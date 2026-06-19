দুর্যোগের রাতে ত্রাণ পাচারের অভিযোগ, হিঙ্গলগঞ্জে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি ঘিরে রণক্ষেত্র

দুর্যোগের রাতে ত্রাণ পাচারের অভিযোগ, হিঙ্গলগঞ্জে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি ঘিরে রণক্ষেত্র
যদিও পাচারের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ৷ তিনি জানান, প্রশাসনকে ফেরতের জন্যই ত্রাণ সামগ্রী গাড়িতে তোলা হচ্ছিল ৷
Published : June 19, 2026 at 4:04 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 19 জুন: ঝড়বৃষ্টির রাতকে ঢাল করে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী পাচারের চেষ্টার অভিযোগে উত্তাল হিঙ্গলগঞ্জ । বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলের বাড়িকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা তৈরি হয় । সরকারি ত্রিপল ও ত্রাণ সামগ্রী ভর্তি দুটি ট্রাক হাতেনাতে আটক করে মাঝ রাস্তাতেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা । খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ । বিধায়কের বক্তব্য় তাঁর কাছে আগে থেকে কিছু ত্রান সামগ্রী ছিল ৷ সরকারি নির্দেশিকা মেনে মহকুমা শাসকের দফতরে সেগুলি পাঠাচ্ছিলেন ৷ এর মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই ৷
পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর তোপের মুখে পড়তে হয় পুলিশ বাহিনীকে । সকাল পর্যন্ত দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের তীব্র বচসা ও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলতে থাকে । এলাকাজুড়ে উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী ।
স্থানীয়দের অভিযোগ
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতের প্রচণ্ড বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সুযোগে হিঙ্গলগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলের বাড়ি থেকে কয়েকটি ট্রাকে করে প্রচুর সরকারি ত্রিপল এবং ত্রাণ সামগ্রী গোপনে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছিল । গ্রামবাসীরা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে দ্রুত একত্রিত হন এবং দু'টি গাড়ি আটকে দেন ।
এলাকার বাসিন্দা শ্যামাপদ মণ্ডলের অভিযোগ, "আমাদের প্রশ্ন, এভাবে কি কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ? সেখান থেকে কিছু জিনিস উদ্ধার করে রাস্তায় রাখা হয়েছে । দুটি গাড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, আরও দুটি গাড়িকে উদ্ধার করা যায়নি ৷"
অভিযুক্ত বিধায়কের বক্তব্য
যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক । সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি পাল্টা দাবি করেন, কোনও পাচারের চেষ্টা করা হয়নি ৷ সম্পূর্ণ নিয়ম ও সরকারি নির্দেশিকা মেনেই এই কাজ করা হচ্ছিল । তিনি বলেন, "আমার কাছে বিধায়ক কোটার কিছু সামগ্রী মজুত ছিল । সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে আমি সেগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য বসিরহাটের মহকুমা শাসককে (এসডিএম) লিখিতভাবে জানাই । সেই আবেদন খতিয়ে দেখে মহকুমা শাসক আমাকে জিনিসপত্র ফেরত দেওয়ার জন্য পাল্টা চিঠি বা অনুমতিপত্র দেন । সরকারি নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনেই পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় এই ত্রাণ সামগ্রী ফেরত পাঠানো হচ্ছিল । সরকার যখন চাইবে তখন এগুলি ফেরত দেওয়া আমার দায়িত্ব । এখানে কোনও বেআইনি কাজ হয়নি ।"
বিক্ষোভের প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, "যাঁরা ট্রাক দুটি আটকেছেন বা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁরা হয়তো এই সরকারি নথিপত্র বা প্রক্রিয়ার বিষয়ে অবগত ছিলেন না । সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে ৷ তাঁদের জানার অধিকারও রয়েছে । তবে প্রকৃত সত্য এবং এই সরকারি নিয়মটি জানার পর সকলে নিরপেক্ষভাবে বিচার পরিস্থিতি বিচার করবেন বলে আশা করি ।"