খড়দায় বিএলও'র বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা, ইটে ভাঙল জানলার কাচ ! বিক্ষোভ থানায়

খড়দায় বিএলও'র বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা, ইটে ভাঙল জানলার কাচ ! বিক্ষোভ থানায়
রাতের অন্ধকারে খড়দায় বিএলও'র বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ।ইটের আঘাতে ভাঙল জানলার কাঁচ।বিক্ষোভ থানায়।আতঙ্কে ঘুম উড়েছে বিএলও'র।
Published : December 10, 2025 at 2:43 PM IST
খড়দা, 10 ডিসেম্বর: রাতের অন্ধকারে বিএলও-র বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ । ছোড়া হয় ইট-পাটকেলও । ইটের আঘাতে ভেঙে যায় বাড়ির জানলার কাচ । এখানেই ক্ষান্ত হয়নি হামলাকারী দুষ্কৃতীরা । দরজায় লাথি মারা থেকে বাড়িতে ঢোকার মুখে নোংরা ফেলা, কিছুই বাদ যায়নি । ঘটনার জেরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার খড়দার সূর্যসেন নগরে । গোটা ঘটনায় আতঙ্কিত 43 নম্বর বুথের বিএলও মানব চন্দ্র । দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকা বাসিন্দারা । চলে খড়দা থানার সামনে বিক্ষোভও । পরে, এ নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই বিএলও ।
এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিএলও মানব চন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খড়দা পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের অন্যান্য বিএলও-রা । তাঁদের মতে, "নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে গাইডলাইন মেনে আমরা এসআইআরের কাজ করছি । সেখানে কারও নাম থাকবে, কী থাকবে না, সেটা সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষয় । বিএলও-দে'র দায়িত্ব নয় । ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে যদি এভাবে হামলার মুখে পড়তে হয়, তাহলে তো আমাদের কাজ করতে সমস্যা হবে । ভয় হওয়াটাই স্বাভাবিক । আমরা চাই প্রশাসন নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করুক ।"
কী কারণে হামলা তা নিয়ে ধন্দে পড়েছে পুলিশও । তবে, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে কোনও আক্রোশ থেকেই এই হামলা হতে পারে । বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বুধবার সকালে খড়দার সূর্যসেন নগরে যায় পুলিশ । ওই বিএলও এবং তাঁর মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেন তদন্তকারীরা । তাঁদের বয়ানও লিপিবদ্ধ করা হয় বলে জানা গিয়েছে ।
এই বিষয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কী কারণে হামলা তার তদন্ত শুরু হয়েছে । দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে ।"
পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অর্থাৎ এসআইআর প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই বিএলও-দের । ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়া, ফর্ম বিলি ও সংগ্রহ এবং ফর্ম ডিজিটাইজেশন করা - সব ক্ষেত্রেই দায়িত্ব রয়েছে বিএলও-দে'র । যদিও ইতিমধ্যে কাজের অত্যধিক চাপের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন বিএলও-দের একাংশ । তারই মধ্যে আবার বিএলও-দের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এ নিয়ে মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছেন, "বিএলও-রা হুমকির মুখে আছেন । এটা একটা সিরিয়াস বিষয় । বিএলও-দের নিরাপত্তা দিতে হবে ।" বিএলও-দে'র নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের আবহেই উত্তর 24 পরগনার খড়দায় ওই বিএলও'র বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ।
এই বিষয়ে হামলার মুখে পড়া 43 নম্বর বুথের বিএলও মানব চন্দ্র বলেন, "মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে যখন এসআইআরের কাজ করছিলাম, তখন বাড়ির সদর দরজায় লাথি মারার আওয়াজ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি । তখন দেখতে পাই, ইট মেরে বাড়ির দোতলার জানলার কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে ।এমনকি, দরজার সামনে পান, গুটখার পিক-ও ফেলে নোংরা করে দিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা । কী কারণ হামলা তা বলতে পারব না । যদি কারও নাম বাদ গিয়ে থাকে, সেটা তো নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনেই হবে । সেখানে তো আমার কোনও হাত নেই । আমি ভীষণ আতঙ্কিত । বাড়িতে বয়স্ক বাবা-মা রয়েছেন । কাজের সূত্রে রাস্তাঘাটে বেরোতে হয় । তখন তো আবারও হামলা হতে পারে । বিডিও এবং এসডিও-কে বিষয়টি জানিয়েছি ।আমি চাই এই বিষয়ে প্রশাসন যথাযথ পদক্ষেপ করুক ।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে খড়দার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যদি এরকম হয়ে থাকে তবে পুলিশকে বলব হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে । যাতে তারা জেল থেকে বেরোতে না পারে । এমনিতেই SIR-এর কাজে নিযুক্ত বিএলও'রা নানাভাবে বিপর্যস্ত । তার ওপর তাঁদের বাড়িতে হামলা, অত্যাচার এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ।"