ভোটার তালিকায় নেই আস্ত একটি বুথ ! মিসিং বহু ভোটার, দুশ্চিন্তায় অশোকনগরের বহু বাসিন্দা

ভোটার তালিকায় নেই আস্ত একটি বুথ ! মিসিং বহু ভোটার, দুশ্চিন্তায় অশোকনগরের বহু বাসিন্দা
এসআইআর শুরু নিয়ে আতঙ্কে রাজ্যের বহু মানুষ ৷ এর মধ্যে 2002 সালের ভোটার তালিকায় একটি বুথের অস্তিত্বই নেই ৷ ভোটারদের নামও নেই ৷
Published : October 31, 2025 at 7:15 PM IST
অশোকনগর, 31 অক্টোবর: গত এসআইআর অর্থাৎ 2002 সালের সংশোধিত তালিকা থেকে উধাও আস্ত একটি বুথ ৷ শুধু তাই নয়, সংশোধিত ভোটার তালিকায় নেই আরেকটি বুথের বহু ভোটারের নাম ৷ স্বভাবতই এই আবহে দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে ভোটারদের ৷ শোরগোল পড়ে গিয়েছে অশোকনগর গুমার ঘোষপাড়া এলাকায় ৷
উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরের গুমা-1 নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার 159 নম্বর বুথটি (পুরনো 54 নম্বর বুথ)-র উল্লেখ নেই ৷ এলাকার প্রায় 842 জন ভোটারেরও নাম নেই সেখানে ৷ এর সঙ্গে এই পঞ্চায়েত এলাকারই 61 নম্বর বুথের বহু ভোটারের নাম মিসিং হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই আবহে আতঙ্কে রয়েছেন তালিকায় নাম না-থাকা ভোটাররা ৷
এই অবস্থায় অভিযোগ, কমিশনের নিজস্ব পোর্টালে 2002 সালের সংশোধিত যে তালিকা আপলোড করা হয়েছে, তাতে গুমা-1 নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার দু'টি বুথের ভোটারদের নাম নেই ৷ এলাকার তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগ, "বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে কারচুপি করা হচ্ছে ।"
নির্বাচন কমিশনের সংশোধিত (2002 সাল) ভোটার তালিকায় নাম না-থাকায় বাংলাদেশি তকমার ভয়ে কার্যত আতঙ্কে দিন কাটছে ঘোষপাড়া-সহ একাধিক পাড়ার বাসিন্দাদের ৷ ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে জেলার নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক শশাঙ্ক শেট্টির দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী ৷ তিনি পুরো ঘটনাটি সরকারি প্যাডে লিখে এর কারণ জানতে চেয়ে জেলার নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি পাঠিয়েছেন ৷ এরই সঙ্গে বিষয়টি তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন ৷ অবিলম্বে এই দুই বুথের হার্ড কপি ফেরতের দাবিও তুলেছেন বিধায়ক ।
বিষয়টি নিয়ে জেলার নির্বাচনী আধিকারিক তথা উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শশাঙ্ক শেট্টি বলেন, "ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে, তা খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ সম্ভবত সার্ভারের কোনও সমস্যার কারণে এমনটা হয়ে থাকতে পারে ৷ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছি আমরা ৷"
বাংলায় শেষবার ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী হয়েছিল 2002 সালে ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা কমিশনের পোর্টালে আপলোড হয়েছিল 2003 সালে ৷ 23 বছর পর রাজ্যে ফের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন SIR প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷
এবারের প্রক্রিয়ার জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকাকেই বিবেচনা করছে ৷ ইতিমধ্যে 2002 ও 2025 সালের ভোটার তালিকা ম্যাচিং করানো হয়েছে ৷ এই ম্যাচিংয়ে যাঁদের নাম পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের কোনও নথি দেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ কিন্তু 2003 সালে আপলোড হওয়া তালিকায় ভোটারের নাম না-থাকলে তাঁকে প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে হবে ৷
গুমা-1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অশোকনগর বিধানসভার অন্তর্গত। হাবরা-2 নম্বর ব্লকের মধ্যে পড়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ জানা গিয়েছে, গুমা-1 নম্বর পঞ্চায়েতের 61 নম্বর বুথে 71 জন ভোটারের নাম নেই সংশোধিত (2002 সাল) ভোটার তালিকায় ৷ ওই বুথের 343 নম্বর সিরিয়াল থেকে 414 নম্বর সিরিয়াল পর্যন্ত কোনও ভোটারের নাম নেই বলে অভিযোগ ৷ পাশাপাশি কমিশনের পোর্টাল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ওই পঞ্চায়েতেরই 159 নম্বর বুথ (যা আগে ছিল 54 নম্বর বুথ)।
দুশ্চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া লাটে উঠেছে ঘোষপাড়া, মালিপাড়া, চুরিপাড়া প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দাদের ৷ কারণ, এই তিনটি এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন 159 নম্বর বুথ ৷ সেই বুথের কারও নামই নেই কমিশনের নিজস্ব পোর্টালে ৷
এ নিয়ে ভুক্তভোগী ভোটাররা কী বলছেন ?
স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম ঘোষ বলেন, "2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় ঘোষপাড়ার কোনও ভোটারেরই নাম নেই ৷ 159 নম্বর বুথটাই উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ অথচ আমরা দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে বসবাস করছি এখানে ৷ জমির দলিল-সহ সমস্ত নথি রয়েছে ৷ তাও কেন নাম থাকল না, বুঝতে পারছি না ৷ ভীষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছি ৷ বাংলাদেশি তকমা গায়ে লাগার ভয়ে আতঙ্ক চেপে বসেছে মনে।চাষবাস করে কোনও রকমে জীবনযাপন করি ৷ বিধায়ক বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ৷"
একই সুর শোনা গিয়েছে রমা ঘোষ এবং মণিশঙ্কর ঘোষের গলাতেও ৷ তাঁদের কথায়, "এটা ভেবে আমরা দুশ্চিন্তায় রয়েছি, যদি আমাদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় !এসআইআর আতঙ্কে অনেকেই তো নিজের জীবন শেষ করে দিচ্ছে ৷ কেন 159 নম্বর বুথের কারও নাম নেই, তা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার ৷"