বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ প্রতিবেশীর ! গণধোলাই স্থানীয়দের

বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ প্রতিবেশীর ! গণধোলাই স্থানীয়দের
গোটা গ্রামের মানুষ পুলিশ ফাঁড়িতে জড়ো হয়ে অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবিতে সরব হন ৷ যদিও ধৃতের দাবি, তিনি নির্দোষ ৷
Published : October 24, 2025 at 1:03 PM IST
আসানসোল, 24 অক্টোবর: দুর্গাপুর-কাণ্ডের রেশ কাটতে না-কাটতেই জেলায় ফের ধর্ষণের অভিযোগ । এবার এক আদিবাসী মহিলাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে । বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে ওই আদিবাসী মহিলাকে যুবকটি ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ । পরে বিষয়টি জানাজানি হতেই অভিযুক্তকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।
আসানসোলের কুলটি থানা এলাকার ঘটনা । পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করে মামলা শুরু করেছে । যদিও অভিযুক্ত দিনু গোপের দাবি, তাঁর নামে মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে । জানা গিয়েছে, কুলটি থানার একটি প্রান্তিক গ্রামে ওই আদিবাসী মহিলা বাড়িতে একাই ছিলেন । পরিবারের লোকেরা তাঁদের আত্মীয়দের বাড়ি গিয়েছিলেন । সেই সুযোগে গভীর রাতে প্রতিবেশী যুবক দিনু নাকি ওই মহিলার বাড়িতে ঢুকে পড়েন ।
অভিযোগ, দিনু গোপ ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে সেখান থেকে পালিয়ে যান । এরপর সকালে নির্যাতিতার পরিবারের লোকেরা বাড়ি ফিরে আসেন । তখন পরিবারের সবাইকে গোটা বিষয়টি জানান মহিলা । ঘটনা জানাজানি হতেই গ্রামবাসীরা দিনু গোপের বাড়িতে চড়াও হন । তাঁকে হাতের সামনে পেয়ে গণধোলাই দিতে শুরু করেন তাঁরা । দিনু গোপের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । তাঁর হাতে পায়েও আঘাত লেগেছে ।
গণপ্রহারের ঘটনার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি কুলটি থানার সাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ গ্রামে পৌঁছয় । গ্রামবাসীদের হাত থেকে দিনু গোপকে উদ্ধার করে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ । এরপর গোটা গ্রামের মানুষ চলে আসেন সাঁকতোড়িয়া ফাঁড়িতে । তাঁরা দিনুর শাস্তির দাবিতে সরব হন ৷
নির্যাতিতা মহিলা লিখিত অভিযোগ করেন পুলিশের কাছে । এরপরেই নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে পুলিশ দিনু গোপকে গ্রেফতার করে । নির্যাতিতা জানিয়েছেন, "বাড়ির লোকেরা সবাই আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিল । আমি বাড়িতে একাই ছিলাম । সেই সুযোগে দিনু গভীর রাতে আমার বাড়িতে ঢোকে । তারপর আমার উপর জোর করে দুষ্কর্ম করে । আমি ওর কঠিন শাস্তি চাই ।"
স্থানীয় আদিবাসী নেতারাও বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন । বারবার দরিদ্র আদিবাসীরা কেন অত্যাচারিত হবেন, এই প্রশ্ন তুলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে জানিয়েছে তিনি । যদিও অভিযুক্ত দিনু গোপ নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন ।
কুলটি থানার সাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ দিনুকে গ্রেফতার করার পর তাঁকে ফাঁড়িতে নিয়ে আসার সময় দিনু গোপ জানিয়েছেন, "আমি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নই । আমাকে মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসানো হচ্ছে । আমি রাতে অনেক আগেই বাড়ি ঢুকে গিয়েছিলাম ।"
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কুলটি এসিপি জাভেদ হোসেন জানিয়েছেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্ত শুরু হয়েছে ।"