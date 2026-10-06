আরাবল্লীর ছায়া পুরুলিয়ায় ! চণ্ডী পাহাড় কাটা বন্ধ করতে গর্জে উঠলেন বাসিন্দারা

আরাবল্লীর ছায়া পুরুলিয়ায় ! চণ্ডী পাহাড় কাটা বন্ধ করতে গর্জে উঠলেন বাসিন্দারা
Purulia Chandi Hill Crusher: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পাহাড়, জীববৈচিত্র্য রক্ষার বার্তা দিয়েছেন ৷ তাও পুরুলিয়া বেড়োর চণ্ডী পাহাড়ে চলছে ক্রাশিংয়ের কাজ ৷ নীরব প্রশাসন ৷
Published : October 6, 2026 at 7:38 PM IST
রঘুনাথপুর, 6 অক্টোবর: পাহাড় কাটা বন্ধ করতে ঢোল বাজিয়ে পথে নেমেছে সাধারণ মানুষ ৷ চণ্ডী পাহাড়ের পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়া সেই মিছিল থেকে 'পাহাড় কাটা বন্ধ করো' স্লোগানে গমগম করছে এলাকা ৷ এই দৃশ্য পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা পুরুলিয়ার ৷ একই রকম বিতর্ক পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন আরাবল্লী পর্বতমালাকে ঘিরেও চলছে ৷ এই পর্বতমালায় খননের অনুমতি দেওয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়েছে দিল্লি, হরিয়ানায় ৷
পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরের বেড়োর চণ্ডী পাহাড় সুপ্রাচীন ৷ এই পাহাড়ের সঙ্গে এলাকার মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে মা চণ্ডীর পুজো হচ্ছে এখানে ৷ পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে এই পাহাড়ে গ্রানাইট উত্তোলনের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু এখানে গড়ে ওঠেনি গ্রানাইট হাব ৷ উল্টে প্রতিনিয়ত এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাচ্ছে পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী চণ্ডী পাহাড় ৷ কাটা পড়ছে একের পর এক টিলা এবং গড়ে উঠছে ক্রাশার ৷
এই পাহাড় কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তা বেছে নিয়েছে এলাকার সাধারণ মানুষ ৷ গত 20 সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জঙ্গলমহল পুরুলিয়ায় একটি সামাজিক কর্মসূচি ও জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকে বলেছিলেন, "কোথাও কোনও পাহাড় কাটা হবে না ৷ গাছ কাটা হবে না ৷ পাহাড়, গাছে কেউ হাত দেবেন না ৷ কোনও নিলাম হবে না ৷"
তাহলে পুরনো প্রকল্পগুলির কী হবে, সে বিষয়ে সরকারি তরফে কোনও আদেশনামা আসেনি ৷ এই বিষয়ে বেড়ো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান টিকা বাউরি বলেন, "পাহাড় আমাদের সম্পদ ৷ তাই পাহাড় বাঁচাতে হবে ৷ ওই পাথর ক্রাশারের জন্য কেউ কোনও অনুমতি নেয়নি ৷ পাথর ক্রাশার গড়তে গেলে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে এনওসি নিতে হয় ৷ আমাদের পক্ষ থেকে তা দেওয়া হয়নি ৷"
মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, স্থানীয় প্রশাসনে অনুমতি ছাড়া চণ্ডী পাহাড়ে চলছে ক্রাশার ! স্বভাবতই এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে ৷ চণ্ডী পাহাড় বাঁচাতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করা মানুষজন এই প্রশ্নের উত্তর চাইলেও প্রশাসন নিরুত্তর ৷ আর তাই পাহাড় বাঁচানোর আন্দোলন দিনে দিনে আরও তীব্র হয়ে চলেছে ৷
পাহাড় কাটার কথা শুনে গ্রামবাসীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ গ্রামবাসীদের আন্দোলন না-করার বার্তা দিয়েছেন তিনি ৷ রবিবার রাতে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা জানান, বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না ৷ তিনি অতিসত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ৷ তিনি পুরুলিয়ার জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বিস্তর কথা বলার আশ্বাস দেন ৷ গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ না করার জন্য অনুরোধ করেন মন্ত্রী ৷ এরপর ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি জেলাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
পাহাড় কাটার ক্ষতিকারক দিকগুলি নিয়ে পরিবেশবিদ তথা ব্রেক্স থ্রু সায়েন্স সোসাইটির রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক ও রঘুনাথপুর মহকুমা দূষণ বিরোধী ও প্রাণ প্রকৃতি রক্ষা মঞ্চের আহ্বায়ক স্বদেশ প্রিয় মাহাতো বলেন, "পাহাড় কাটলে প্রকৃতির অনেক ক্ষতি হয় ৷ এই পাহাড়গুলি জেলার সম্পদ ৷ খরাপ্রবণ এলাকা পুরুলিয়া ৷ পাহাড়ে বৃষ্টি হলে সেই জল দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়। কিন্তু পাহাড় যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে খরা বাড়বে ৷ বহু বনজ প্রাণী এই পাহাড় জঙ্গলে বসবাস করে ৷ পাহাড় কাটা হলে সেখানকার জীববৈচিত্র্য নষ্ট হবে এবং সেই প্রাণীগুলি লোকালয়ে চলে আসছে ৷ এতে বন্যপ্রাণ ও মানুষের সংঘাত ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷ এই পাহাড়গুলি হাজার, হাজার বছর পুরানো ৷ তাই পাহাড় কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলবে ৷"
পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, "রঘুনাথপুরের জয়চণ্ডী, গড় পঞ্চকোট, বেরো, তিলাবন এই সমস্ত পাহাড়কে একত্রিত করে সার্কিট ট্যুরিজম গড়ে তুলুক সরকার ৷ এতে প্রকৃতি যেমন বাঁচবে, স্থানীয় কর্মসংস্থান হবে এবং এলাকার উন্নয়ন ঘটবে ৷"
প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁচানোর কথা বলেছে বর্তমান সরকার ৷ কিন্তু তারপরেও বিভিন্ন জায়গায় অবাধে চলছে পাহাড় কাটা ৷ তারই প্রতিবাদে সরব হয়েছেন এলাকার মানুষজন ও প্রকৃতিপ্রেমী মানুষেরা ৷ আগামী দিনে সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে পুরো জঙ্গলমহলবাসী ৷