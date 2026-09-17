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নাবালিকাদের দিয়ে পানশালায় অসামাজিক কাজ-চটুল নাচ ! সরব স্থানীয়রা

Sex Racket in Naihati: পুলিশে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ দ্রুত এই সমস্ত হোটেল বা পানশালায় অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার আবেদন জানান তাঁরা ।

sex racket busted
পানশালায় যৌন ব্যবসা ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে সরব এলাকাবাসী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 4:30 PM IST

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ব্যারাকপুর, 17 সেপ্টেম্বর: নাবালিকাদের দিয়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন পানশালায় যৌন ব্যবসা ও অসামাজিক কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগ ৷ নৈহাটি রাজেন্দ্রপুরের একটি পানশালার মধ্যে ঢুকে প্রতিবাদ জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ পরে তাঁরা শিবদাসপুর থানায় ডেপুটেশনও জমা দেন ৷

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে কল্যাণী এবং দমদম বিমানবন্দরের সুষ্ঠু যোগাযোগ স্থাপন করতে তৈরি হয়েছে ঝাঁ চকচকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে । আর যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে এক্সপ্রেসওয়ের পাশে গজিয়ে উঠেছে বহু হোটেল-রেস্তরাঁ থেকে ধাবা । অভিযোগ, কয়েকটি বড় বড় হোটেল এবং ধাবা, রেস্তরাঁ, পানশালাগুলিতে রাত গড়ালেই অসামাজিক কাজকর্ম চলে ৷

নাবালিকাদের দিয়ে পানশালায় অসামাজিক কাজ-চটুল নাচ ! সরব স্থানীয়রা (ইটিভি ভারত)

পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বহুবার প্রতিবাদ করেও সুরাহা হয়নি বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের । এবার সোচ্চার হলেন নৈহাটি রাজেন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দারা। বুধবার রাতভর তাঁরা চালালেন অভিযান, আন্দোলন । এমনকি এই সমস্ত হোটেল-রেস্তরাঁয় চলা অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করার দাবি জানিয়ে শিবদাসপুর থানায় ডেপুটেশনও দিলেন তাঁরা।

এদিন আন্দোলনে শামিল স্থানীয় বাসিন্দা বঙ্কিম সরকার বলেন, "কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের পাশে এই সমস্ত হোটেলগুলিতে নাবালিকাদের নিয়ে এসে অসামাজিক কাজকর্ম করানো হয় ৷ নৈহাটিতে একটি বড় বাজার রয়েছে, সেটি রাতের দিকেই খোলে ৷ সেই বাজারে বাইরে থেকে বহু মানুষ ব্যবসার জন্য আসেন ৷ তার পাশে এই ধরনের হোটেল-রেস্তরাঁয় অসামাজিক কাজকর্ম চললে রাতের অন্ধকারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও বড় ঘটনা ঘটতে পারে । তাছাড়া, নৈহাটি বড় শহর ৷ এই সমস্ত হোটেলে আসা মদ্যপদের জন্য মহিলাদের বিপদ বাড়ছে ৷"

এদিকে এলাকার মহিলারাও প্রতিবাদে সরব হন ৷ তাঁরা ব্যরাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিককে কাঠগড়ায় তোলেন ৷ স্থানীয় বাসিন্দা সুপ্রিয়া বিশ্বাস বলেন, "এলাকার ছোট ছোট মেয়েদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ওই পানশালার মধ্যে আনা হয় ৷ তারপর বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম ও চটুল গানে নাচ করানো হচ্ছে ৷ এসব অবিলম্ববে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন ৷ 15 বছর তৃণমূল সরকারের আমল থেকে এই কাজকর্ম রমরম করে চলছে । এর পিছনে পার্থ ভৌমিকের হাত রয়েছে ৷"

অপরদিকে ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চায়নি পুলিশ ৷ তবে জানিয়েছে, তদন্ত শুরু করেছে ৷ গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

TAGGED:

SEX RACKET BUSTED
SEX RACKET INSIDE HOTEL
পানশালায় যৌন ব্যবসা
নৈহাটিতে অসামাজিক কার্যকলাপ
SEX RACKET IN NAIHATI

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