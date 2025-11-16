প্রশাসনের কর্মসংস্কৃতির নমুনা ! 5 বছরেও শেষ হয়নি 3.5 কিলোমিটার রাস্তার সংস্কারকাজ

প্রশাসনের কর্মসংস্কৃতির নমুনা ! 5 বছরেও শেষ হয়নি 3.5 কিলোমিটার রাস্তার সংস্কারকাজ
দীর্ঘদিন ধরেই মালদার রতুয়ার এই রাস্তার হাল অত্যন্ত করুণ ৷ এখানে নিয়মিত ঘটে দুর্ঘটনা ৷
মালদা, 16 নভেম্বর: প্রশাসনিক কর্মসংস্কৃতির নমুনা ৷ পাঁচ বছরেও শেষ করা যায়নি মাত্র সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তার সংস্কারের কাজ ৷ কবে সেই কাজ শেষ হবে, সেটাও কেউ জানে না ৷ এলাকার মানুষ তো বটেই, এনিয়ে অন্ধকারে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষও ৷
জেলা পরিষদ সদস্য বলছেন, তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ বিডিও আশ্বাস দিচ্ছেন, কাজ দ্রুত শেষ করা হবে ৷ সামনে ভোট ৷ গ্রামবাসীরা এবার আশায় রয়েছেন, ভোটের আগে রাস্তার কাজ শেষ হলেও হতে পারে ৷ কিন্তু শাসকদলের আশঙ্কা, ভোট বাজারে এই রাস্তা ঘাসফুলের রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে না-দেয় ৷ কারণ, এখানে বসবাস করেন খোদ তৃণমূলের জেলা সভাপতি ৷
রাস্তাটি রয়েছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের বাহারাল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ উত্তর সাহাপুর থেকে এই রাস্তা রতুয়ার ধোবি মোড় পর্যন্ত গিয়েছে ৷ রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার ৷ এই রাস্তা দিয়ে বাহারাল, কাহালা, ভালুকা, রতুয়া, সামসী-সহ একাধিক এলাকার মানুষ যাতায়াত করেন ৷ রাস্তার মধ্যে রয়েছে এক পীরের দরগা ৷ সেখানেও প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আসেন ৷ প্রতিদিন প্রচুর যানবাহন চলাচল করে ৷ এই রাস্তাটি পকেট রুট হিসাবে ব্যবহৃত হয় ৷ কোনও কারণে রাজ্য সড়কে যানজট থাকলে বা অবরোধ থাকলে বড় যানবাহনও এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে ৷ দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তার হাল অত্যন্ত করুণ ৷ নিয়মিত দুর্ঘটনাও ঘটছে ৷ কিন্তু মানুষের চাপ কমেনি ৷
স্থানীয় মানুষের দাবি মেনে পাঁচ বছরেরও বেশি আগে রাস্তাটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয় জেলা পরিষদ ৷ এর জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে বরাদ্দ করা হয় দু’কোটিরও বেশি টাকা ৷ টেন্ডার করা হয় ৷ কাজের বরাত পায় জেলার এক ঠিকাদার সংস্থা ৷ তারা কাজও শুরু করে ৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এক কিলোমিটার রাস্তার কাজ শেষ হয় ৷ তারপর থেকেই সমস্যার শুরু ৷ স্থানীয়রা বলছেন, মাঝেমধ্যে রাস্তা তৈরির ইট-বালি-পাথর পড়ে ৷ কিছুদিন সেসব পড়ে থাকে ৷ তারপর ফের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কয়েক মাস ধরে সেই দৃশ্যও আর দেখা যাচ্ছে না ৷ কাজের বোর্ড কোথাও লাগানো নেই ৷ কাজের শিডিউল কেউ দেখেনি ৷ সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ঠিকাদারের খোঁজ নেই ৷ কাজ শেষ না-হলেও বরাদ্দ টাকা উধাও হয়ে গেল কি না সেটা নিয়েই এখন চিন্তিত সবাই ৷
স্থানীয় বাসিন্দা মনু আনসারি বলছেন, “ধোবি মোড় থেকে বাহারাল পর্যন্ত রাস্তা হওয়ার কথা ৷ এক কিলোমিটার রাস্তা পাঁচ বছর আগে হয়ে গিয়েছে ৷ বাকি আড়াই কিলোমিটার রাস্তার কাজ শুরু হলেও বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ মাঝেমধ্যে মালপত্র পড়ছে, ফের উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে ৷ এভাবেই চলছে ৷ এটা জেলা পরিষদের কাজ ৷ এখানে একটা মাজার রয়েছে, স্কুল-মাদ্রাসা রয়েছে ৷ প্রতিদিন কয়েকটি গ্রামের মানুষ এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে ৷ এমনকি মানিকচকের মথুরাপুরের লোকও এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে ৷ রাজ্য সড়ক কোনও কারণে বন্ধ থাকলে এটা বিকল্প রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হয় ৷ ঠিকাদার নাকি সরকারের গাফিলতির জন্য এই পরিস্থিতি, সেটা আমাদের জানা নেই ৷”
এলাকার আরেক বাসিন্দা তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বাবা শচীন সরকার জানালেন, “তিন বছর ধরে রাস্তা হয়েই চলেছে ৷ কোনও কাজ হচ্ছে না ৷ কিছুটা কাজ হয়েছে বটে, কিন্তু তারপরেই সব উঠে গেল ৷ রাস্তায় পিচ দেওয়া হয়নি ৷ পাথর সব উঠে গিয়েছে ৷ আমি শুনেছি, এটা এক কোটি 22 লাখ টাকার কাজ ৷ কেন্দ্রের টাকায় এই কাজ ৷ কাজের বোর্ড কোথাও লাগানো হয়নি ৷ এই রাস্তার জন্য আমাদের প্রচণ্ড অসুবিধে ৷ অনেক জায়গার লোক এখান দিয়ে চলাচল করে ৷ আজ পর্যন্ত ঠিকাদারকেই দেখলাম না ৷ একবারও আসেননি ৷ কাজের শিডিউল কেউ দেখতে পায়নি ৷ আমার মেয়ে এই গ্রামের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ৷ সে’ও কাজের শিডিউল দেখতে পায়নি ৷”
গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য মৌসুমি সরকারের বক্তব্য, “পাঁচ বছর ধরে এই রাস্তার কাজ চলছে ৷ এখনও শেষ হয়নি ৷ বিষয়টি পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক অফিসে পর্যন্ত জানিয়েছি ৷ কিন্তু কোনও কাজ হয়নি ৷ রাস্তাটির জন্য মানুষের প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছে ৷ তবে এই রাস্তার বিষয়ে বিশদে আমার কিছু জানা নেই ৷ কত টাকার কাজ, সেটাও জানি না ৷ কাজের কোনও বোর্ডও নেই ৷”
এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য তথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ রিয়াজুল করিম বকসির কথায়, “আমি নির্বাচনে জেতার আগে থেকেই রাস্তাটির কাজ শুরু হয়েছিল ৷ পরে জনপ্রতিনিধি হয়ে জানতে পারি, জেলা পরিষদের তরফে রাস্তাটির কাজ শুরু করা হয়েছিল ৷ রাস্তাটির পরিস্থিতি সত্যিই খুব খারাপ ৷ প্রায় দু’কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল ৷ আমি ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করি ৷ কেন রাস্তার কাজ শেষ করা হচ্ছে না জানতে চাই ৷ তিনি বিভিন্ন অজুহাত দেখান ৷ কাজ না করে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ৷ সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি ৷ এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ ৷ এজেন্সির গাফিলতির জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ দ্রুত এই রাস্তার কাজ শেষ করতে হবে ৷ প্রয়োজনে অন্য এজেন্সি দিয়ে কাজ করাতে হবে ৷ প্রয়োজনে এই রাস্তা নিয়ে আমরা আন্দোলনে নামব ৷”
রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সুব্রত বাউল জানিয়েছেন, “আমি বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি ৷ জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করব ৷ কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব ৷ প্রয়োজনে পুরনো এজেন্সি বদলে অন্য এজেন্সিকে দিয়ে কাজ করানো হবে ৷ কাজটা শেষ করতে যা করতে হয় সেটা করার চেষ্টা করছি ৷”