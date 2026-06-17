শাহজাহানের পর দিলীপ-গৌর জুটি, নতুন করে অত্যাচারের অভিযোগে উত্তপ্ত সন্দেশখালি
মাছের ভেড়ি ও জমি দখল, মহিলাদের নির্যাতন এবং 100 দিনের কাজের টাকা তছরূপ-সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ এই দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ।
Published : June 17, 2026 at 1:03 PM IST
সন্দেশখালি, 17 জুন: শেখ শাহজাহান গ্রেফতার হয়েও রেহাই নেই ৷ এবার নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠল সন্দেশখালি 2 নম্বর ব্লক ৷ এখানকার তৃণমূল সভাপতি দিলীপ মল্লিক এবং যুব তৃণমূল সভাপতি গৌর রায়ের গ্রেফতারের দাবিতে বুধবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷
সন্দেশখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বউ ঠাকুরানি এলাকায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা । সেখানে লাঠি-ঝাঁটা হাতে গ্রামের সাধারণ মহিলা ও পুরুষরা শামিল হন । বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট অভিযোগ, শেখ শাহজাহানের জেল হওয়ার পর সন্দেশখালিজুড়ে নতুন করে অত্যাচার শুরু করেছেন দিলীপ মল্লিক এবং তাঁর অনুগামীরা । মাছের ভেড়ি ও সাধারণ মানুষের জমি দখল করা, মহিলাদের ওপর নির্যাতন এবং 100 দিনের কাজের সরকারি টাকা তছরূপ-সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে এই দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য
এদিন বিক্ষোভে শামিল হয়ে স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম গাইন জানান, সন্দেশখালি অঞ্চলের প্রথম সন্ত্রাসী ছিল শাহজাহান । কিন্তু শাহজাহান জেলে যাওয়ার পর, তার চেয়েও তিন গুণ বেশি সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে এই গৌর রায় আর দিলীপ মল্লিক । এরা রাতের অন্ধকারে বাড়ির বউদের ডেকে নিয়ে গিয়ে বাগানবাড়িতে শারীরিক অত্যাচার করে ৷ তাঁদের ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা 24 শতকের একটি ঝিল জোর করে অন্য লোকের নামে রেকর্ড করে দিয়েছে গৌর রায় । সাধারণ মানুষ এদের থেকে কোনও বিচার পায়নি । তাই তাঁরা চান অবিলম্বে এনআইএ তদন্ত হোক এবং গৌর রায় ও দিলীপ মল্লিককে গ্রেফতার করা হোক । যদি এদের গ্রেফতার না-করা হয়, তবে এর চেয়েও বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন ।
একইভাবে নিজের ওপর হওয়া নৃশংস নির্যাতনের বিবরণ দেন আরেক বিক্ষোভকারী অলোকেশ মিস্ত্রি । তিনি অভিযোগ করেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি-কে ভোট দেওয়ার কথা বলায় গৌর রায় ও দিলীপ মল্লিক তাঁকে ফ্লাড সেন্টারে ডেকে নিয়ে গিয়ে কোদাল ও লাঠি দিয়ে নৃশংসভাবে মারধর করে । মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর সিরাজ গাজি নামের একজন পিছন থেকে তাঁকে অনবরত মারতে থাকে ।
অন্যদিকে, বিক্ষোভের প্রথম সারিতে থাকা কনক মুন্ডা নামের এক স্থানীয় মহিলা অভিযোগ তোলেন যে, 2021 সাল থেকে তাঁদের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে, তার জন্য তাঁরা এনআইএ তদন্তের সঙ্গে গৌর রায় ও দিলীপ মল্লিকের গ্রেফতারি চান । ওরা বিনা অপরাধে রাত 1টা দেড়টার সময় তাঁদের বাড়িতে ঢুকে মারধর ও চরম অত্যাচার করেছে ৷ তাঁরা কোনও সরকারি ঘর বা বাথরুমের সুবিধা পাননি । চড়া রোদে পুড়ে 100 দিনের কাজ করলেও একটা টাকাও তাঁদের দেওয়া হয়নি, সব লুট করা হয়েছে ।
শাহজাহানের গ্রেফতারির পরই দায়িত্ব পায় দিলীপ
প্রসঙ্গত, 2024 সালে সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনার পর লাগাতার গণ-আন্দোলনের জেরে গ্রেফতার হন শেখ শাহজাহান-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মী । এরপরই সন্দেশখালি 2 নম্বর ব্লকের ভাঙাচোরা দলীয় সংগঠন সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দিলীপ মল্লিককে ।
সেই দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই দিলীপ ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ বাড়তে থাকে । যার সরাসরি প্রভাব পড়ে ভোটেও । 2024 সালের লোকসভা এবং 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই সন্দেশখালি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপক ভরাডুবি হয় । রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনে দলের হারের পর সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে নতুন করে এই মারধর, জমি দখল ও নারী নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ সামনে আসায় শাসকদল চরম অস্বস্তিতে পড়েছে । নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কায় এলাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে এবং পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট থমথমে ।