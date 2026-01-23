স্কুল বন্ধ! স্থানীয়দের উদ্যোগ বাইরেই হল সরস্বতী পুজো-নেতাজি জয়ন্তী পালন

স্কুল বন্ধ! স্থানীয়দের উদ্যোগ বাইরেই হল সরস্বতী পুজো-নেতাজি জয়ন্তী পালন
বর্ধমান শহরের খাজা আনোয়ার বেড় পুর-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য মেলেনি৷
Published : January 23, 2026 at 9:02 PM IST
বর্ধমান, 23 জানুয়ারি: স্কুলের গেটে তালা ঝুলছে। ফলে স্কুলে হল না সরস্বতী পুজো, হল না নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন। ছবিটা বর্ধমান শহরের খাজা আনোয়ার বেড় পুর-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। ঘটনার জেরে এলাকার মানুষজন ক্ষোভ উগড়ে দেন। অগত্যা ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকেরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে স্কুল গেটে সরস্বতী পুজোর পাশাপাশি নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করেন। যদিও কী কারণে স্কুলে বন্ধ হল, সেই বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।
বর্ধমান শহরের অন্যতম পুরনো স্কুল খাজা আনোয়ার বেড় পুর-প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলের পঠনপাঠন হয়। স্কুলে আছেন চারজন শিক্ষক ও একজন অশিক্ষক কর্মচারী।
স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রতি বছর স্কুলে সরস্বতী পুজো থেকে শুরু করে অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কিন্তু এবার হঠাৎ করে দেখা গেল একদিকে যেমন বন্ধ রয়েছে সরস্বতী পুজো, তেমনই পালন করা হয়নি নেতাজি জন্মজয়ন্তী। কিন্তু কী কারণে পুজো বন্ধ করা হল, সেই নোটিশও কিন্তু অভিভাবকদের জানানো হয়নি।
অভিভাবকেরা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মোবাইলে ফোন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ফোন সুইচড অফ৷ ফলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। এদিকে ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে স্কুলের প্রাক্তনী, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা মিলে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে স্কুলের গেটে সরস্বতী পুজো করেন এবং পালন করেন নেতাজি জন্মজয়ন্তী।
স্থানীয় বাসিন্দা সুমনা পাল বলেন, ‘‘স্কুলে কীভাবে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়৷ এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। আমি ছোট থেকে দেখে আসছি এই সরকারি স্কুলে পুজো হয়ে আসছে। তার সঙ্গে আজ আবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। কীভাবে এই দিনে স্কুল বন্ধ থাকে জানি না। খুব লজ্জার ঘটনা।’’
অভিভাবক অচিন্ত্য মাকড় বলেন, ‘‘অনেক পুরনো দিনের সরকারি স্কুল। আমি ছাড়াও আমার বাবা-কাকারাও এই স্কুলে পড়েছে। প্রতি বছর এই স্কুলে সরস্বতী পুজো ছাড়াও নেতাজি জয়ন্তী-সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এবছর হঠাৎ দেখছি স্কুলে পুজো বন্ধ। বাইরে থেকে তালা বন্ধ। তাই পাড়া প্রতিবেশীরা মিলে ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে স্কুলের বাইরে একটা সরস্বতী পুজোর আয়োজন করি। পুজোর মধ্যে শুধু আনন্দ নয়, একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। আমার মেয়ে এই স্কুলেই পড়ে। কী কারণে পুজো হল না, সেই নোটিশও কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ দেয়নি।’’
স্থানীয় বাসিন্দা তথা অধ্যাপক বিশ্বজিৎ মিত্র বলেন, ‘‘আজকের দিনে স্কুলে তালা ঝুলছে। একদিকে স্কুলে বন্ধ সরস্বতী পুজো, অন্যদিকে স্কুলে পালন হচ্ছে না নেতাজি জয়ন্তী। খুবই লজ্জাজনক ঘটনা। পুজোটা হওয়া উচিত ছিল। কেন এটা হল, জানা নেই। তাই স্কুলের প্রাক্তনী ও স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে স্কুলের গেটে পুজো করার উদ্যোগ নেন।’’