঙ্গার এই ভাঙনের প্রভাব শুধুমাত্র এসব ছবিতে ধরা পড়ে না ৷ এলাকার অর্থনীতি, মানুষের পেশা উলটপালট করে দেয় ভাঙন ৷ অন্ধকার করে দেয় আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ৷
সেই অন্ধকার দিকটিই ধরা পড়েছে জিতুটোলায় ৷ 1973 সালে চালু হওয়া এই স্কুলে এখন আর কেউ পড়তে আসে না ৷ ঘরগুলি তালাবন্ধ ৷ স্কুলের নীচে কিছুটা অংশ দিয়ে বইছে গঙ্গার স্রোত ৷ একদিন ভাঙনের তীব্রতা বাড়লেই পশ্চিম রতনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো একই দশা হবে জিতুটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও ৷ দু'বছর আগেও যে স্কুল পড়ুয়াদের গুঞ্জনে মুখরিত থাকত, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুরে সুর মিলিয়ে নামতা মুখস্থ করার শব্দ পাওয়া যেত, সেখানে এখন শুধুই গঙ্গার স্রোতের আওয়াজ ৷ স্থানীয়রা দাবি করছেন, এই স্কুলে দু'তিনটি গ্রামের শ'দুয়েক ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করত ৷ তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাশের মুলিরামটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে ৷ কিন্তু বেশিরভাগই বই-খাতার পাট চুকিয়ে দিয়েছে ৷
জিতুটোলা গ্রামেরই লাগোয়া মুলিরামটোলা ৷ জানা না থাকলে দুই গ্রামের সীমানা ঠাহর করা দায় ৷ এবার গঙ্গা এই গ্রামের একটি শিবমন্দির গিলতে বসেছে ৷ 1954 সালে তৈরি এই মন্দিরের সেবাইত নিখিল মণ্ডলের কথায়, "এই গ্রামেই থাকি ৷ মন্দিরটা আমাদের জন্মের আগে তৈরি হয়েছিল ৷ বছর পাঁচেক আগে আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে ৷ দুলিচাঁদ শরাফ এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন ৷ তাঁরই উত্তরসূরি বিষ্ণু মাড়োয়ারি নতুন মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "মন্দিরের অবস্থা এখন খুবই খারাপ ৷ প্রায় চারপাশ ঘিরে রয়েছে গঙ্গা ৷ মন্দিরের একদিকের নীচে খাল তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ যে কোনও সময় নদীতে ধসে পড়তে পারে ৷ মন্দির বাঁচাতে সেচ দফতর বালির বস্তা ফেলেছে ৷ কিন্তু পাথর ফেলেনি ৷ এভাবে মন্দির বাঁচানো সম্ভব নয় ৷ শ্রীকান্তটোলা শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ আমি নিজে বাড়িছাড়া ৷ নতুন বাড়ি তৈরি করেছি ৷ এখনও দু'লাখ টাকা ঋণ রয়েছে ৷ ছেলে দিল্লিতে খাটছে ৷ ওর টাকা দিয়েই ঋণ শোধ করছি ৷ কিন্তু ভাঙন রোধের ভালো কাজ না হলে ওই বাড়িও কতদিন বাঁচবে জানি না ৷ প্রশাসন বলেছে, কালীপুজোর পর গঙ্গা বাঁধার কাজ শুরু করবে ৷ কিন্তু এমন কথা তো কতই শুনেছি ৷ তাই কাজ শুরু না হলে কোনও ভরসা নেই ৷"
মুলিরামটোলার বাসিন্দা, পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক সন্তোষ স্বর্ণকার বলছেন, "নদী খুব কাছে চলে এসেছে ৷ এবার যেভাবে ভাঙন হচ্ছে তাতে বাড়ি বাঁচবে না ৷ তাই তিন বছর আগে তৈরি করা বাড়ি ভেঙে ফেলতে হচ্ছে ৷ এবার কোথায় যাব ঠিক নেই ৷ বাড়িতে থাকা কালীমন্দিরটাও ভাঙতে হবে ৷ ভাঙনের হাত থেকে দেবতাও নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন না ৷ আগে গঙ্গা অনেক দূরে ছিল ৷ দেড় ঘণ্টা হেঁটে নদী দেখতে যেতে হত ৷ এখন গঙ্গা ঘরের পাশে ৷ আমরা বারবার সরকারের কাছে ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজের দাবি করে আসছি ৷ কিন্তু কেউ আমাদের কথা শুনছে না ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শুখা মরশুমে ভাঙন রোধের কাজ করা হবে ৷ কিন্তু তাঁর কথাতেও আর ভরসা করতে পারছি না ৷"
মুলিরামটোলার আরেক বাসিন্দা রাধেশ্যামবাবুর বাড়িতে এখন গঙ্গা ধাক্কা দিচ্ছে ৷ তিনি বলেন, "সময় থাকতেই বাড়ি ভেঙে নিচ্ছি ৷ এখন বাঁধে, নাকি অন্য কোথাও আশ্রয় নেব সেটাই ভাবছি ৷ দুই সন্তান ৷ মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি ৷ ভাঙনের সমস্যা দেখে ছেলেটাও বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে ৷ আমার ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার ৷"
একসময় প্রতিদিন এই স্কুলেই যেত জিতুটোলার খুশি স্বর্ণকার ৷ সে বলে, "এই স্কুলেই পড়াশোনা করেছি ৷ স্কুলটা ভেঙে পড়তে চলেছে ৷ খুব খারাপ লাগছে ৷ অনেক ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়ত ৷ কেউ আর পড়াশোনা করতে পারবে না ৷ সরকারের উচিত এখানে আরেকটা স্কুল করে দেওয়া ৷ তাহলে আমরা আবার পড়তে পারব ৷"
ছেলে আর মেয়ে, এই স্কুলে দুই সন্তানই পড়ত জিতুটোলার আদুরি মণ্ডলের ৷ তিনি বলেন, "দু'বছর ধরেই গঙ্গা স্কুলের দিকে এগিয়ে আসছে ৷ এবার স্কুলের নীচ কেটে দিয়েছে ৷ সরকারের উচিত ছিল, সময় থাকতে স্কুলটা বাঁচানো ৷ কিন্তু কোনও কাজ হল না ৷ স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ অনেক ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেল ৷ জিতুটোলা, মুনিরামটোলার ছেলেমেয়েরা সবাই এই স্কুলেই পড়ত ৷ শ'দুয়েক ছেলেমেয়ে এখানে পড়তে আসত ৷ সবার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল ৷ সরকারের লোকজন আসছে, দেখে চলে যাচ্ছে ৷ কিছুই করছে না ৷ পাশের গ্রামের শিবমন্দিরটাও ভাঙনে ধসে যেতে বসেছে ৷ বালির বস্তা ফেলে মন্দির বাঁচানোর চেষ্টা চলছে ৷ কিন্তু স্কুল বাঁচাতে কোনও কাজ হয়নি ৷ আগে স্কুলটাই রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল ৷ কারণ, এর সঙ্গে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে ৷ প্রশাসনের লোক এলে আবারও স্কুল বাঁচানোর কথা বলব ৷"
জিতুটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন তিনজন ৷ তাঁদের বিভিন্ন স্কুলে বদলি করে দিয়েছে প্রশাসন ৷ তাঁদের একজন বেনজিরা খাতুন বলেন, "21 অগস্ট এই স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আমাকে পাশের স্কুলে শিক্ষকতার জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ এখানে 65-70 জন পড়ুয়া ছিল ৷ প্রতিদিন মিড-ডে মিলের রান্না হত ৷ এখন সেই পড়ুয়াদের কয়েকজন পাশের স্কুলে পড়তে যাচ্ছে ৷ তবে যারা ভাঙনে বিপর্যস্ত, তারা সেই স্কুলে আসে না ৷ এই স্কুল দু'বছর ধরেই অল্প অল্প করে ভাঙনের কবলে পড়েছে ৷ আমরা উপরমহলে তার রিপোর্ট পাঠিয়েছি ৷ এটা ঠিক, এই স্কুলের জন্য বেশ কিছু বাচ্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ৷ আমাদের বলা হয়েছে, স্কুলটি পুরোপুরি ধসে গেলে অন্য কোনও জায়গায় নতুন স্কুল ভবন করে দেওয়া হবে ৷"
গ্রামবাসীদের প্রশ্ন স্থানীয় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে জানানো হলে তিনি বলেন, "যাঁরা এমন প্রশ্ন তুলছে, তাঁদের মানসিকতা অন্য ধরনের ৷ এধরনের চিন্তাভাবনা কাদের মনে আসে ? এটা ঠিক, মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি, কৃষিজমি-সহ সবকিছু গঙ্গার ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব ৷ যতটা সম্ভব সরকার এসব রক্ষা করার চেষ্টা করবে ৷ কিন্তু এসব প্রশ্ন আসবে কেন ? আসলে যারা সংকীর্ণ মনোভাবাসম্পন্ন, তাদের মনেই এমন প্রশ্ন আসে ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর মন্দিরের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নিতে যায়, আর মন্দিরে ভক্ত ও সেবকরা শিক্ষা নিতে যান ৷ "
সাংসদকে জানানো হয়, যারা প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা নিজেরাও মন্দিরে যান ৷ সেকথা শুনে সাংসদের প্রতিক্রিয়া, "মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আমরা মনে করি এসব আমাদের সামাজিক সম্পদ ৷ একটি প্রতিষ্ঠান রক্ষা করব, আরেকটি প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেব, এটা কখনও হয় নাকি ! যাঁরা এধরনের প্রশ্ন করেছেন তাঁদের অনুরোধ করব, তাঁরা যেন কোন কাজ আগে করা প্রয়োজন সেটা আমাদের জানান ৷ এই বিষয়টি আমাকে কেউ জানায়নি ৷ মন্দিরটা আমি দেখে এসেছিলাম ৷ তখন প্রাইমারি স্কুলটি ওখানে ছিল না ৷ সেই স্কুলটির যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে তবে প্রশাসন নিশ্চয়ই সতর্ক রয়েছে ৷ এখন আর আগের প্রশাসন নেই ৷ তবে কতটা রক্ষা করা যাবে সেটা বলা কঠিন ৷ এর জন্য দায়ী তৃণমূল ৷ ওরা 15 বছর ধরে শুধু মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী নদী ভাঙন রোধের বিষয় নিয়ে তৎপর রয়েছেন ৷ এখন কাজ করা যায় না ৷ কারণ, গঙ্গার জল বেড়ে গিয়েছে ৷ এখন গঙ্গার পাড় বাঁধা সম্ভব নয় ৷ আমরা কখনই চাইব না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেসে যাক আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বেঁচে যাক ৷ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই আমাদের, ভারতবাসীর, মহানন্দটোলাবাসীর ৷"
গ্রামবাসীদের প্রশ্ন পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) মলয় মণ্ডলের কাছেও ৷ তিনি বলেন, "জিতুটোলা এবং পশ্চিম রতনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অন্য জায়গায় গড়ে তোলা হবে ৷ নতুন স্কুল তৈরির জন্য আমরা বিডিও আর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে চিঠি পাঠাচ্ছি ৷ প্রশাসন জমির ব্যবস্থা করে দিলে দুটি স্কুলেরই ভবন নির্মাণ করে দেওয়া হবে ৷" বিতর্কিত এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি সেচ দফতরের কোনও আধিকারিক ৷ ফোন ধরেননি দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র শুভঙ্কর গুড়িয়া ৷