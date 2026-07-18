পুলিশের সঙ্গে রাস্তায় নির্মল ঘোষের ছেলে, তীর্থঙ্করকে দেখে 'চোর চোর' স্লোগান

পুলিশের সঙ্গে রাস্তায় নির্মল ঘোষের ছেলে, তীর্থঙ্করকে দেখে 'চোর চোর' স্লোগান
ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে পুলিশের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷
Published : July 18, 2026 at 7:00 PM IST
পানিহাটি, 18 জুলাই: প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষকে রাস্তায় হাঁটাল পুলিশ ৷ বিধানসভা ভোটের মুখে বিরোধী দলের কর্মীদের মারধর ও হুমকির অভিযোগে গত 15 জুলাই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে ৷ ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য শনিবার ধৃতকে পানিহাটিতে রাস্তায় হাঁটানো হয় ৷ তখন রাস্তার দু'পাশ থেকে ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান ৷
গত তিন দশক ধরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে নির্মল ঘোষ অবিসংবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন ৷ মাঝে একবার বাদ দিলে 1996 সাল থেকে 2026 সাল পর্যন্ত প্রায় 25 বছর ধরে তিনি পানিহাটির বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ৷ দীর্ঘদিন তৃণমূল সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতকের পদও সামলেছেন তিনি ৷ মাথার উপরে বাবার হাত থাকায় ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষও শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছিলেন ৷
সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে দল নির্মল ঘোষকে টিকিট দেয়নি ৷ পরিবর্তে পানিহাটি কেন্দ্রে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে নির্মলবাবুর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ লড়াই করেছিলেন ৷ ভোটপ্রচার পর্বে তীর্থঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়েছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগও রয়েছে ৷ অভিযোগ রয়েছে পুকুর ভরাটেরও ৷
বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্রে জয়লাভ করেছেন আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মা ৷ রাজ্যে পালাবদল হতেই নির্মল ঘোষ ও তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে পানিহাটির বাসিন্দারা সরব হন ৷ বাসিন্দারা বাবা ও ছেলের গ্রেফতারির দাবি তোলেন ৷
শেষ পর্যন্ত গত সোমবার নির্মলবাবুর ছেলে তীর্থঙ্করকে দক্ষিণেশ্বর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ওই দিন ধৃত তীর্থঙ্করকে ব্যারাকপুর মহাকুমা আদালত থেকে পাঠানো হচ্ছিল ৷ তার আগেই থানা চত্বরে কয়েকশো মানুষ জড়ো হয় ৷ তাঁরা ঢাকের তালে ছড়া কেটে কেটে তীর্থঙ্করের গ্রেফতারিতে উল্লাস প্রকাশ করেন ৷ আদালত তীর্থঙ্করকে ছ'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় ৷
শনিবার দুপুরে ভোটে হিংসার পুনর্নির্মাণের জন্য খড়দা থানার পুলিশ তীর্থঙ্করকে অমরাবতী এলাকায় নিয়ে যায় ৷ পুলিশের ঘেরাটোপের মধ্যে থাকলেও তীর্থঙ্করকে দেখে রাস্তার দু'পাশ থেকে 'চোর চোর' স্লোগান ওঠে ৷ বাড়তি নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও ছিলেন ৷
বিজেপি নেতা জয় সাহা বলেন, "তীর্থঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি প্রার্থীদের মারধর ও হামলা চালানোর অভিযোগ রয়েছে ৷ ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর মানুষের উপর অত্যাচারের পরিণাম তাঁরা বুঝতে পারছেন ৷ ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ গ্রেফতার হয়েছেন ৷ বাবা নির্মল ঘোষকেও পুলিশ গ্রেফতার করবে ৷"