আবার ফিরবে 'বলাকা-হাম্বার'? মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় বুক বাঁধছে সেন-র্যালে
Asansol Sen Raleigh Bicycle Factory: মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে সাইকেল কারখানা গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন ৷ এরপরই আশায় বুক বেঁধেছেন আসানসোলের বাসিন্দারা ৷ রিপোর্ট তারক চট্টোপাধ্যায়ের ৷
Published : October 1, 2026 at 3:41 PM IST
আসানসোল, 1 অক্টোবর: এবার রাজ্যেই গড়ে উঠবে সাইকেল কারখানা ৷ সম্প্রতি 'সারথি' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দেওয়ার অনুষ্ঠানে এমন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তারপরেই আশার আলো দেখছে আসানসোলে সেন-র্যালে এলাকার বাসিন্দারা ।
একসময় এখানেই ছিল সুবিশাল সাইকেল কারখানা ৷ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সেই সাইকেল কারখানার জমি আজ ফাঁকা, ঝোপজঙ্গলে ভর্তি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এলাকাবাসীর অনুরোধ, সেন-র্যালের পরিত্যক্ত জমিতেই যেন নতুন সাইকেল কারখানা গড়ে ওঠে ৷ তাহলে পুরনো দিন, গরিমা আবার ফিরে আসবে ৷
সেন-র্যালের সাইকেল
1951 সালে বাঙালি শিল্পপতি সুধীর সেন র্যালে কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আসানসোলের কন্যাপুর এলাকায় গড়ে তোলেন সুবিশাল সেন-র্যালে সাইকেল কারখানা ৷ 650 একর জমির উপর এই কারখানা গড়ে উঠেছিল ৷ ছিল সহস্রাধিক শ্রমিক আবাসন ৷ সাড়ে 4 হাজার কর্মী কাজ করতেন কারখানায় ৷ সেখানে তৈরি হওয়া সাইকেল ছিল ভারত বিখ্যাত ৷ রফতানিও হত সেন-র্যালের সাইকেল ৷ যার নাম ছিল বলাকা, হাম্বার আরও কত কী !
আজ 50 বছর পরেও সেনর্যালের বিভিন্ন প্রাক্তন কর্মীরা সেই সাইকেল যত্নে রেখেছেন মূল্যবান স্মৃতি হিসেবে ৷ তেমনই একজন প্রাক্তন কর্মী দিলীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমার কাছে যে সাইকেলটি আছে, সেটি একদা আফ্রিকায় রফতানি করা হয়েছিল ৷ কিন্তু কোনও কারণবশত সেগুলি ফিরে আসে ৷ তারপর সেগুলি কর্মীদের দিয়ে দেওয়া হয় ৷ আমি আজও সন্তানস্নেহে যত্নে রেখেছি এই সাইকেলটিকে ৷"
প্রবীণ কর্মী আরও বলেন, "এমনই জনপ্রিয় ছিল, সেই সময় বাঙালিদের বিয়ে হলে পাত্র যৌতুকে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে সেন-র্যালের সাইকেল চাইতেন ৷"
সাইকেল কারখানার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ
সাতের দশকে সেন-ব়্যালে সাইকেল কারখানা বিভিন্ন কারণে রুগ্ন হয়ে পড়লে কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করে ৷ তখন তার নাম হয়ে যায় সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ৷ তারপরও বহু বছর চলেছিল কারখানাটি ৷ কিন্তু ক্রমাগত ক্ষতির মুখে পড়ে বন্ধ হয়ে যায় ৷
কেউ কেউ বলেন, সরকারি কিছু আধিকারিকদের ষড়যন্ত্রে বেসরকারি কারখানাগুলিকে লাভ পাইয়ে দিতেই এই কারখানাকে আর্থিক ক্ষতির মুখে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ফলে আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কারখানার উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ৷ তবুও কারখানার কর্মীদের বেতন চালু ছিল ৷ 2002 সালে কারখানা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ এরপর যন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে আসবাব, এমনকী কারখানার ইট পর্যন্ত চুরি হয়ে গিয়েছে ৷ বর্তমানে ফাঁকা জমি আগাছা আর জঙ্গলে পূর্ণ ৷
স্থানীয় বাসিন্দা তথা সাইকেল কারখানার প্রাক্তন কর্মী সুজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই কারখানার সাইকেল রফতানির জন্য নিজস্ব প্লাটফর্ম ছিল ৷ রেললাইন সংযুক্তকরণের মাধ্যমে কারখানার সাইকেল রফতানি হত ৷ সেই প্ল্যাটফর্ম আজও রয়েছে ৷ রয়েছে রেল লাইন ও প্রায় সাড়ে 600 একরেরও বেশি জমি ৷ এছাড়াও শ্রমিক আবাসন আছে কিছু ৷ আমাদের অনুরোধ, এই বিশাল জমিতে পুনরায় শিল্প স্থাপন করুক সরকার ৷"
সেই জমিতে গড়ে উঠুক শিল্প
কয়েকবার প্রস্তাব গিয়েছিল কেন্দ্রের কাছে । কেন্দ্র এবং রাজ্যে আলাদা রাজনৈতিক দলের সরকার চলায় এতদিন নানা দ্বন্দ্বে জমি অধিগৃহীত হয়নি ৷ নতুন শিল্প আসেনি ৷ বর্তমানে রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে ৷ অর্থাৎ, জমি অধিগ্রহণ করা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আর কোনও সংঘাত হবে না ৷ সেক্ষেত্রে নতুন শিল্প গড়ে উঠতেই পারে সেন-র্যালের জমিতে ৷ সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকারি প্রকল্পের সাইকেল এবার রাজ্যে তৈরি হবে ৷ তার জন্য জমি দেখা হচ্ছে ৷
সেন-র্যালের বাসিন্দা, পুরনো কর্মীরা চাইছেন সেনর্যালে কারখানার বিশাল জমি ফাঁকা পড়ে আছে, সেখানেই কারখানা গড়ে উঠতে পারে । প্রাক্তন কর্মী সুজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "এখানে প্রচুর পুরনো অভিজ্ঞ মানুষ রয়েছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে ৷ এছাড়া সামনেই জাতীয় সড়ক, রেলপথের সংযোগ ৷ জমি, জল, আলো সমস্ত কিছুই এখানে রয়েছে ৷ এখানে যদি সাইকেল কারখানা গড়ে ওঠে, তাহলে স্থানীয়দের চাকরি থেকে শুরু করে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নতি হবে ৷ শুধু তাই নয়, পুরনো দিন আবার ফিরে আসবে ৷"
ফিরে আসুক সুদিন
একদা সেন-র্যালে এলাকার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আসানসোলের অন্যান্য এলাকার মানুষদের কাছে ইর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ ঝাঁ চকচকে আবাসন, রাস্তা, শ্রমিক পরিবারগুলির একে অন্যের সঙ্গে সখ্য, এছাড়াও দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে বিভিন্ন উৎসব মেতে উঠত মানুষজন ৷ দেখার মতো ছিল জনপদ ৷ কিন্তু সে সবই আজ ইতিহাস, ম্লান ৷ মানুষের হা-হুতাশ আর কর্মহীন বর্তমান প্রজন্ম, সেন-র্যালেতে যেন অন্ধকার ঢেকেছে ৷ যদি নতুন করে আবার সাইকেল কারখানা তৈরি হয় সেন-র্যালেতে, তাহলে হয়তো সেই অন্ধকার কেটে আলো আসবে বলে মনে করছেন বাসিন্দারা ৷
এলাকার বাসিন্দা শিখা মুখোপাধ্যায় বলেন "মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি, সাইকেল কারখানা যদি করতেই হয় সেন-র্যালে সাইকেল কারখানার ফাঁকা জমিতে করুন ৷ এই এলাকার স্থানীয় যুবকরা চাকরি পাবে ৷ যে পুরনো গৌরব হারিয়ে গিয়েছে, আবার ফিরে আসবে ৷ জমি যখন ফাঁকা পড়ে আছে, সেখানে গড়ে তুলুন সাইকেল কারখানা ৷"
বাসিন্দারা ভীষণভাবে চাইছেন তাঁদের এই বার্তা পৌঁছে যাক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৷ তাই তাঁরা স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কে মৌখিকভাবে প্রস্তাব দিয়েছেন ৷ বিধায়ক জানিয়েছেন, তিনি অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাছে চিঠি দিয়ে বিষয়টির উপর আলোকপাত করবেন ৷